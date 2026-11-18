Η Εθνική Ελλάδας χάντμπολ γυναικών εισέρχεται στην τελική φάση της προετοιμασίας της για το EHF EURO 2026, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 20 Δεκεμβρίου. Αυτή η διοργάνωση σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, καθώς θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο ομοσπονδιακός προπονητής Μενέλαος Δανήλος έχει ήδη προχωρήσει στις κλήσεις των αθλητριών που θα συμμετάσχουν στο τελευταίο καμπ.

Η ιστορική πρώτη παρουσία

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του EHF EURO 2026 έχει ξεκινήσει, με την Εθνική Γυναικών να ετοιμάζεται για την παρθενική της εμφάνιση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα φιλοξενηθεί από τις 3 έως τις 20 Δεκεμβρίου, προσφέροντας στην Ελλάδα μια μοναδική ευκαιρία να διαγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού χάντμπολ.

Η συμμετοχή αυτή αποτελεί μια σημαντική πρόκληση και ταυτόχρονα μια αναγνώριση της πορείας και της δουλειάς που έχει γίνει στο ελληνικό χάντμπολ γυναικών τα τελευταία χρόνια. Οι αθλήτριες βρίσκονται ήδη σε αγωνιστικούς ρυθμούς, με στόχο την καλύτερη δυνατή παρουσία τους σε αυτό το ιστορικό γεγονός.

Η πορεία προετοιμασίας

Η Εθνική έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα στην προετοιμασία της, έχοντας δώσει δύο φιλικά ματς με την Αίγυπτο μέσα στον Οκτώβριο. Σε αυτές τις αναμετρήσεις, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα απέσπασε μία νίκη και μία ισοπαλία, δείχνοντας θετικά σημάδια ενόψει των επίσημων αγώνων της τελικής φάσης.

Η τελευταία συγκέντρωση της ομάδας έχει προγραμματιστεί για τις 23 Νοεμβρίου, στις 19:30, στο ΔΑΚ Συκεών της Θεσσαλονίκης, όπου θα ξεκινήσει η τελική περίοδος προετοιμασίας. Η ομάδα θα παραμείνει στην πόλη της Θεσσαλονίκης για προπονήσεις μέχρι τις 28 Νοεμβρίου, ενώ οι προπονήσεις θα συνεχιστούν στην Αθήνα στις 29 και 30 του ίδιου μήνα, ολοκληρώνοντας το στάδιο της Ελλάδας.

Οι επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Μενέλαος Δανήλος έχει καλέσει συνολικά 21 αθλήτριες για το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο περιλαμβάνει τις προπονήσεις σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Από αυτό το σύνολο των παικτριών, θα προκύψει η τελική 18άδα που θα στελεχώσει την αποστολή για το EHF EURO 2026.

Η επιλογή των 18 αθλητριών αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν την αναχώρηση της ομάδας για την Αττάλεια, η οποία έχει οριστεί για την 1η Δεκεμβρίου. Οι προπονήσεις των επόμενων ημερών θα είναι καθοριστικές για την τελική σύνθεση του ρόστερ που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο όμιλος και οι αντίπαλοι στην Τουρκία

Η Ελλάδα έχει τοποθετηθεί στον 3ο όμιλο της διοργάνωσης, οι αναμετρήσεις του οποίου θα φιλοξενηθούν στην Αττάλεια της Τουρκίας. Οι αγώνες του ομίλου θα διεξαχθούν από τις 3 έως τις 7 Δεκεμβρίου, ξεκινώντας αμέσως μετά την άφιξη της ελληνικής αποστολής στην τουρκική πόλη.

Στην πρεμιέρα του ομίλου, η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει τη διοργανώτρια Τουρκία, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στη συνέχεια, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αναμετρηθεί με δύο ισχυρές ευρωπαϊκές ομάδες, την Ισπανία και τη Δανία, σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα αγώνων που θα κρίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Με πληροφορίες από: Athletiko