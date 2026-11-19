Η ΑΕΚ των ανατροπών στο BCL: Από το -25 στην ιστορική νίκη

Η ΑΕΚ απέδειξε για άλλη μια φορά την αλύγιστη φύση της στο Basketball Champions League, πραγματοποιώντας μια ιστορική ανατροπή. Η «Βασίλισσα» βρέθηκε πίσω στο σκορ με 25 πόντους διαφορά απέναντι στη Σομπατέλι, όμως κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να πάρει μια τεράστια νίκη. Αυτή η ανατροπή αποτελεί τη μεγαλύτερη στην ιστορία του BCL, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της Ένωσης στον θεσμό.

Η ιστορική επιστροφή από το -25

Το παιχνίδι στην SUNEL Arena ξεκίνησε με τους χειρότερους οιωνούς για την ΑΕΚ. Στο ημίχρονο, η κατάσταση έμοιαζε εξαιρετικά δύσκολη, θυμίζοντας έντονα την αναμέτρηση με την Αντβέρπ, με την πιθανότητα μιας δεύτερης ήττας στο BCL να διαγράφεται στον ορίζοντα.

Επιπλέον, οι πρόσφατες εμφανίσεις της Ένωσης στο πρωτάθλημα, με εξαίρεση τον αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό, είχαν δημιουργήσει ένα σκηνικό που προδιέγραφε δυσκολίες. Ωστόσο, στο Basketball Champions League, η ΑΕΚ έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι δεν πρέπει ποτέ να την ξεγράφει κανείς.

Η «Βασίλισσα» των ανατροπών το έκανε ξανά, επιστρέφοντας από το -25 απέναντι στη Σομπατέλι. Αυτή η εντυπωσιακή ανατροπή δεν ήταν απλώς μια νίκη, αλλά η μεγαλύτερη στην ιστορία του BCL, δίνοντας στην ομάδα ένα σημαντικό εφαλτήριο για τη συνέχεια των υποχρεώσεών της.

Οι πρωταγωνιστές της αντεπίθεσης της Ένωσης

Σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές, η παρουσία παικτών με προσωπικότητα και ικανότητα να βγαίνουν μπροστά είναι καθοριστική. Ο Μπάρτλεϊ, ένας παίκτης που πάντα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στα δύσκολα, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανατροπή.

Παράλληλα, ο Τζόζεφ, ένας «πύργος» στη ρακέτα, έδωσε ασταμάτητο αγώνα, πολεμώντας σε κάθε φάση και προσφέροντας πολύτιμες λύσεις. Η συμβολή του ήταν καθοριστική στην προσπάθεια της ομάδας να ανακτήσει τον έλεγχο του αγώνα.

Την ίδια στιγμή, η προσωπικότητα και η «clutch mentality» του Λαρεντζάκη έκαναν τα πράγματα πιο εύκολα για την ΑΕΚ. Η ικανότητά του να διαχειρίζεται τις πιεστικές καταστάσεις και να παίρνει τις σωστές αποφάσεις στις κρίσιμες στιγμές, βοήθησε την ομάδα να φτάσει στην τελική επικράτηση.

Η «ComebAEK» και οι ιστορικές επιστροφές

Το Basketball Champions League έχει κολλήσει στην ΑΕΚ το παρατσούκλι «ComebAEK», και όχι άδικα. Όταν όλα δείχνουν χαμένα και η ήττα φαντάζει αναπόφευκτη, η Ένωση βρίσκει τον τρόπο να επιστρέφει και να κερδίζει παιχνίδια που θεωρούνταν χαμένα.

Αυτή η τάση δεν είναι φετινή. Πέρυσι, η ΑΕΚ είχε πραγματοποιήσει εντυπωσιακές ανατροπές απέναντι σε ομάδες όπως η Τόφας, η Καρδίτσα και η Άλμπα, δείχνοντας την ίδια μαχητικότητα και αποφασιστικότητα.

Ακόμη πιο πίσω, πρόπερσι, η ομάδα χρειαζόταν μια νίκη με 20+ πόντους για να εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον όμιλο και την απευθείας πρόκριση στη φάση των 16. Όχι μόνο τα κατάφερε, επικρατώντας με 96-65, αλλά «τρομοκράτησε» την αντίπαλό της, τη Βόννη, με το παιχνίδι της, φτάνοντας στο ημίχρονο με σκορ 50-19.

Ανατροπές σε καθοριστικά παιχνίδια και φετινές επιτυχίες

Η ΑΕΚ έχει δείξει την ικανότητά της για ανατροπές και σε καθοριστικά παιχνίδια, ακόμη και απέναντι σε ισχυρές ισπανικές ομάδες. Κόντρα στη Μπανταλόνα, το φινάλε του ημιχρόνου βρήκε τους Ισπανούς να προηγούνται με 13 πόντους, με το σκορ στο 34-47. Ωστόσο, η ΑΕΚ μίλησε πάλι στο τέλος, ανατρέποντας την κατάσταση.

Επίσης, πέρυσι, η Ένωση πραγματοποίησε μια κρίσιμη ανατροπή στο καθοριστικό Game 3 απέναντι στους Ισπανούς, εξασφαλίζοντας την πρόκριση. Αυτές οι επιτυχίες προσέθεσαν ακόμη περισσότερες σελίδες στην ιστορία των ανατροπών της ομάδας.

Φέτος, η ΑΕΚ έχει ήδη βάλει το «κερασάκι στην τούρτα» με τις ανατροπές της απέναντι σε Σαλόν και Σομπατέλι. Αυτές οι νίκες υπογραμμίζουν την αδιάκοπη μαχητικότητα και την πίστη της ομάδας στις δυνατότητές της, ανεξάρτητα από την εξέλιξη του αγώνα.

Το δύσκολο ξεκίνημα και η φύση της «Λερναίας Ύδρας»

Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με τη Σομπατέλι ήταν χαρακτηριστικό της δυσκολίας που αντιμετώπισε η ΑΕΚ. Η ουγγρική ομάδα είχε φτάσει τους 57 πόντους και προηγήθηκε ακόμη και με 25 πόντους διαφορά. Σχεδόν σε κάθε επίθεση των Ούγγρων, η ΑΕΚ δεχόταν καλάθι, ενώ οι δικές της επιθέσεις ήταν συχνά κακές και δίχως μυαλό.

Το άγχος είχε κυριεύσει την ομάδα, με τη Σομπατέλι να νιώθει άνετα στο παρκέ και να σουτάρει με εντυπωσιακά ποσοστά, έχοντας 7/11 τρίποντα. Το ξεκίνημα του αγώνα και ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο θύμισαν έντονα τις πρώτες περιόδους σε παλαιότερες αναμετρήσεις, όπως αυτή με τη Δόξα Λευκάδας.

Εκείνη την περίοδο, η ΑΕΚ εμφανιζόταν δίχως ενέργεια και ιδέες, απλά να βρίσκεται πίσω από τις εξελίξεις στο ματς. Ωστόσο, η ΑΕΚ έχει αποδείξει ότι δεν πρέπει να την ξεγράφει κανείς ποτέ στο BCL, καθώς μοιάζει με Λερναία Ύδρα, που όσο κι αν προσπαθήσεις να την υποτάξεις, βρίσκει πάντα τον τρόπο να αναγεννάται.

Με πληροφορίες από: Gazzetta