Ο Παναθηναϊκός φέρεται να παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Ασάντ Αλ Χαμλάουϊ, ενός 26χρονου επιθετικού που αγωνίζεται στην Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα. Το όνομα του παίκτη συνδέεται με τους «πράσινους» από ρουμανικά δημοσιεύματα, τα οποία τον συγκαταλέγουν στις ομάδες που εξετάζουν τον ποδοσφαιριστή. Ο Αλ Χαμλάουϊ αποτελεί έναν από τους στόχους που βρίσκονται στο μικροσκόπιο του ελληνικού συλλόγου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καθώς αναζητούνται λύσεις για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής.

Το ενδιαφέρον για τον παίκτη

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ρουμανική ιστοσελίδα «Sport.ro», ο Παναθηναϊκός έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Ασάντ Αλ Χαμλάουϊ, παρακολουθώντας την πορεία του. Το δημοσίευμα φέρει τον ελληνικό σύλλογο να παρακολουθεί στενά τις επιδόσεις του 26χρονου φορ, ο οποίος αγωνίζεται στην Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, μία ομάδα του ρουμανικού πρωταθλήματος. Η παρουσία του Αλ Χαμλάουϊ στο ρουμανικό ποδόσφαιρο έχει προσελκύσει το βλέμμα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, οι οποίοι φέρονται να τον έχουν συμπεριλάβει στη λίστα των υποψηφίων για ενδεχόμενη μεταγραφική κίνηση, με στόχο την ενίσχυση της επίθεσης.

Οι πληροφορίες από τη Ρουμανία αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις ομάδες που έχουν ξεχωρίσει τον Αλ Χαμλάουϊ για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής. Αυτή η παρακολούθηση του παίκτη από τους «πράσινους» υποδηλώνει ένα πιθανό ενδιαφέρον για την απόκτησή του στο μέλλον, αν και δεν έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το στάδιο των συζητήσεων ή των επαφών που μπορεί να έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Ο παίκτης θεωρείται μία ενδιαφέρουσα περίπτωση για τον ελληνικό σύλλογο.

Άλλες ομάδες στο στόχαστρο

Ο Ασάντ Αλ Χαμλάουϊ δεν φαίνεται να έχει προσελκύσει μόνο το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Το ρουμανικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Sport.ro» αναφέρει ότι ο 26χρονος επιθετικός βρίσκεται επίσης στο στόχαστρο της ισπανικής Χετάφε, μιας ομάδας που αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία της Ισπανίας. Αυτό υπογραμμίζει το ευρύτερο ενδιαφέρον που υπάρχει για τον παίκτη στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική αγορά, καθώς οι επιδόσεις του δεν έχουν περάσει απαρατήρητες.

Πέρα από τις ευρωπαϊκές ομάδες, την περίπτωσή του παρακολουθούν και δύο σημαντικοί σύλλογοι από την Αίγυπτο. Πρόκειται για την Αλ Αχλί του Καΐρου, μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες ομάδες της αφρικανικής ηπείρου, καθώς και την Πίραμιντς, έναν επίσης ισχυρό αιγυπτιακό σύλλογο. Το ενδιαφέρον από αυτές τις ομάδες δείχνει ότι ο Αλ Χαμλάουϊ είναι ένας περιζήτητος ποδοσφαιριστής, με επιλογές από διαφορετικά πρωταθλήματα και ηπείρους, γεγονός που ανεβάζει την αξία του.

Το κόστος της μεταγραφής

Η Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα είχε αποκτήσει τον Ασάντ Αλ Χαμλάουϊ το καλοκαίρι του 2024, πραγματοποιώντας μια σημαντική επένδυση. Ο ύψους 1,88 μέτρων φορ είχε μεταγραφεί στον ρουμανικό σύλλογο από την πολωνική Σλασκ Βρότσλαβ, με το ποσό της μεταγραφής να ανέρχεται στο ένα εκατομμύριο ευρώ. Η απόκτηση αυτή δείχνει την πίστη της Κραϊόβα στις δυνατότητες του παίκτη και την πρόθεση να τον αξιοποιήσει στο έπακρο.

Όταν η Κραϊόβα δέχθηκε κρούσεις για τον παίκτη το περασμένο καλοκαίρι, όρισε την τιμή του κοντά στα πέντε εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό αντανακλά την υψηλή αξία που αποδίδει ο ρουμανικός σύλλογος στον Αλ Χαμλάουϊ, θεωρώντας τον ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά του στοιχεία. Κατά τους Ρουμάνους, μία ενδεχόμενη συμφωνία σε αυτά τα επίπεδα, δηλαδή κοντά στα πέντε εκατομμύρια ευρώ, θα μπορούσε να αποτελέσει πώληση ρεκόρ για τον σύλλογο, γεγονός που θα σηματοδοτούσε μια σημαντική οικονομική επιτυχία για την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα και θα επιβεβαίωνε την ανοδική πορεία του παίκτη.

Το προφίλ του Αλ Χαμλάουϊ και οι διεθνείς υποχρεώσεις

Ο Ασάντ Αλ Χαμλάουϊ είναι ένας 26χρονος επιθετικός, με ύψος 1,88 μέτρα, χαρακτηριστικά που τον καθιστούν έναν δυνατό και αποτελεσματικό παίκτη στην επίθεση. Η παρουσία του στην Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, όπως αναφέρθηκε, λόγω των επιδόσεών του στο ρουμανικό πρωτάθλημα και της γενικότερης παρουσίας του στον αγωνιστικό χώρο.

Πέραν των συλλογικών του υποχρεώσεων, ο Αλ Χαμλάουϊ έχει και διεθνείς δεσμεύσεις, εκπροσωπώντας την εθνική του ομάδα. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διακοπής του Νοεμβρίου, ο παίκτης ταξίδεψε με την εθνική ομάδα της Παλαιστίνης. Ο προορισμός ήταν η Βασόρα του Ιράκ, όπου συμμετείχε σε ένα τουρνουά. Στο τουρνουά αυτό έλαβαν μέρος, εκτός από την Παλαιστίνη, η διοργανώτρια χώρα Ιράκ, το Ιράν και ο Λίβανος, προσδίδοντας στον παίκτη και εμπειρία από διεθνείς αναμετρήσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko