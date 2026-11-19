Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, βρέθηκε σήμερα, 19 Νοεμβρίου, ενώπιον της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ) για να απολογηθεί. Η απολογία του αφορούσε συγκεκριμένα περιστατικά που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα μπάσκετ στο Ντουμπάι, ο οποίος διεξήχθη την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Παράλληλα, ο Έλληνας τεχνικός έχει προγραμματισμένη μία ακόμη απολογία για αύριο, 20 Νοεμβρίου, αυτή τη φορά ενώπιον του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου (ΜΔΟ) του ΕΣΑΚΕ, έπειτα από νέα καταγγελία που υποβλήθηκε εναντίον του.

Η απολογία για το συμβάν στο Ντουμπάι

Σήμερα, 19 Νοεμβρίου, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας. Η απολογία του επικεντρώθηκε στα όσα συνέβησαν στο περσινό παιχνίδι μεταξύ της Dubai Basketball Club και του Ολυμπιακού, ένα συμβάν που είχε προκαλέσει συζητήσεις στον χώρο του μπάσκετ. Ο αγώνας αυτός διεξήχθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με το Ντουμπάι να αποτελεί τον τόπο διεξαγωγής του.

Η καταγγελία σε βάρος του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία οδήγησε στην σημερινή απολογία, υποβλήθηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, για το οποίο κλήθηκε να απολογηθεί ο προπονητής, ήταν αγώνας της Euroleague και είχε διεξαχθεί τον Φεβρουάριο του 2026. Η παρουσία του κ. Μπαρτζώκα ενώπιον της ΕΦΙΠΗΔ σήμερα, 19 Νοεμβρίου, ήταν απαραίτητη για να απαντήσει στις κατηγορίες που περιλαμβάνονταν στην εν λόγω καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Νέα καταγγελία και απολογία για τον αγώνα με τον Άρη

Οι δικαστικές και πειθαρχικές διαδικασίες για τον Γιώργο Μπαρτζώκα συνεχίζονται, καθώς για αύριο, 20 Νοεμβρίου, είναι προγραμματισμένη μία ακόμη σημαντική απολογία του. Ο προπονητής του Ολυμπιακού θα βρεθεί αυτή τη φορά ενώπιον του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου (ΜΔΟ) του ΕΣΑΚΕ, για να δώσει εκ νέου εξηγήσεις σχετικά με νέα περιστατικά.

Η νέα αυτή κλήση για απολογία έρχεται ως απόρροια μιας πρόσφατης καταγγελίας που υπέβαλε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η συγκεκριμένη καταγγελία σχετίζεται με περιστατικά που φέρεται να συνέβησαν στο κλειστό γήπεδο «Παλέ» κατά τη διάρκεια του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άρη. Ο αγώνας αυτός διεξήχθη την περασμένη Κυριακή, στο πλαίσιο των αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων, και τα γεγονότα που τον ακολούθησαν οδήγησαν στην τρέχουσα διαδικασία.

Εκκρεμής υπόθεση για τον αγώνα με τον Ηρακλή

Πέραν των δύο υποθέσεων που απασχολούν τον Γιώργο Μπαρτζώκα σήμερα και αύριο, υπάρχει και μία ακόμη καταγγελία σε βάρος του, η οποία παραμένει σε εκκρεμότητα. Αυτή η τρίτη υπόθεση βρίσκεται επίσης ενώπιον του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου (ΜΔΟ) του ΕΣΑΚΕ, και η εκδίκασή της αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, προσθέτοντας στην ατζέντα των πειθαρχικών θεμάτων.

Η εν λόγω καταγγελία αφορά τον αγώνα που διεξήχθη στις 4 Οκτωβρίου του 2026, όπου ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την ομάδα του Ηρακλή. Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, η καταγγελία κατά του προπονητή του Ολυμπιακού έχει υποβληθεί από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, δείχνοντας μια σειρά από δικαστικές διαμάχες μεταξύ των δύο μεγάλων αντιπάλων του ελληνικού μπάσκετ.

Η Euroleague απέρριψε σχετική καταγγελία

Στο πλαίσιο των διαφόρων καταγγελιών και των πειθαρχικών διαδικασιών, υπήρξε και μία υπόθεση που αφορούσε τον Γιώργο Μπαρτζώκα και η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί με την απόρριψή της. Συγκεκριμένα, η Euroleague, ο φορέας διοργάνωσης της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, έχει απορρίψει την καταγγελία που είχε υποβληθεί σε σχέση με ένα παιχνίδι.

Η συγκεκριμένη καταγγελία αφορούσε τον αγώνα που διεξήχθη την 1η Οκτωβρίου του 2026, όπου ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε εναντίον της Βίρτους Μπολόνια. Η απόφαση της Euroleague να απορρίψει την καταγγελία αυτή σημαίνει ότι για το συγκεκριμένο συμβάν, οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί οριστικά, χωρίς περαιτέρω συνέπειες για τον Έλληνα προπονητή.

Με πληροφορίες από: Athletiko