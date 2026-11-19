Το NBA έστειλε ένα νέο μήνυμα αποφασιστικότητας σχετικά με τη δημιουργία του NBA Europe, με τον αναπληρωτή κομισάριο της λίγκας, Μαρκ Τέιτουμ, να επιβεβαιώνει ότι το πλάνο για το φθινόπωρο του 2027 παραμένει αμετάβλητο. Ο σχεδιασμός για την ευρωπαϊκή επέκταση προχωρά κανονικά, παρά το γεγονός ότι το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη EuroLeague έχει μείνει πίσω, αν και παραμένει ανοιχτό.

Ο Τέιτουμ ξεκαθάρισε την Τετάρτη (18/11) ότι δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στο αρχικό πλάνο, ενώ η παρουσίαση των επενδυτικών σχημάτων που θα αναλάβουν τις ομάδες τοποθετείται χρονικά στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Η δημιουργία του NBA Europe θα προχωρήσει στην προγραμματισμένη ημερομηνία, ανεξάρτητα από το αν θα επιτευχθεί συμφωνία με τη EuroLeague.

Επιβεβαίωση από τον Μαρκ Τέιτουμ

Ο αναπληρωτής κομισάριος του NBA, Μαρκ Τέιτουμ, βρέθηκε στο συνέδριο Dealmakers του SBJ, όπου συμμετείχε στο ίδιο πάνελ με τον Τζέρι Καρντινάλε της RedBird Capital Partners. Ο Τέιτουμ επανέλαβε τη δέσμευση της λίγκας για την υλοποίηση του NBA Europe, τονίζοντας ότι το χρονοδιάγραμμα για το φθινόπωρο του 2027 δεν αλλάζει.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, οι επενδυτικοί σχηματισμοί που θα αναλάβουν τις ομάδες αναμένεται να παρουσιαστούν εντός του πρώτου τριμήνου του 2027. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην αναδιαμόρφωση του οικοσυστήματος του μπάσκετ στην Ευρώπη με μια μακροπρόθεσμη προοπτική.

Το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Euroleague

Παρά το γεγονός ότι οι συζητήσεις για μια πιθανή συμφωνία με τη EuroLeague έχουν καθυστερήσει, το NBA διατηρεί την πόρτα ανοιχτή, αλλά ταυτόχρονα προχωρά ανεξάρτητα τον σχεδιασμό του. Ο Τζέρι Καρντινάλε, ο οποίος θεωρείται ο επικρατέστερος για να αναλάβει την ομάδα του Μιλάνου, εξέφρασε την πεποίθησή του για την επικράτηση του NBA.

Ο Καρντινάλε δήλωσε ότι «δεν υπάρχει χώρος στην αγορά για πολλαπλές διοργανώσεις αυτού του είδους» και πρόσθεσε ότι «δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι δυνατόν να κάνεις κάτι επί 26 χρόνια, χωρίς να έχεις κερδοφορία και χωρίς να μπορείς να καλύψεις τα έξοδά σου». Επίσης, υπογράμμισε ότι «χρειάζονται δύο για να υπάρξει συμφωνία, αλλά στο τέλος της ημέρας είμαι απόλυτα πεπεισμένος και έχω τεράστια πίστη ότι το NBA θα επικρατήσει σε αυτή την περίπτωση. Είναι το NBA, για όνομα του Θεού! Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Το brand μιλά από μόνο του και εμείς θα έρθουμε στην Ευρώπη».

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «αν μπορέσουμε να το κάνουμε με τη συναίνεση όλων, ακόμα καλύτερα. Αν όχι, θα συνεχίσουμε και θα το υλοποιήσουμε». Αυτές οι δηλώσεις υπογραμμίζουν την αποφασιστικότητα του NBA να προχωρήσει με τα σχέδιά του, ανεξάρτητα από την έκβαση των διαπραγματεύσεων με τη EuroLeague.

Η δομή και η μορφή της νέας διοργάνωσης

Ο Μαρκ Τέιτουμ δεν θέλησε να δώσει λεπτομέρειες για τη μορφή της πρώτης αγωνιστικής περιόδου του NBA Europe, ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διεξαγωγής προκριματικού τουρνουά. Μέσω αυτού του τουρνουά, θα προκύψουν οι τέσσερις ομάδες που δεν θα διαθέτουν εγγυημένη θέση στη διοργάνωση.

Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι το NBA Europe θα διαθέτει δικό του κομισάριο ή διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος θα είναι ανεξάρτητος από την κεντρική διοικητική δομή του NBA. Αυτή η αυτονομία υποδηλώνει μια ξεχωριστή οντότητα με δική της διοίκηση και λειτουργία.

Μακροπρόθεσμη στρατηγική για το ευρωπαϊκό μπάσκετ

Ο Τέιτουμ τόνισε πως η πρώτη χρονιά της διοργάνωσης θα έχει σημαντικές διαφορές σε σχέση με τη δέκατη, υπογραμμίζοντας τη μακροπρόθεσμη προοπτική του εγχειρήματος. «Αντιμετωπίζουμε αυτό το εγχείρημα με μια πραγματικά μακροπρόθεσμη προοπτική. Δεν πρόκειται για κάτι που θα γίνει μία φορά και θα τελειώσει», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «θα χρειαστούν πέντε, δέκα, δεκαπέντε, ακόμη και είκοσι χρόνια, προκειμένου να αναδιαμορφώσουμε συνολικά το οικοσύστημα του μπάσκετ στην Ευρώπη». Ο βασικός στόχος, όπως επεσήμανε, είναι «Το 100% της προσπάθειάς μας αφορά τη βελτίωση της εμπειρίας των φιλάθλων στην Ευρώπη». Ο Τέιτουμ χαρακτήρισε το εγχείρημα ως μια σημαντική ευκαιρία για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta