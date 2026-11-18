Η ομάδα της Γλυφάδας πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη απέναντι στον Πανιώνιο με σκορ 8-6, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Waterpolo League γυναικών. Ο αγώνας διεξήχθη στο κολυμβητήριο «Αντ. Δημητρόπουλος», όπου η Γλυφάδα επέδειξε μία από τις καλύτερες φετινές της εμφανίσεις, βασιζόμενη κυρίως στην αμυντική της λειτουργία. Η επικράτηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία και για τις δύο ομάδες, καθώς επηρεάζει τις θέσεις στην κατάταξη του πρωταθλήματος.

Η εξέλιξη του αγώνα και η ανατροπή

Ο Πανιώνιος ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, καταφέρνοντας να προηγηθεί δύο φορές με σημαντική διαφορά. Αρχικά, οι παίκτριες της Νέας Σμύρνης βρέθηκαν μπροστά στο σκορ με 3-1. Αργότερα, κατάφεραν να διευρύνουν το προβάδισμά τους, φτάνοντας στο 5-3, πέντε λεπτά και τριάντα ένα δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου.

Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και μετά, η Γλυφάδα ανέλαβε τα ηνία του αγώνα. Πραγματοποιώντας ένα εντυπωσιακό σερί 4-0, κατάφερε να ανατρέψει πλήρως την κατάσταση, προηγούμενη με 7-5, πέντε λεπτά και ένα δευτερόλεπτο πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Το τελικό σκορ 8-6 διαμορφώθηκε από την 15χρονη Γεωργία Λαμπάτου, η οποία σκόραρε το τελευταίο γκολ του αγώνα.

Σημασία της νίκης για τη Γλυφάδα και οι επόμενες προκλήσεις

Η νίκη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη Γλυφάδα, καθώς επιβεβαιώνει την καλή της αγωνιστική κατάσταση και την ανεβάζει ψυχολογικά. Η ομάδα έχει μπροστά της μία ακόμα σημαντική πρόκληση, καθώς πρόκειται να ταξιδέψει στο Βελιγράδι για έναν αγώνα του Euro Cup.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, η Γλυφάδα θα αντιμετωπίσει τη ρωσική Ουραλότσκα, σε μία αναμέτρηση που αποτελεί μέρος των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων. Η απόδοση στον αγώνα με τον Πανιώνιο δίνει ώθηση ενόψει αυτής της διεθνούς αναμέτρησης.

Η κρισιμότητα της ήττας για τον Πανιώνιο

Για τον Πανιώνιο, η ήττα από τη Γλυφάδα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στην προσπάθειά του να διεκδικήσει μία θέση στην τετράδα της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης πέτυχε μόλις ένα γκολ από το σημείο που προηγήθηκε 5-3 μέχρι το τέλος του αγώνα, γεγονός που επηρέασε αρνητικά το τελικό αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερη σημασία για τον Πανιώνιο θα έχει το εξ αναβολής παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής, το οποίο θα διεξαχθεί στις 2 Δεκεμβρίου. Σε αυτή την αναμέτρηση, η ομάδα θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στη Νέα Σμύρνη, σε έναν αγώνα που ενδέχεται να κρίνει πολλά για την πορεία της στο πρωτάθλημα.

Οι συνθέσεις των ομάδων και οι σκόρερ

Για την ομάδα του ΑΝΟΓ, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Αργύρη Θεοδωρόπουλου, αγωνίστηκαν οι Μ. Καραγιάννη, Άντρες (2 γκολ), Σκουμπάκη, Οικονόμου (2 γκολ), Χατζηγεωργίου (1 γκολ), Λαναρά, Κεχαγιόγλου, Χέλμη, Λαμπάτου (2 γκολ), Γ. Καραγιάννη (1 γκολ), Λασκαρίδου, Σταρίδα, Βούτσικα, Καρανάσιου (1 γκολ) και Δροσοπούλου-Σπάθη.

Από την πλευρά του Πανιωνίου, με προπονήτρια τη Ζηνοβία Καραγιάννη, συμμετείχαν οι Κάτσιου, Μπερίκου, Λόουσον, Ρακιντζή, Κανελλοπούλου (2 γκολ), Ξανθοπούλου, Καλαϊτζή, Χαρικιοπούλου, Χριστοδούλου Άουτ (1 γκολ), Πάτερου, Λαμπροπούλου (2 γκολ), Κάρολ, Λουπάκη, Μουστάκα και Πλεμμένου.

Άλλο αποτέλεσμα της αγωνιστικής

Σε έναν άλλο αγώνα που έριξε την αυλαία της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, ο Εθνικός επικράτησε εύκολα του ΓΣ Ηλιούπολης. Η αναμέτρηση αυτή διεξήχθη το βράδυ της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου και ο Εθνικός νίκησε με το ευρύ σκορ 21-8.

Με πληροφορίες από: Gazzetta