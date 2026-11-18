Ο Βασίλης Σπανούλης, προπονητής του Άρη, έθεσε τον τόνο για την επερχόμενη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της Stoiximan GBL. Οι δηλώσεις του Έλληνα τεχνικού έγιναν στη συνέντευξη Τύπου, αμέσως μετά την αναμέτρηση της ομάδας του με τη Λε Μαν στο Παλέ, όπου ο Άρης επικράτησε έπειτα από μια σκληρή μάχη. Το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ αναμένεται να είναι κρίσιμο, καθώς θα καθορίσει την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα σε αυτή τη φάση της αγωνιστικής περιόδου.

Η δύσκολη νίκη του Άρη επί της Λε Μαν

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βίωσε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα στο Παλέ, αντιμετωπίζοντας τη Λε Μαν. Παρόλο που ο Άρης χαρακτηρίζεται ως υπέρ-φορμαρισμένος, τα βρήκε σκούρα απέναντι στους Γάλλους αντιπάλους. Οι «κιτρινόμαυροι» δεν κατάφεραν να «τελειώσουν» το παιχνίδι νωρίτερα, όπως συνηθίζουν, κάτι που οδήγησε σε μια παρατεταμένη μάχη.

Η νίκη τελικά ήρθε για τον Άρη με σκορ 96-86, έπειτα από μια αναμέτρηση που κρίθηκε σε όλα τα δεκάλεπτα. Η γαλλική ομάδα έδειξε αξιοσημείωτη διάθεση να μην παρατήσει το παιχνίδι σε κανένα σημείο της βραδιάς, αναγκάζοντας τους γηπεδούχους να παλέψουν μέχρι τέλους για το θετικό αποτέλεσμα.

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη

Μετά το τέλος του αγώνα με τη Λε Μαν και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε για την επικείμενη σύγκρουση με τον ΠΑΟΚ. Ο Έλληνας τεχνικός δεν δίστασε να αναφερθεί στην αναμέτρηση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την πορεία του πρωταθλήματος.

Ο προπονητής του Άρη τόνισε πως η ομάδα του θα προετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να μεταβούν στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου με σκοπό να εφαρμόσουν το δικό τους παιχνίδι, ανεξάρτητα από τις συνθήκες.

Η σημασία του ντέρμπι για την πρώτη θέση

Το επερχόμενο ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς, όπως επεσήμανε ο Βασίλης Σπανούλης, θα κρίνει την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL σε αυτή τη φάση της σεζόν. Αυτό προσδίδει έναν επιπλέον βαθμό δυσκολίας και ενδιαφέροντος στην αναμέτρηση, καθιστώντας την καθοριστική για την ψυχολογία και την πορεία των δύο ομάδων.

Η προετοιμασία για ένα τέτοιο παιχνίδι είναι πάντα εντατική, με τον Σπανούλη να εστιάζει στην πνευματική και αγωνιστική ετοιμότητα των παικτών του. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί μία ακόμα πρόκληση για την ομάδα, η οποία έχει ήδη αντιμετωπίσει σημαντικά ντέρμπι στο παρελθόν.

Το μήνυμα του Έλληνα τεχνικού

Στις δηλώσεις του, ο Βασίλης Σπανούλης ξεκαθάρισε τη φιλοσοφία με την οποία θα προσεγγίσει ο Άρης το παιχνίδι. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Είναι ένα ντέρμπι ακόμα. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για να είμαστε έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Πάμε για ακόμα ένα σκληρό παιχνίδι, ένα ντέρμπι».

Ο προπονητής έκανε επίσης αναφορά σε προηγούμενες μεγάλες αναμετρήσεις, δηλώνοντας: «έχουμε παίξει με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και πάμε εκεί για να κάνουμε το παιχνίδι μας». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την εμπειρία της ομάδας σε παιχνίδια υψηλής πίεσης και την προσήλωση στην αγωνιστική της ταυτότητα, ανεξαρτήτως αντιπάλου και έδρας.

Με πληροφορίες από: Athletiko