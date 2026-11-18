Ο Προμηθέας δεν κατάφερε να σταθεί με αξιώσεις απέναντι στην Τρίερ, γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 102-89. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του Α' ομίλου του FIBA Europe Cup, βρήκε τους Πατρινούς να αδυνατούν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των Γερμανών. Η Τρίερ επέδειξε ανωτερότητα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, φτάνοντας σε μία άνετη νίκη.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Οι Γερμανοί ήταν εμφανώς ανώτεροι από την αρχή μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Το ημίχρονο έδειξε από νωρίς την εικόνα του αγώνα, καθώς ολοκληρώθηκε με την Τρίερ να προηγείται με 56-36. Η διαφορά των είκοσι πόντων έθεσε τις βάσεις για την επικράτηση της γερμανικής ομάδας.

Η κατάσταση δεν άλλαξε ούτε με την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου, όπου η Τρίερ είχε διευρύνει το προβάδισμά της στους 30 πόντους. Μετά από αυτό το σημείο, οι Γερμανοί προχώρησαν σε συντήρηση δυνάμεων, διασφαλίζοντας το απόλυτο στη διοργάνωση και φτάνοντας στην τελική επικράτηση.

Η εικόνα του Προμηθέα

Για τους Πατρινούς, το πρώτο ημίχρονο αποδείχθηκε καταστροφικό, καθώς δεν μπόρεσαν να βρουν ρυθμό και να περιορίσουν την επιθετική ορμή των αντιπάλων τους. Παρά τις προσπάθειες, η ομάδα του Προμηθέα δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να μαζέψει τη μεγάλη διαφορά που είχε δημιουργηθεί, με αποτέλεσμα η ήττα να είναι μοιραία.

Στην επίθεση του Προμηθέα, ο Αρμς ξεχώρισε, καθώς πάλεψε μόνος του, χωρίς ωστόσο να λάβει την απαραίτητη βοήθεια από τους συμπαίκτες του. Ο Αρμς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 21 πόντους, ενώ τον ακολούθησε σε απόδοση ο Κόλεμαν, ο οποίος μέτρησε 14 πόντους.

Η κυριαρχία της Τρίερ

Η γερμανική ομάδα της Τρίερ επέδειξε ομαδικότητα και πλουραλισμό στην επίθεση, γεγονός που έκανε τη διαφορά στην έκβαση του αγώνα. Συγκεκριμένα, έξι παίκτες της Τρίερ κατάφεραν να σημειώσουν διψήφιο αριθμό πόντων, μοιράζοντας το σκοράρισμα και καθιστώντας την άμυνα του Προμηθέα ιδιαίτερα δύσκολη.

Αναλυτικότερα, ο Σίμον συνέβαλε με 12 πόντους, ο Γιακτσέιλ μέτρησε 10 πόντους, ενώ ο Λίνσεν πρόσθεσε 13 πόντους. Επίσης, ο Ρόλαντ σημείωσε 10 πόντους, ο Κρίμερ είχε 10 πόντους και ο Μπρουκς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους, επιβεβαιώνοντας την επιθετική πολυφωνία της ομάδας του.

Η βαθμολογική θέση μετά τον αγώνα

Μετά από αυτή την ήττα, ο Προμηθέας υποχώρησε στο ρεκόρ 4 νικών και 3 ηττών (4-3) στον Α' όμιλο του FIBA Europe Cup. Η ομάδα της Πάτρας καλείται να ανασυνταχθεί ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων στη διοργάνωση.

Από την άλλη πλευρά, οι νικητές της Τρίερ συνεχίζουν την αήττητη πορεία τους, φτάνοντας στο εντυπωσιακό ρεκόρ 7 νικών και καμίας ήττας (7-0). Η γερμανική ομάδα σαρώνει στη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στον όμιλο με το απόλυτο των νικών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta