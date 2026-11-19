Ο Παναθηναϊκός, λίγη ώρα μετά από σχετική ανακοίνωση του Ολυμπιακού, πήρε θέση σχετικά με τις παρεμβάσεις των Πειραιωτών στον ΑΣΕΑΔ. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούσαν τον περσινό 5ο τελικό, ο οποίος έκρινε την έκβαση του πρωταθλήματος, με τους «ερυθρόλευκους» να κατακτούν τελικά τον τίτλο. Στην ανακοίνωσή του, ο Παναθηναϊκός απαντά στον Ολυμπιακό και κάνει αναφορές στον ορισμό της Βάσως Τσαρούχα στους τελικούς, καθώς και στις ενέργειες των Πειραιωτών, τονίζοντας ότι η ερυθρόλευκη ΚΑΕ αυτοδιαψεύδεται με πανηγυρικό τρόπο.

Η «πανηγυρική» αυτοδιάψευση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Ο Παναθηναϊκός υποστηρίζει με σαφήνεια ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός αυτοδιαψεύδεται με πανηγυρικό τρόπο αναφορικά με τους ορισμούς των διαιτητών στους τελικούς. Η «πράσινη» ΚΑΕ αναφέρει ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με τον πλέον επίσημο τρόπο, κατά την εκδίκαση της καταγγελίας της κατά της δικηγόρου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενώπιον του ΜΔΟ ΕΣΑΚΕ, είχε δηλώσει κατηγορηματικά ότι δεν είχε παρέμβει δεύτερη φορά υπέρ του ορισμού της Βάσως Τσαρούχα ως διαιτήτριας.

Ωστόσο, σήμερα, σύμφωνα με τον Παναθηναϊκό, με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ αυτοδιαψεύδεται. Αυτό συμβαίνει καθώς αποκαλύπτεται ότι έχει ασκήσει και δεύτερη πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του ορισμού της κυρίας Τσαρούχα στους τελικούς. Το γεγονός αυτό, κατά τον Παναθηναϊκό, αποτελεί την ουσία της αυτοδιάψευσης.

Οι προσφυγές του Παναθηναϊκού και η στάση του Ολυμπιακού

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε προβεί σε ασκήσεις προσφυγών στο ΑΣΕΑΔ, στρεφόμενη κατά των ορισμών της Βάσως Τσαρούχα. Οι συγκεκριμένες προσφυγές έγιναν εξαιτίας μιας σοβαρής ποινικής εκκρεμότητας κακουργηματικής φύσης που υφίστατο μεταξύ των δύο ΚΑΕ, γεγονός που καθιστούσε τον ορισμό της προβληματικό για τους «πράσινους».

Παρά τις ενέργειες του Παναθηναϊκού και παρά το γεγονός ότι πολλά ζητήματα είχαν πλέον δει το φως της δημοσιότητας, η ΚΑΕ Ολυμπιακός επέλεσε και πάλι να παρέμβει υπέρ του ορισμού της συγκεκριμένης διαιτήτριας. Αυτή η επανειλημμένη παρέμβαση του Ολυμπιακού, ακόμη και μετά τις αποκαλύψεις, υπογραμμίζεται από τον Παναθηναϊκό.

Τα αιτήματα του Παναθηναϊκού και η υπόθεση της Καρδίτσας

Ο Παναθηναϊκός ζητούσε μετ' επιτάσεως τον μη ορισμό της κυρίας Τσαρούχα μέχρι να καταστεί αμετάκλητη οποιαδήποτε ποινική απόφαση που την αφορούσε. Επικουρικά, η «πράσινη» ΚΑΕ ζητούσε την ακύρωση οποιουδήποτε παιχνιδιού η εν λόγω διαιτήτρια θα σφύριζε, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των αγώνων.

Μια ακριβώς ίδια προσφυγή κατατέθηκε και στον φετινό αγώνα με την Καρδίτσα, γεγονός που καταδεικνύει τη σταθερή και αμετάβλητη στάση του Παναθηναϊκού σε αυτό το ζήτημα, επιδιώκοντας τη διαφάνεια και την τήρηση των διαδικασιών.

Η αδιαφάνεια των ορισμών και ο ισχυρισμός του Ολυμπιακού

Ο Παναθηναϊκός αναφέρεται με έντονο τρόπο στον ισχυρισμό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, σύμφωνα με τον οποίο οι «πράσινοι» προσέβαλαν τον ορισμό της Τσαρούχα μετά τον αγώνα. Η «πράσινη» ΚΑΕ χαρακτηρίζει αυτόν τον ισχυρισμό ως «περίσσιο θράσος» και τονίζει ότι διατυπώθηκε «εν γνώσει του ψεύδους της» από την πλευρά του Ολυμπιακού.

Σε απάντηση αυτού του ισχυρισμού, ο Παναθηναϊκός θέτει το εύλογο ερώτημα πότε θα μπορούσε να προσβάλει τον ορισμό, δεδομένου ότι η αγαπημένη ΚΕΔ ανακοίνωνε τους αδιαφανείς ορισμούς μόλις μία ώρα πριν από την έναρξη κάθε αγώνα. Η «πράσινη» ΚΑΕ διερωτάται πώς θα μπορούσε να γνωρίζει εκ των προτέρων ποιος διαιτητής θα οριζόταν, ώστε να προβεί σε προκαταβολική προσβολή του ορισμού.

Ερωτήματα για την ΚΕΔ και οι διαρκείς παρεμβάσεις του Ολυμπιακού

Ο Παναθηναϊκός θεωρεί τον ισχυρισμό που διατυπώνει η ΚΑΕ Ολυμπιακός ως «πολύ περίεργο», εκτός αν αυτό υποδηλώνει ότι οι «ερυθρόλευκοι» γνώριζαν από πριν ποιοι διαιτητές θα σφύριζαν τους αγώνες. Αυτό το σημείο της ανακοίνωσης αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια των διαδικασιών ορισμού των διαιτητών.

Τέλος, η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κάνει λόγο για διαρκείς παρεμβάσεις, καταγγελίες και μηνύσεις από την πλευρά της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αυτές οι ενέργειες αφορούσαν τόσο τους ορισμούς των διαιτητών όσο και τις αναρτήσεις κατά της «έγκλειστης στο σπίτι της» κυρίας Τσαρούχα, σκιαγραφώντας ένα ευρύτερο πλαίσιο αντιπαράθεσης.

Με πληροφορίες από: Newsit