Ο Ζαννής Αλαφραγκής, αμυντικός του Ολυμπιακού, παραχώρησε συνέντευξη στο Gazzetta μετά την πρόσφατη νίκη της ομάδας του. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 13-12 απέναντι στο Ανόβερο, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ» για την 4η αγωνιστική του LEN Champions League. Η επικράτηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, με τον 27χρονο αθλητή να αναλύει τόσο την εικόνα του αγώνα όσο και τις προοπτικές βελτίωσης της ομάδας.

Η δύσκολη νίκη επί του Ανόβερο στον Πειραιά

Η αναμέτρηση μεταξύ του Ολυμπιακού και του γερμανικού Ανόβερο διεξήχθη στην έδρα των «ερυθρολεύκων», το «Πέτρος Καπαγέρωφ» στον Πειραιά. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με οριακό σκορ 13-12, σε ένα παιχνίδι που εντάσσεται στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του LEN Champions League. Το αποτέλεσμα αυτό έδωσε στον Ολυμπιακό ένα αποφασιστικό πλεονέκτημα, θέτοντας τις βάσεις για την πρόκριση του συλλόγου στην επόμενη φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Ζαννής Αλαφραγκής, μιλώντας στο Gazzetta, αναφέρθηκε στον χαρακτήρα του αγώνα, επισημαίνοντας ότι «ήταν ένα παιχνίδι που σίγουρα δεν θέλαμε να κριθεί στο τέλος». Ο Έλληνας αμυντικός υπογράμμισε την ανωτερότητα του Ολυμπιακού ως ομάδας, μια ανωτερότητα που, όπως τόνισε, είχε φανεί και στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων, η οποία είχε διεξαχθεί στη Γερμανία. Παρά την τελική επικράτηση, ο Αλαφραγκής αναγνώρισε ότι η ομάδα δεν κατάφερε να επιβάλει πλήρως τον ρυθμό της σε ορισμένα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης. Αυτή η αδυναμία στην επιβολή ρυθμού ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, το στοιχείο που είχε οδηγήσει στην επιβλητική νίκη του Ολυμπιακού στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι.

Ένα «μάθημα» για τη συνέχεια της σεζόν

Παρά τη νίκη, ο Ζαννής Αλαφραγκής αντιμετώπισε το αποτέλεσμα ως μια ευκαιρία για προβληματισμό και βελτίωση. «Είναι ένα καλό μάθημα για τη συνέχεια», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τη σημασία της εμπειρίας αυτής για την πορεία της ομάδας. Η νίκη, όπως εξήγησε, ήταν καθοριστική καθώς «δεν μας έβαλε σε μπελάδες στις τελευταίες δύο αγωνιστικές του ομίλου», διασφαλίζοντας μια πιο άνετη συνέχεια για τον Ολυμπιακό στο LEN Champions League. Η διατήρηση της νίκης, ακόμη και με δυσκολία, θεωρείται θετικό στοιχείο εν όψει των επόμενων υποχρεώσεων.

Ο 27χρονος αμυντικός των «ερυθρολεύκων» έστρεψε το βλέμμα στην επόμενη ευρωπαϊκή πρόκληση της ομάδας. Ο επόμενος στόχος, σύμφωνα με τον Αλαφραγκή, είναι «η νίκη και η καλή εμφάνιση στο επόμενο ευρωπαϊκό στο Μαυροβούνιο κόντρα στη Γιάντραν». Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού, όπου η ομάδα θα επιδιώξει να δείξει ένα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο και να εξασφαλίσει ένα θετικό αποτέλεσμα μακριά από την έδρα της.

Τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης σε Ελλάδα και Ευρώπη

Πέρα από την ανάλυση του συγκεκριμένου αγώνα, ο Ζαννής Αλαφραγκής αναφέρθηκε και σε γενικότερα ζητήματα που αφορούν την αγωνιστική εικόνα του Ολυμπιακού και τα οποία πρέπει να βελτιωθούν εν όψει της συνέχειας της σεζόν. Ο Έλληνας αθλητής επισήμανε ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, ειδικά στα πιο δύσκολα παιχνίδια της φετινής χρονιάς, που αφορά τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα ξεκινάει τις αναμετρήσεις της. Αυτή η αρχική προσέγγιση στα παιχνίδια φαίνεται να δημιουργεί δυσκολίες και να επηρεάζει την απόδοση του συνόλου.

Ο Αλαφραγκής εκτίμησε ότι το ζήτημα αυτό είναι περισσότερο «θέμα προσέγγισης και συγκέντρωσης δικής μας παρά τρόπου τακτικής του προπονητή». Η δήλωσή του υποδεικνύει ότι η ευθύνη για την αρχική εικόνα της ομάδας εστιάζεται στην ψυχολογική και πνευματική ετοιμότητα των παικτών. Καταλήγοντας, ο αμυντικός του Ολυμπιακού τόνισε την ανάγκη για άμεση βελτίωση σε αυτόν τον τομέα, δηλώνοντας εμφατικά ότι «πρέπει να βελτιώσουμε το τρόπο που μπαίνουμε στα παιχνίδια». Αυτή η βελτίωση κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχημένη πορεία του Ολυμπιακού τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta