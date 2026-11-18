Ο Προμηθέας γνώρισε μία βαριά ήττα στη Γερμανία, καθώς ηττήθηκε από την Τριέρ με σκορ 102-89, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του Α' ομίλου του FIBA Europe Cup. Οι γηπεδούχοι επέβαλαν τον ρυθμό τους από νωρίς, έχτισαν μεγάλες διαφορές και έφτασαν εύκολα στη νίκη, παραμένοντας αήττητοι στη διοργάνωση. Η ελληνική ομάδα υποχώρησε στο 4-3, όπου πλέον συγκατοικεί στη βαθμολογία με την Τρέπτσα και τη Σπλιτ.

Η αρχή της αναμέτρησης και το πρώτο δεκάλεπτο

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Προμηθέα να ανοίγει το σκορ χάρη στον Κόλμαν. Ωστόσο, η Τριέρ απάντησε άμεσα με πέντε δικούς της πόντους, δείχνοντας τις διαθέσεις της. Παρά την αρχική αντίδραση των Γερμανών, η ελληνική ομάδα κατάφερε να ανακτήσει το προβάδισμα, χάρη σε δύο διαδοχικά τρίποντα που σημείωσαν οι Δίπλαρος και Κάθμπερτσον.

Μετά από αυτή τη σύντομη ανάκαμψη, ακολούθησε μία «κατηφόρα» για τον Προμηθέα. Οι γηπεδούχοι έτρεξαν ένα σερί 8-0, πριν η ομάδα του Μιχάλη Μιχελάκου καταφέρει να βρει ξανά καλάθι. Με ένα ακόμη ξέσπασμα, η Τριέρ έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενη με διαφορά 11 πόντων.

Η κυριαρχία των Γερμανών στο πρώτο ημίχρονο

Η κυριαρχία των Γερμανών συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης. Η Τριέρ εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο κάθε λάθος που έκανε η ομάδα του Μιχάλη Μιχελάκου, δείχνοντας αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Με όπλο την υψηλή ευστοχία της από τα 6.75 μέτρα, η γερμανική ομάδα εκτόξευσε γρήγορα τη διαφορά στο +20, δημιουργώντας ένα σημαντικό προβάδισμα.

Οι παίκτες της Τριέρ έδειξαν απόλυτο έλεγχο του ρυθμού του αγώνα, καθιστώντας δύσκολο για τον Προμηθέα να βρει λύσεις στην επίθεση και να περιορίσει την παραγωγικότητα των αντιπάλων του. Η «τρικυμία» για τον Προμηθέα στη Γερμανία ήταν εμφανής, καθώς οι γηπεδούχοι συνέχιζαν να επιβάλλουν το παιχνίδι τους.

Το «ξέσπασμα» στην τρίτη περίοδο και η διαφορά των 30 πόντων

Οι Γερμανοί δεν επαναπαύτηκαν στην τεράστια διαφορά που είχαν χτίσει κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους. Αντιθέτως, μπήκαν και στο δεύτερο ημίχρονο με το πόδι στο γκάζι, συνεχίζοντας την πίεση και την επιθετική τους ορμή. Ο Προμηθέας επιχείρησε να αντιδράσει, βρίνοντας στόχο από τα 6.75 μέτρα, προσπαθώντας να μειώσει την ψαλίδα.

Ωστόσο, η Τριέρ είχε συνεχώς απαντήσεις σε κάθε προσπάθεια των Πατρινών. Με μία πραγματική «βροχή» τριπόντων, οι γηπεδούχοι έκλεισαν την τρίτη περίοδο με επιμέρους σκορ 30-22, εκτοξεύοντας τη διαφορά στους 30 πόντους. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι κατέβασαν ταχύτητα, ωστόσο δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στον Προμηθέα, απαντώντας άμεσα σε κάθε καλάθι των Πατρινών. Με τη διαφορά να έχει εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα επίπεδα νωρίτερα, τα τελευταία λεπτά απέκτησαν καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα.

Οι διακριθέντες παίκτες και η επιθετική πολυφωνία

Οι γηπεδούχοι επωφελήθηκαν από την επιθετική τους πολυφωνία, καθώς πολλοί παίκτες ξεχώρισαν στην αναμέτρηση. Ο Έλι Μπρουκς συνέβαλε με 11 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα. Ο Τζάστιν Σιμόν πρόσθεσε 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Τζόρνταν Ρόλαντ σημείωσε 13 πόντους και μοίρασε 4 ασίστ. Αυτοί ήταν μερικοί από τους παίκτες που «πλήγωσαν» για τα καλά το καλάθι της ελληνικής ομάδας, οδηγώντας την Τριέρ στη νίκη.

Στην αντίπερα όχθη, ο Προμηθέας βρέθηκε σε ένα πολύ κακό εκτελεστικά βράδυ. Παρά τις δυσκολίες, ο Κένταλ Κόλμαν ήταν ο μπροστάρης της ομάδας με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Άντονις Αρμς, ο οποίος σημείωσε 21 πόντους, μάζεψε 2 ριμπάουντ και έκλεψε 3 φορές την μπάλα, συνεισφέροντας στην άμυνα. Παράλληλα, ο Νιου Γουίλιαμς γέμισε τον πίνακα των στατιστικών του με 12 πόντους.

Η βαθμολογική εικόνα στον όμιλο

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Τριέρ παρέμεινε αήττητη στη διοργάνωση, απολαμβάνοντας τη μοναξιά της κορυφής στον Α' όμιλο του FIBA Europe Cup. Το ρεκόρ της ανέρχεται πλέον στο 7-0, πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο στην πρόκριση στην επόμενη φάση. Η γερμανική ομάδα έχει δείξει σταθερότητα και αποτελεσματικότητα σε όλες τις αναμετρήσεις της μέχρι στιγμής.

Αντίθετα, ο Προμηθέας υποχώρησε στο 4-3 στη βαθμολογία. Πλέον, η ελληνική ομάδα συγκατοικεί στην ίδια θέση με την Τρέπτσα και τη Σπλιτ, γεγονός που καθιστά τον ανταγωνισμό για την πρόκριση πιο έντονο στις επόμενες αγωνιστικές. Η 7η αγωνιστική έφερε σημαντικές αλλαγές στην κατάταξη του ομίλου.

Με πληροφορίες από: Athletiko