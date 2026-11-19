Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Τσικίνιο, υπέστη σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Πέμπτης (19/11) στον Ρέντη, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο χειρουργείο. Ο 30χρονος Πορτογάλος μέσος διαγνώστηκε με κάταγμα στο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού, ένα πλήγμα που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 2 με 2,5 μήνες. Ο τραυματισμός προέκυψε από μία φαινομενικά ανύποπτη φάση, κατά τη διάρκεια ενός συνηθισμένου μαρκαρίσματος από τον συμπαίκτη του, Νταβίντ Κάρμο, χωρίς να υπάρχει κάτι που να προμηνύει σοβαρότερη εξέλιξη.

Η στιγμή του τραυματισμού

Όλα συνέβησαν στην προπόνηση της Πέμπτης, όταν ο Τσικίνιο έγινε κάτοχος της μπάλας σε μία άσκηση ρουτίνας στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη. Ο Νταβίντ Κάρμο, ο Ανγκολέζος αμυντικός, επιχείρησε να τον πιέσει από πίσω με μία κίνηση που εκτελείται καθημερινά στις προπονήσεις, χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Ο αμυντικός του Ολυμπιακού έκανε ένα απλό τάκλιν, με αποτέλεσμα τα πόδια των δύο ποδοσφαιριστών να μπλεχτούν, και ο Τσικίνιο βρέθηκε στο έδαφος.

Η φάση χαρακτηρίστηκε ως κυριολεκτικά ανύποπτη, καθώς δεν υπήρχε κάτι που να προμηνύει σοβαρό τραυματισμό. Ο Νταβίντ Κάρμο, μάλιστα, δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του όταν αντιλήφθηκε το μέγεθος της ζημιάς στον συμπαίκτη του. Δεν υπήρξε κάποιο σκληρό χτύπημα ούτε ένα επικίνδυνο μαρκάρισμα που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την εξέλιξη, κι όμως, η ζημιά αποδείχθηκε μεγάλη και αναπάντεχη για τους «ερυθρόλευκους».

Η διάγνωση και η αναγκαιότητα της επέμβασης

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Πορτογάλος μέσος επιβεβαίωσαν τις αρχικές ανησυχίες του ιατρικού επιτελείου, δείχνοντας κάταγμα στο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού. Η σοβαρότητα του τραυματισμού οδήγησε στην άμεση απόφαση για χειρουργική αντιμετώπιση του προβλήματος, κρίνοντας την επέμβαση απαραίτητη για την πλήρη και ορθή αποκατάσταση του ποδοσφαιριστή.

Ο Τσικίνιο επέστρεψε στο σπίτι του μετά τον ενδελεχή ιατρικό έλεγχο και αναμένεται να υποβληθεί στην επέμβαση το πρωί της Παρασκευής (20/11). Την χειρουργική επέμβαση θα πραγματοποιήσει ο Χρήστος Θέος, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Ολυμπιακού. Η άμεση παρέμβαση κρίνεται κρίσιμη για την ταχύτερη δυνατή επιστροφή του 30χρονου χαφ στους αγωνιστικούς χώρους.

Εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης και αγωνιστικές επιπτώσεις

Οι πρώτες εκτιμήσεις από το ιατρικό επιτελείο κάνουν λόγο για χρόνο αποκατάστασης περίπου 2 με 2,5 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι ο Πορτογάλος χαφ θα απουσιάσει από ένα σημαντικό κομμάτι των αγωνιστικών υποχρεώσεων των «ερυθρόλευκων» κατά την τρέχουσα περίοδο. Η απουσία του Τσικίνιο έρχεται σε μία περίοδο που ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει ήδη προβλήματα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τις απουσίες να έχουν ήδη δημιουργήσει σοβαρό ζήτημα.

Ο 30χρονος μέσος υπολογιζόταν ως μία σημαντική εναλλακτική λύση, ειδικά μετά τον τραυματισμό του συμπαίκτη του, Γκουστάβο Πουέρτα. Οι απουσίες αυτές δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στον άξονα της ομάδας, καθώς περιορίζουν τις διαθέσιμες επιλογές του προπονητικού επιτελείου. Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί τις νέες αυτές συνθήκες, αναζητώντας λύσεις για την κάλυψη του κενού που δημιουργείται στην μεσαία γραμμή της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta