Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του, βιώνει το όνειρο κάθε νεαρού που ασχολείται με το ποδόσφαιρο, έχοντας κάνει ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του. Έχοντας λάβει τις κατάλληλες βάσεις από την Γκενκ, το καλοκαίρι προχώρησε στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Εκεί, μαζί με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, θεωρούνται τα «next big things» του γερμανικού συλλόγου, ο οποίος φημίζεται για τις πωλήσεις παικτών δεκάδων εκατομμυρίων σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους όπως η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ Σίτι.

Η αγάπη για τον ΠΑΟΚ και οι οικογενειακές ρίζες

Πέρα από την ελληνική καταγωγή, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μοιράζονται και κάτι άλλο κοινό: την αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ. Ο 19χρονος πλέον μέσος αγαπούσε τον «δικέφαλο» από πολύ μικρός, συγκεκριμένα από την ηλικία των τριών ετών. Αυτή η αγάπη μεταλαμπαδεύτηκε στον Κωνσταντίνο από τον παππού του, Κώστα.

Ο παππούς Κώστας, παρόλο που ακολούθησε τον πατέρα του, Βάιο –προπάππου του Κωνσταντίνου– στα ορυχεία του Βελγίου σε ηλικία 20 ετών, δεν ξέχασε ποτέ την αγάπη του για τον ΠΑΟΚ. Φρόντισε μάλιστα να τη μεταδώσει τόσο στον γιο του όσο και στον εγγονό του. Ο Κωνσταντίνος, όταν αγωνιζόταν στην Γκενκ, είχε δηλώσει την επιθυμία του να παίξει μια μέρα στον ΠΑΟΚ, επιβεβαιώνοντας έτσι την οικογενειακή παράδοση.

Η «πράσινη» πλευρά της οικογένειας

Ωστόσο, η ιστορία της ομάδας που υποστηρίζει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί διαφορετικά, με τον νεαρό ποδοσφαιριστή να αγαπάει το «τριφύλλι» αντί για τον «δικέφαλο». Ενώ η οικογένεια του πατέρα του υποστήριζε τους Θεσσαλονικείς, η πλευρά της μητέρας του, της Ειρήνης, ήταν Παναθηναϊκοί.

Η μητέρα του, Ειρήνη, αποτελεί μια εξαίρεση στην κυριαρχία του ΠΑΟΚ στην οικογένεια Καρέτσας. Ως Ελληνίδα τρίτης γενιάς στο Βέλγιο, μεγάλωσε ακούγοντας τον πατέρα της, Γιώργο, να μιλά για τον θρυλικό μέσο του Παναθηναϊκού, Μίμη Δομάζο. Ο παππούς Γιώργος της διηγούνταν επίσης για την πορεία της ομάδας προς το Γουέμπλεϊ, όπου ο Παναθηναϊκός έχασε από τον Άγιαξ στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1971. Με ρίζες στην Καισαριανή των προαστίων της Αθήνας, η Ειρήνη υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό, αν και παραδέχεται ότι ξεκίνησε να παρακολουθεί στενά το ποδόσφαιρο χάρη στον γιο της.

Προσπάθειες για αλλαγή «στρατοπέδου»

Ο παππούς του Κωνσταντίνου από την πλευρά της μητέρας του, ο κύριος Γιώργος, βλέποντας τον εγγονό του να υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ, επιχείρησε να τον πείσει να αγαπήσει τους «πράσινους». Όταν ο Κωνσταντίνος ξεκινούσε στις ακαδημίες της Γκενκ σε ηλικία 8 ετών, ο παππούς του χάρισε μια φανέλα του Παναθηναϊκού, ένα κασκόλ και διάφορα αναμνηστικά, σε μια προσπάθεια να του εμφυσήσει την αγάπη για το «τριφύλλι».

Αργότερα, όταν ο Νίκος Καρέλης πήρε μεταγραφή στην ίδια βελγική πόλη, ο κύριος Γιώργος πήρε τον μικρό Κωνσταντίνο για να συναντήσουν τον ποδοσφαιριστή. Εκεί, είχαν την ευκαιρία να βγάλουν φωτογραφίες και να πάρουν αυτόγραφο από τον Καρέλη, με τον Κωνσταντίνο να φοράει τη στολή και να βγάζει φωτογραφίες με πράσινα χρώματα, αν και η καρδιά του παρέμενε στον ΠΑΟΚ.

Ένας «εμφύλιος» για την καρδιά του νεαρού άσου

Η οικογένεια Καρέτσα βιώνει έναν ιδιότυπο «εμφύλιο» αναφορικά με τις ποδοσφαιρικές προτιμήσεις του Κωνσταντίνου. Από τη μία πλευρά, ο παππούς Κώστας και η πλευρά του πατέρα του έχουν μεταλαμπαδεύσει την αγάπη για τον ΠΑΟΚ, την οποία ο Κωνσταντίνος έχει εκφράσει από μικρή ηλικία και έχει επιβεβαιώσει δημόσια.

Από την άλλη πλευρά, η μητέρα του, Ειρήνη, και ο παππούς της, Γιώργος, έχουν προσπαθήσει να τον φέρουν πιο κοντά στον Παναθηναϊκό, με αναφορές σε ιστορικές στιγμές της ομάδας και συμβολικά δώρα. Παρά τις προσπάθειες, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας φαίνεται να έχει διατηρήσει την αρχική του προτίμηση, αν και η οικογενειακή του ιστορία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με τους δύο μεγάλους ελληνικούς συλλόγους.

Με πληροφορίες από: Athletiko