Οι Λόντον Λάιονς, μία από τις ανερχόμενες δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ, προχώρησαν σε μία κίνηση που σηματοδοτεί τις φιλοδοξίες τους για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Η ομάδα κατέθεσε επίσημο αίτημα συμμετοχής στην EuroLeague, με απώτερο στόχο την ένταξή της στη διοργάνωση το 2030. Η αποκάλυψη έγινε από τον ιδιοκτήτη του συλλόγου, Λενζ Μπαλάν, ο οποίος εξήγησε και τους λόγους για τους οποίους η αίτηση δεν αφορά την άμεση επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Οι φιλοδοξίες των Λόντον Λάιονς

Ο Λενζ Μπαλάν, ιδιοκτήτης των Λόντον Λάιονς, δήλωσε πως ο σύλλογος έχει υποβάλει αίτημα για να ενταχθεί στην EuroLeague. Διευκρίνισε ότι η αίτηση δεν αφορά την τρέχουσα ή την επόμενη αγωνιστική περίοδο, αλλά έχει ορίζοντα το 2030. Ο ίδιος εξήγησε τους βασικούς λόγους αυτής της χρονικής τοποθέτησης.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η απουσία βεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα προγραμματισμού των αγώνων, καθώς και η μη εξασφάλιση όλων των εσόδων που προκύπτουν από την ιδιοκτησία και τη διαχείριση της δικής τους αρένας, αποτέλεσαν τους καθοριστικούς παράγοντες για την απόφαση να μην επιχειρήσουν τη συμμετοχή τους νωρίτερα.

Η τρέχουσα πορεία και η προετοιμασία

Οι Λόντον Λάιονς δεν είναι άγνωστοι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς συμμετέχουν ήδη στο EuroCup. Η ομάδα έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στο μπάσκετ της ηπείρου, κάνοντας σταθερά βήματα προς την κατεύθυνση της κορυφής. Παρόλο που ίσως δεν είναι ακόμα τόσο ισχυρή όσο οι παραδοσιακές δυνάμεις, η πορεία τους δείχνει σαφείς βλέψεις για το επόμενο «σκαλί», το οποίο, όπως φαίνεται, είναι η EuroLeague.

Ο Μπαλάν τόνισε την αφοσίωση του συλλόγου στο εγχείρημα αυτό, δηλώνοντας: «Αφιερώνουμε πολύ χρόνο σε αυτό το εγχείρημα. Εργαζόμαστε εξαιρετικά σκληρά. Έχουμε στο πλευρό μας μερικούς από τους κορυφαίους συμβούλους στον κόσμο και σίγουρα από τους καλύτερους στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι μας βοηθούν να δημιουργήσουμε αυτή την αρένα». Πρόσθεσε επίσης ότι αναμένονται «πολύ συναρπαστικές εξελίξεις» μέσα στους επόμενους μήνες, αναφορικά με τα πλάνα τους.

Το Λονδίνο ως «πεδίο μάχης» του μπάσκετ

Η πρωτεύουσα της Αγγλίας, το Λονδίνο, έχει αναδειχθεί τον τελευταίο χρόνο σε ένα «πεδίο μάχης δισεκατομμυρίων λιρών» για το μπάσκετ. Η πόλη αποτελεί κεντρικό στόχο του NBA Europe, το οποίο επιχειρεί να αποκτήσει μεγάλη ισχύ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Παράλληλα, πολλοί άνθρωποι με σημαντική οικονομική ευρωστία διεκδικούν να αναλάβουν τη δημιουργία μιας ομάδας που θα πρωταγωνιστήσει στη χώρα.

Αυτή η κινητικότητα υπογραμμίζει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του αθλήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο και ειδικότερα στο Λονδίνο, καθιστώντας την πόλη έναν στρατηγικό κόμβο για τις μελλοντικές εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Το ενδιαφέρον της Euroleague για την πόλη

Η φιλόδοξη στάση των Λόντον Λάιονς και η απόφασή τους να καταθέσουν αίτημα συμμετοχής στην EuroLeague ταυτίζονται πλήρως με το ενδιαφέρον της ίδιας της διοργάνωσης για την επιρροή της πόλης στο μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η EuroLeague έχει εκφράσει επανειλημμένα την πρόθεσή της για επέκταση σε νέες αγορές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τον περασμένο Ιούλιο, ο Τσους Μπουένο είχε αναδείξει το Λονδίνο ως μια «αγορά κλειδί» για την επέκταση της EuroLeague. Η κίνηση των Λόντον Λάιονς να υποβάλουν φάκελο συμμετοχής για το 2030 φαίνεται να αποτυπώνει πλήρως αυτή τη ρήση, δείχνοντας την αμοιβαία επιθυμία για την ενίσχυση του μπάσκετ στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Athletiko