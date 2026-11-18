Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ έμαθε τον αντίπαλό του για τη φάση των «16» του CEV Challenge Cup ανδρών. Πρόκειται για την αυστριακή Ζαντρούγκα, η οποία εξασφάλισε την πρόκρισή της από το ζευγάρι με τη δανική Νορντένσκοφ. Η αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με την αυστριακή ομάδα θα κρίνει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η πορεία της Ζαντρούγκα μέχρι τους «16»

Η αυστριακή Ζαντρούγκα ξεπέρασε το εμπόδιο της Νορντένσκοφ, κάνοντας το αποφασιστικό βήμα από την πρώτη αναμέτρηση. Στις 11 Νοεμβρίου, στο Μπλάιμπουργκ, επικράτησε με 3-0 σετ, με επιμέρους σκορ 25-19, 25-15 και 25-20. Για να επιβάλει την ανωτερότητά της, χρειάστηκε μόλις 75 λεπτά, με το σερβίς να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα όπλα της.

Στον επαναληπτικό αγώνα, που διεξήχθη στις 18 Νοεμβρίου στην έδρα της Νορντένσκοφ, η Ζαντρούγκα συνέχισε την επιτυχημένη πορεία της. Κατέκτησε το πρώτο σετ με 27-25 και το δεύτερο με 25-15, εξασφαλίζοντας έτσι μαθηματικά την πρόκριση στην επόμενη φάση, ανεξάρτητα από την τελική έκβαση της αναμέτρησης. Η αυστριακή ομάδα ολοκλήρωσε την επικράτησή της χωρίς να χάσει σετ, καθώς πήρε και το τρίτο με 22-25, «σφραγίζοντας» το τελικό 0-3.

Οι ημερομηνίες των αναμετρήσεων

Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί εντός έδρας στις 6 Ιανουαρίου του 2027, υποδεχόμενος τη Ζαντρούγκα στο κλειστό του Ρέντη. Αυτή θα είναι η πρώτη από τις δύο αναμετρήσεις που θα κρίνουν την πρόκριση στα προημιτελικά του Challenge Cup.

Για τον επαναληπτικό αγώνα, ο οποίος θα διεξαχθεί στην Αυστρία, ο Ολυμπιακός αναμένει ακόμα την ακριβή ημερομηνία. Οι δύο ομάδες θα δώσουν διπλές αναμετρήσεις νοκ άουτ, με έπαθλο την πρόκριση στην επόμενη φάση της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι προηγούμενες αναμετρήσεις των δύο ομάδων

Οι δύο ομάδες δεν είναι άγνωστες μεταξύ τους, καθώς έχουν βρεθεί αντιμέτωπες και στο παρελθόν. Ωστόσο, έχουν πάνω από μία δεκαετία να συναντηθούν στη φάση των ομίλων σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, συγκεκριμένα στο CEV Champions League τη σεζόν 2014-15.

Στις 5 Νοεμβρίου 2014, ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει στην Αυστρία με 3-1 σετ, παρότι είχε χάσει το πρώτο με 25-21. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ανατρέψει την κατάσταση και πήραν τα επόμενα τρία σετ με 27-25, 25-17 και 25-23. Στον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα, που διεξήχθη στις 27 Ιανουαρίου 2015 στο Ρέντη, η αυστριακή ομάδα είχε πάρει τη ρεβάνς, επικρατώντας με 3-1 σετ στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων.

Επιστροφή στις ευρωπαϊκές μονομαχίες

Σχεδόν 12 χρόνια μετά τις τελευταίες τους αναμετρήσεις στους ομίλους του Champions League, οι δύο σύλλογοι θα συναντηθούν ξανά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αυτή τη φορά, η συνάντηση θα γίνει στο πλαίσιο του CEV Challenge Cup και θα έχει χαρακτήρα διπλών αναμετρήσεων νοκ άουτ.

Το διακύβευμα είναι η πρόκριση στα προημιτελικά του Challenge Cup, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις επερχόμενες αναμετρήσεις μεταξύ Ολυμπιακού και Ζαντρούγκα.

Με πληροφορίες από: Athletiko