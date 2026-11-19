Ο Κάρλες Πουγιόλ, ο θρυλικός αρχηγός της Μπαρτσελόνα, επιστρέφει ενεργά στον χώρο του ποδοσφαίρου αναλαμβάνοντας τη θέση του διευθυντή διεθνών σχέσεων και ποδοσφαίρου στην Ίντερ Κλουμπ Εσκάλδες. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την επάνοδό του στα γήπεδα από ένα νέο διοικητικό πόστο, επιλέγοντας την πρωταθλήτρια Ανδόρας για το επόμενο βήμα της καριέρας του, ενώ είχε προηγηθεί συζητήσεις με την ομάδα του άλλοτε συμπαίκτη του, Ζεράρ Πικέ.

Η νέα πρόκληση στην Ανδόρα για τον Κάρλες Πουγιόλ

Ο Κάρλες Πουγιόλ, ένας από τους πλέον εμβληματικούς παίκτες στην ιστορία της Μπαρτσελόνα, αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα στην Ίντερ Κλουμπ Εσκάλδες. Η νέα του θέση είναι αυτή του διευθυντή διεθνών σχέσεων και ποδοσφαίρου, ένα πόστο που του επιτρέπει να προσφέρει την τεράστια εμπειρία και το διεθνές του κύρος στην ομάδα της Ανδόρας. Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που ο παλαίμαχος αμυντικός διαμένει ήδη για τέσσερα χρόνια στο Πριγκιπάτο, γεγονός που υποδηλώνει τη σύνδεσή του με την περιοχή.

Η Ίντερ Κλουμπ Εσκάλδες, η οποία έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα Ανδόρας, καλωσορίζει έναν ζωντανό θρύλο στο επιτελείο της. Η ένταξη του Κάρλες Πουγιόλ θεωρείται ένα κομβικό βήμα στην περαιτέρω ανάπτυξη του συλλόγου, καθώς φιλοδοξεί να ενισχύσει τόσο την αγωνιστική της ταυτότητα όσο και την θεσμική της παρουσία στο διεθνές ποδοσφαιρικό στερέωμα.

Η «άρνηση» στην ομάδα του Ζεράρ Πικέ

Πριν την οριστικοποίηση της συνεργασίας του με την Ίντερ Κλουμπ Εσκάλδες, ο Κάρλες Πουγιόλ είχε πραγματοποιήσει εκτενείς συζητήσεις για να αναλάβει την Ανδόρα FC. Η Ανδόρα FC είναι η ομάδα που ανήκει στον άλλοτε συμπαίκτη του Πουγιόλ τόσο στην Μπαρτσελόνα όσο και στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, Ζεράρ Πικέ. Οι συζητήσεις είχαν φτάσει σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο, με τον Πουγιόλ να βρίσκεται πολύ κοντά στην ανάληψη ενός ρόλου στην ομάδα του Πικέ.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας Marca, ο παλαίμαχος αμυντικός αποφάσισε τελικά να μην προχωρήσει με την Ανδόρα FC. Αντ' αυτού, επέλεξε να ενταχθεί στην Ίντερ Κλουμπ Εσκάλδες, ρίχνοντας έτσι μια «χυλόπιτα» στην πρόταση της ομάδας του Πικέ και στρέφοντας το ενδιαφέρον του προς τον πρωταθλητή της χώρας, μια επιλογή που προκάλεσε εντύπωση στους ποδοσφαιρικούς κύκλους.

Η πορεία και οι διακρίσεις της Ίντερ Κλουμπ Εσκάλδες

Η Ίντερ Κλουμπ Εσκάλδες δεν αποτελεί μια τυχαία επιλογή για έναν ποδοσφαιριστή του βεληνεκούς του Κάρλες Πουγιόλ. Πρόκειται για την πρωταθλήτρια Ανδόρας, έναν τίτλο που υπογραμμίζει την κυριαρχία της στο εγχώριο ποδόσφαιρο. Πέρα από τις εγχώριες επιτυχίες, η ομάδα έχει διακριθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σημειώνοντας ένα ιστορικό επίτευγμα για τη χώρα.

Συγκεκριμένα, η Ίντερ Κλουμπ Εσκάλδες έγινε η πρώτη ομάδα από την Ανδόρα που εξασφάλισε θέση στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, συμμετέχοντας στο Conference League. Αυτό το επίτευγμα αναδεικνύει την ανοδική της πορεία και τις φιλοδοξίες της να καθιερωθεί και πέρα από τα σύνορα της Ανδόρας. Η παρουσία ενός τόσο αναγνωρισμένου προσώπου όπως ο Πουγιόλ αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω αυτή την προσπάθεια για διεθνή αναγνώριση και επιτυχίες.

Επίσημη ανακοίνωση και οι στόχοι του Πουγιόλ

Η Ίντερ Κλουμπ Εσκάλδες προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της ένταξης του Κάρλες Πουγιόλ στο επιτελείο της, χαιρετίζοντας την άφιξη ενός «ζωντανού θρύλου». Η ανακοίνωση του συλλόγου, η οποία έγινε με κάθε επισημότητα, τονίζει τη σημασία αυτής της συνεργασίας για την περαιτέρω θεσμική ανάπτυξη του συλλόγου και την επίτευξη υψηλότερων στόχων στο μέλλον. Η ομάδα εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την προσθήκη του Πουγιόλ, ο οποίος αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην πορεία της.

Από την πλευρά του, ο Κάρλες Πουγιόλ εξέφρασε την αφοσίωσή του στο νέο του ρόλο και στους στόχους που έχουν τεθεί από την Ίντερ Κλουμπ Εσκάλδες. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, ο βασικός στόχος είναι να «συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και να πετυχαίνουμε νέους στόχους», δείχνοντας την πρόθεσή του να συμβάλει ενεργά και με όλες του τις δυνάμεις στην ανοδική πορεία του συλλόγου της Ανδόρας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta