Η ΑΕΚ απαντά στον Πίνκνεϊ: Θα κινηθούμε αναλόγως, δεν θα επιτρέψουμε να αμφισβητηθεί η προσπάθεια

Οι αναρτήσεις του πρώην καλαθοσφαιριστή της, ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ, οι οποίες κάνουν το γύρο του διαδικτύου και του ευρωπαϊκού μπάσκετ τις τελευταίες ώρες, προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της ΚΑΕ ΑΕΚ. Ο Πίνκνεϊ σχολίασε τη δίμηνη παρουσία του στην Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν πληρώθηκε και προέτρεψε άλλους αθλητές να μην υπογράψουν στους «κιτρινόμαυρους». Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ πέρασε στην αντεπίθεση, δηλώνοντας ότι θα αξιολογήσει τα γραφόμενα και θα κινηθεί αναλόγως, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει την αμφισβήτηση της προσπάθειας που καταβάλλεται.

Η αντίδραση της ΚΑΕ ΑΕΚ

Η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε επισήμως ότι θα αξιολογήσει όλα όσα γράφτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον πρώην αθλητή της, ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ. Οι συγκεκριμένες αναφορές αναπαράχθηκαν και από διάφορες ιστοσελίδες, με την Ένωση να δηλώνει πως θα κινηθεί αναλόγως των εξελίξεων.

Παράλληλα, η ΚΑΕ ενημερώνει πως δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να αμφισβητήσει ξανά την προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια για τον πλήρη εξορθολογισμό της ΚΑΕ. Η θέση αυτή είναι σαφής και ισχύει, ανεξαρτήτως από πού προέρχεται η όποια αμφισβήτηση.

Προειδοποίηση για δυσφήμιση και νομικές ενέργειες

Στην ανακοίνωσή της, η ΑΕΚ ξεκαθαρίζει ότι οτιδήποτε άλλο γράφεται ή λέγεται και αφορά την αξιοπιστία του συλλόγου, συνιστά δυσφήμιση. Για τέτοιες περιπτώσεις, η απάντηση θα δίνεται αποκλειστικά μέσα από τις νόμιμες διαδικασίες, προστατεύοντας τα συμφέροντα του οργανισμού.

Η ΚΑΕ αναγνωρίζει επίσης ότι το τελευταίο διάστημα, με δική της ευθύνη και εξαιτίας μιας «αδιανόητης κακοδαιμονίας», η οποία την έχει κλονίσει και αποπροσανατολίσει, ίσως έριξε άθελά της νερό στον «μύλο» της πόλωσης. Ωστόσο, δηλώνει κατηγορηματικά ότι αυτή η κατάσταση σταματάει εδώ.

Ερωτήματα για την αμφισβήτηση της ομάδας

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ θέτει μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με το πώς είναι δυνατόν να αμφισβητείται η προσπάθεια που καταβάλλεται. Συγκεκριμένα, αναρωτιέται πώς μπορεί να αμφισβητείται μία ομάδα, η οποία εδώ και μήνες δίνει τη δική της μάχη σε διεθνή φόρα, έχοντας ως ανταγωνιστές «τεράστια brands».

Επιπλέον, η ομάδα έχει καταθέσει επίσημο αίτημα για την επόμενη ημέρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, δείχνοντας τη δέσμευσή της. Η ΚΑΕ τονίζει πως η ομάδα έχει μάθει να ανατρέπει στο παρκέ κάθε δύσκολη και απίθανη κατάσταση, κάτι που κάνει εδώ και χρόνια, κόντρα σε όλους και σε όλα, επιδεικνύοντας χαρακτήρα και αποτελώντας πρότυπο για το BCL.

Τα επιτεύγματα του οργανισμού και το γήπεδο

Η ΑΕΚ αναρωτιέται επίσης πώς είναι δυνατόν να αμφισβητείται ένας οργανισμός που προέρχεται από δύο «back-to-back» Φάιναλ Φορ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του παρουσία στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Τέλος, η ΚΑΕ υπογραμμίζει πως ο οργανισμός έλυσε το «αιώνιο πρόβλημα του Γηπέδου», ένα επίτευγμα που θεωρείται παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές, και το οποίο επίσης δεν θα έπρεπε να τίθεται υπό αμφισβήτηση από κανέναν.

Πρόσφατη αγωνιστική επιτυχία

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η ΑΕΚ σημείωσε πρόσφατα μια σημαντική νίκη. Επικράτησε της Σομπατέλι έπειτα από μια σπουδαία ανατροπή, με το νικητήριο σουτ να προέρχεται από τον Λαρεντζάκη.

Με αυτή την επικράτηση, η ομάδα κατάφερε να πατήσει την κορυφή του ομίλου της, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τον χαρακτήρα και την αγωνιστική της δυναμική, όπως αυτά αναφέρονται στις επίσημες δηλώσεις της ΚΑΕ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko