Ο Έβερ Μπανέγκα, ένας ποδοσφαιριστής που συνέδεσε το όνομά του με μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση σε ηλικία 38 ετών. Η οριστική του απόφαση ήρθε μετά από ένα παιχνίδι επίδειξης που διοργάνωσε ο Σέρχιο Αγουέρο, με τον Αργεντινό μέσο να δηλώνει στο ESPN ότι κλείνει πλέον ένα σημαντικό κεφάλαιο της ζωής του.

Η οριστική απόφαση μετά τον αγώνα επίδειξης

Το παιχνίδι επίδειξης που διοργάνωσε ο Σέρχιο Αγουέρο φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην οριστικοποίηση της απόφασης του Έβερ Μπανέγκα για το ποδοσφαιρικό του μέλλον. Ο 38χρονος μέσος, μιλώντας στο ESPN μετά τη λήξη της αναμέτρησης, εξήγησε πώς κατέληξε στην επιλογή να αποσυρθεί από τους αγωνιστικούς χώρους.

«Είχα πει ότι ήμουν 80% σίγουρος για την απόσυρσή μου, αλλά μετά από αυτό το παιχνίδι, είμαι βέβαιος ότι θέλω να αποχωρήσω», δήλωσε ο Μπανέγκα. Πρόσθεσε πως ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά στη ζωή του και ότι από εδώ και πέρα θα απολαμβάνει το ποδόσφαιρο από μια διαφορετική θέση, αυτή του θεατή, μακριά από την πίεση και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού αθλητισμού.

Οι ευρωπαϊκές διακρίσεις με τη Σεβίλλη

Ο Έβερ Μπανέγκα έζησε τις πιο λαμπρές και επιτυχημένες ευρωπαϊκές του βραδιές φορώντας τη φανέλα της Σεβίλλης. Με τους Ανδαλουσιάνους, ο Αργεντινός μέσος πανηγύρισε την κατάκτηση του Europa League τρεις φορές, αποτελώντας έναν από τους βασικούς αρχιτέκτονες των μεγάλων αυτών επιτυχιών που έφεραν την ομάδα στην κορυφή της διοργάνωσης.

Πριν από τις θριαμβευτικές του στιγμές με τη Σεβίλλη, ο Μπανέγκα είχε ήδη μια αξιόλογη ευρωπαϊκή διαδρομή. Φόρεσε τις φανέλες της Βαλένθια και της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Ισπανία, ενώ είχε επίσης ένα πέρασμα από την Ιταλία, όπου αγωνίστηκε με τα χρώματα της Ίντερ. Αυτές οι εμπειρίες συνέβαλαν στη διαμόρφωση της πλούσιας ποδοσφαιρικής του προσωπικότητας.

Η πορεία στην εθνική ομάδα και η άρνηση στον Μέσι

Πέρα από τη συλλογική του καριέρα, ο Έβερ Μπανέγκα τίμησε και την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Κατέγραψε συνολικά 65 συμμετοχές με τη «αλμπισελέστε», εκπροσωπώντας την πατρίδα του σε διεθνείς διοργανώσεις και σημαντικούς αγώνες, αφήνοντας το δικό του στίγμα στην ιστορία της εθνικής ομάδας.

Η απόφασή του για απόσυρση είναι αμετάκλητη, κάτι που ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ξεκαθάρισε με εμφατικό τρόπο. Δήλωσε πως θα έμενε πιστός στην επιλογή του να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, ακόμα κι αν τον καλούσε ο Λιονέλ Μέσι προσωπικά να παίξουν μαζί στην Ίντερ Μαϊάμι. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει το πόσο αποφασισμένος είναι να αφήσει πίσω του την επαγγελματική ποδοσφαιρική του πορεία.

Τα τελευταία βήματα της καριέρας του

Μετά την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής του πορείας, ο Έβερ Μπανέγκα μετακόμισε τον Σεπτέμβριο του 2020 στη Σαουδική Αραβία. Εκεί αγωνίστηκε για την ομάδα της Αλ Σαμπάμπ, σε ένα διαφορετικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον, προσθέτοντας μια ακόμα εμπειρία στο βιογραφικό του.

Στη συνέχεια, ο Αργεντινός μέσος επέστρεψε στην πατρίδα του, όπου αγωνίστηκε για τη Νιούελς Ολντ Μπόις, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ροσάριο, κλείνοντας έναν κύκλο στην περιοχή που τον ανέδειξε. Τελικά, η πλούσια ποδοσφαιρική του καριέρα ολοκληρώθηκε φορώντας τη φανέλα της Ντεφένσα Χουστίσια, σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος μιας μακράς και επιτυχημένης πορείας στα γήπεδα.

Με πληροφορίες από: Athletiko