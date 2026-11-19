Ο επτάκις Παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την επερχόμενη κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου βιντεοπαιχνιδιού Grand Theft Auto 6. Ο Βρετανός οδηγός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι σκοπεύει να επιστρέψει νωρίς στο ξενοδοχείο του στο Λας Βέγκας το βράδυ της Πέμπτης, προκειμένου να παίξει το νέο παιχνίδι. Η δήλωση αυτή έγινε στο περιθώριο των υποχρεώσεών του για το αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ενθουσιασμός του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή

Ο Λιούις Χάμιλτον, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με φίλους της Formula 1, εξέφρασε ανοιχτά την ανυπομονησία του για το GTA 6. Ο οδηγός της Formula 1 είχε δηλώσει ήδη από πέρσι την προσμονή του, λέγοντας τότε πως «θα τα παρατήσει όλα όταν βγει το GTA 6».

Ο ίδιος ο Χάμιλτον επιβεβαίωσε τον ενθουσιασμό του, δηλώνοντας: «Επίσης, σε δύο μέρες κυκλοφορεί ένα καινούργιο παιχνίδι. Οπότε, το βράδυ της Πέμπτης θα επιστρέψω νωρίς στο ξενοδοχείο. Θα παίξω. Είμαι σαν μεγάλο παιδί». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει το παιχνιδιάρικο πνεύμα του επτάκις πρωταθλητή, ο οποίος ανυπομονεί να δοκιμάσει το νέο τίτλο.

Το αγωνιστικό τριήμερο στο Λας Βέγκας

Η αυλαία του αγωνιστικού τριημέρου της Formula 1 στο Λας Βέγκας ανοίγει σε λίγες ώρες, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το grand prix είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το πρωί της Κυριακής, 22 Νοεμβρίου, στις 06:00 ώρα Ελλάδας.

Οι οδηγοί της Formula 1 βρίσκονται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Πριν από λίγο, ολοκλήρωσαν την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, όπου απάντησαν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και φανς.

Οι δηλώσεις των οδηγών για το πολυαναμενόμενο παιχνίδι

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ένα από τα θέματα που τέθηκαν στους οδηγούς ήταν η πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του GTA 6. Οι αντιδράσεις των οδηγών διέφεραν σημαντικά.

Συγκεκριμένα, οι Λάντο Νόρις, Βάλτερι Μπότας και Λανς Στρολ δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το νέο βιντεοπαιχνίδι. Ο Λάντο Νόρις δήλωσε: «Όχι. Ποτέ δεν έπαιξα πραγματικά το GTA 5... Δεν ήταν ποτέ το πράγμα μου». Ο Βάλτερι Μπότας σχολίασε: «Νομίζω ότι υπάρχουν καλύτερα πράγματα να κάνει κανείς εκεί έξω. Ξέρετε, ο έξω κόσμος είναι αρκετά όμορφος. Είναι πολύ ωραίο να βγαίνεις έξω». Ο Λανς Στρολ ανέφερε: «Πιθανότατα θα το ξεκινήσω κάποια στιγμή, σίγουρα. Θα το δοκιμάσω».

Η κυκλοφορία του Grand Theft Auto 6

Η κυκλοφορία του Grand Theft Auto 6 είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την τοπική ώρα των ΗΠΑ. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλη προσμονή στην παγκόσμια κοινότητα των gamers, συμπεριλαμβανομένων και διάσημων προσωπικοτήτων όπως ο Λιούις Χάμιλτον.

Η αναφορά του Χάμιλτον ότι το παιχνίδι κυκλοφορεί «σε δύο μέρες» υποδηλώνει ότι οι δηλώσεις του έγιναν την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου, λίγο πριν την επίσημη διάθεση του τίτλου στην αγορά. Ο επτάκις Παγκόσμιος πρωταθλητής είναι ένας από τους πολλούς που ανυπομονούν να βυθιστούν στον εικονικό κόσμο του νέου GTA.

Με πληροφορίες από: Athletiko