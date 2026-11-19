Μια νέα ένταση καταγράφεται στις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (UEFA) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA). Μέλη της UEFA απέστειλαν επιστολή στη FIFA, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για την έλλειψη διαφάνειας και την αδυναμία απάντησης σε ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με σκάνδαλα που έλαβαν χώρα το περασμένο καλοκαίρι. Η επιστολή απευθύνεται στον γενικό γραμματέα της FIFA, Ματίας Γκράφστρεμ, και αναδεικνύει μια σειρά από ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά.

Η επιστολή και οι υπογράφοντες

Η επιστολή, η οποία αποτελεί συνέχεια προηγούμενων αιτημάτων της UEFA, φέρεται να υπογράφεται από τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν. Μαζί του, την επιστολή υπογράφουν και τα επτά μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου που συμμετέχουν επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της FIFA. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει την εντεινόμενη διαμάχη ανάμεσα στις δύο κορυφαίες ποδοσφαιρικές αρχές.

Η διαμάχη αυτή φαίνεται να οξύνεται καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες εκλογές του Μαρτίου. Σε αυτές τις εκλογές, ο Φιλίπ Ντιαλό και ο Κόζο Τασίμα αναμένεται να προσπαθήσουν να ανατρέψουν τον νυν πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο έντασης στο ήδη τεταμένο κλίμα.

Τα επίμαχα σκάνδαλα του καλοκαιριού

Τα ερωτήματα της UEFA, για τα οποία δεν έχουν δοθεί απαντήσεις, αφορούν συγκεκριμένα σκάνδαλα που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι το φιάσκο που σχετίζεται με την πώληση των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες φορείς. Αυτό το γεγονός έχει προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις και απαιτήσεις για διαφάνεια από την πλευρά της UEFA.

Ένα άλλο σημείο που αναφέρεται στην επιστολή είναι η υπόθεση της κόκκινης κάρτας του Μπάλογκαν, η οποία διαγράφηκε. Η UEFA ζητά διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης αυτού του περιστατικού, καθώς και για τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση της διαγραφής της κάρτας.

Η απουσία απαντήσεων από τη FIFA

Σύμφωνα με την επιστολή της UEFA, τα ερωτήματα και τα αιτήματα παροχής πληροφοριών, τα οποία χαρακτηρίζονται ως «ερωτήματα» και όχι «αξιώσεις», υποβλήθηκαν αρχικά στις 19 και 23 Οκτωβρίου. Αυτά τα αιτήματα διατυπώθηκαν μετά από πρόσκληση του προέδρου της FIFA προς τα μέλη του Συμβουλίου να υποβάλουν γραπτώς τις απορίες τους, κάτι που και έγινε.

Ωστόσο, η FIFA δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής σε κανένα από αυτά τα ερωτήματα. Επιπλέον, δεν έχει προσκομίσει τα ζητούμενα έγγραφα, ούτε έχει ορίσει κάποια ημερομηνία για την παροχή τους. Η UEFA εκφράζει την αναμονή της για μια πλήρη και αρμόζουσα απάντηση, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν κατανοεί τον λόγο αυτής της μεγάλης καθυστέρησης.

Περιορισμένη εξέταση εγγράφων και ανησυχίες

Παρά την καθυστέρηση, η UEFA χαιρετίζει την προσφορά της FIFA, έστω και εκπρόθεσμη, να εξετάσουν τα έγγραφα. Ωστόσο, εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι αυτή η εξέταση φαίνεται να περιορίζεται σε ορισμένα «βασικά έγγραφα», χωρίς να διευκρινίζεται ποια είναι αυτά. Αυτά τα έγγραφα, όπως αναφέρεται, σχετίζονται αποκλειστικά με μια «αποτυχημένη πρόταση» της FIFA.

Η UEFA επισημαίνει ότι τα αρχικά της ερωτήματα και αιτήματα αφορούσαν και άλλα πρόσθετα ζητήματα, πέραν της συγκεκριμένης πρότασης. Επιπλέον, η εξέταση των εγγράφων θα υπόκειται σε «αυστηρά πρωτόκολλα», τα οποία παραμένουν άγνωστα στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Τα μέλη της UEFA υπενθυμίζουν ότι, ως μέλη του Συμβουλίου της FIFA, έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις βάσει του Καταστατικού και των κανονισμών της FIFA, καθώς και του ελβετικού δικαίου.

Το παρασκήνιο των εκλογών

Η έντονη αυτή αλληλογραφία και η δυσαρέσκεια της UEFA έρχονται σε μια περίοδο κρίσιμη για την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Με τις εκλογές του Μαρτίου να πλησιάζουν, η διαμάχη μεταξύ των δύο πλευρών αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω. Η προσπάθεια του Φιλίπ Ντιαλό και του Κόζο Τασίμα να διεκδικήσουν την προεδρία από τον Τζάνι Ινφαντίνο προσδίδει πολιτική διάσταση στις τρέχουσες εξελίξεις.

Η UEFA, μέσω των εκπροσώπων της, τονίζει την ανάγκη για διαφάνεια και λογοδοσία, επιμένοντας στην παροχή όλων των ζητούμενων πληροφοριών και εγγράφων. Η κατάσταση αναμένεται να παραμείνει τεταμένη ενόψει των επικείμενων εκλογών και της συνεχιζόμενης διαμάχης για τη διαχείριση και τη διαφάνεια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta