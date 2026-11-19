Σε μια περίοδο που ο Ολυμπιακός καλείται να διαχειριστεί πολλαπλά αγωνιστικά προβλήματα λόγω τραυματισμών, προκύπτει και ένας σημαντικός περιορισμός σχετικά με την ευρωπαϊκή του λίστα. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε αλλαγές στο ρόστερ τους για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, παρά τις μακροχρόνιες απουσίες βασικών παικτών.

Αυτό οφείλεται στους κανονισμούς της UEFA, οι οποίοι επιτρέπουν μόνο μία αντικατάσταση ποδοσφαιριστή εν μέσω της League Phase, δικαίωμα που ο Ολυμπιακός έχει ήδη αξιοποιήσει. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί επιπλέον πονοκέφαλο στην τεχνική ηγεσία ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων που ακολουθούν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι τραυματισμοί που προβληματίζουν τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός έχει δεχθεί αλλεπάλληλα πλήγματα από τραυματισμούς, με πιο πρόσφατο αυτόν του Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος μέσος υπέστη τραυματισμό στο μετατάρσιο, γεγονός που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον δύο μήνες, με την απουσία του να θεωρείται δεδομένη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, η απουσία του υπολογίζεται σε περίπου 2 με 2,5 μήνες.

Πέραν του Τσικίνιο, η ομάδα έχει να διαχειριστεί και τα προβλήματα των Γκουστάβο Πουέρτα και Μπρούνο, οι οποίοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών τους με τις Εθνικές τους ομάδες. Ο Πουέρτα τραυματίστηκε στον αγώνα της Κολομβίας με τη Χιλή, ενώ ο Μπρούνο στο ματς της Νιγηρίας με την Τανζανία, με αμφότερους να γίνονται αναγκαστική αλλαγή. Οι δύο παίκτες αναμένονται στην Ελλάδα την Πέμπτη και θα μεταβούν απευθείας στο συνεργαζόμενο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Ο κανονισμός της UEFA για τις αλλαγές λίστας

Οι κανονισμοί της UEFA προβλέπουν τη δυνατότητα για μία και μοναδική αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα μιας ομάδας κατά τη διάρκεια της League Phase. Αυτή η αλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί στην περίπτωση μακροχρόνιου τραυματισμού ενός ποδοσφαιριστή, ο οποίος ξεπερνά τους δύο μήνες. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός έχει ήδη κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος, γεγονός που του στερεί τη δυνατότητα να αντικαταστήσει τώρα τους τραυματίες του.

Επομένως, παρά τις νέες απουσίες, οι Πειραιώτες δεν μπορούν να προχωρήσουν σε δεύτερη αντικατάσταση ποδοσφαιριστή, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της απουσίας του Τσικίνιο ή την πιθανή μακρά απουσία του Πουέρτα, αν επιβεβαιωθεί το δίμηνο.

Η προηγούμενη αντικατάσταση του Ελ Κααμπί

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ήδη χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της μίας αλλαγής στην ευρωπαϊκή τους λίστα τον Σεπτέμβριο. Τότε, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό στον Βόλο, με αποτέλεσμα να βγει από την ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας. Τη θέση του Μαροκινού επιθετικού είχε πάρει ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Αυτή η κίνηση εξάντλησε το δικαίωμα του Ολυμπιακού για αντικατάσταση παίκτη, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Αν δεν είχε γίνει η αλλαγή Γιάρεμτσουκ - Ελ Κααμπί, τότε ο Λορέντσο Σιπιόνι θα μπορούσε δεδομένα να είχε πάρει τη θέση του Τσικίνιο στην ευρωπαϊκή λίστα.

Η μοναδική εξαίρεση για τους τερματοφύλακες

Υπάρχει μία και μοναδική εξαίρεση στον κανονισμό που επιτρέπει μια δεύτερη αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα. Αυτή αφορά αποκλειστικά την περίπτωση σοβαρού τραυματισμού τερματοφύλακα. Αν δηλαδή τραυματιστεί σοβαρά ένας τερματοφύλακας, τότε μπορεί να υπάρξει αντικατάσταση, ακόμη κι αν έχει ήδη γίνει η μία αλλαγή για παίκτη γηπέδου.

Ένα τέτοιο περιστατικό είχε συμβεί πέρσι με τον τραυματισμό του Πασχαλάκη, οπότε και τη θέση του στην ευρωπαϊκή λίστα είχε πάρει ο Μπότης. Ωστόσο, για τους παίκτες θέσεων, δεν προβλέπεται ανάλογη δυνατότητα.

Οι αγωνιστικές επιπτώσεις για τους «ερυθρόλευκους»

Η αδυναμία αλλαγής της ευρωπαϊκής λίστας έχει άμεσες αγωνιστικές επιπτώσεις για τον Ολυμπιακό. Ο Τσικίνιο θα απουσιάσει από σημαντικά παιχνίδια της League Phase του Europa League, συμπεριλαμβανομένων των αναμετρήσεων με τη Μίλαν (26/11), την Τσέλιε (10/12), τη Χοφενχάιμ (21/1) και την Τορένσε (28/1). Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πορευτεί στην Ευρώπη χωρίς τον Πορτογάλο μέσο έως και την ολοκλήρωση της League Phase.

Αν επιβεβαιωθεί το δίμηνο απουσίας του Γκουστάβο Πουέρτα, ο Κολομβιανός μέσος θα χάσει επίσης τα παιχνίδια με τη Μίλαν και την Τσέλιε, ενώ θα «τρέχει» να προλάβει τον αγώνα με τη Χοφενχάιμ. Κατά συνέπεια, ο Ιμανόλ θα έχει λιγότερες διαθέσιμες επιλογές στη μεσαία γραμμή, καθώς ο Λορέντσο Σιπιόνι δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα αντί του Πουέρτα.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta