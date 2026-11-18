Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του ενόψει του αγώνα της Κυριακής (22/11, 19:30) με την Κηφισιά, ο οποίος θα διεξαχθεί στην Τούμπα. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επιδιώκει να επιστρέψει στις νίκες, μετά την ισοπαλία 1-1 που σημείωσε στο «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στον Ολυμπιακό. Το ιατρικό δελτίο της ομάδας παραμένει αμετάβλητο, με τον προπονητή Αλέσιο Λίσι να αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες.

Η προετοιμασία για την αναμέτρηση με την Κηφισιά

Η ομάδα του ΠΑΟΚ έχει εντατικοποιήσει τις προπονήσεις της καθώς πλησιάζει η αναμέτρηση με την Κηφισιά. Ο αγώνας, που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στις 19:30, θα φιλοξενηθεί στην έδρα του ΠΑΟΚ, την Τούμπα. Οι ποδοσφαιριστές του «Δικεφάλου» εργάζονται σκληρά με στόχο να παρουσιαστούν έτοιμοι και να διεκδικήσουν τους τρεις βαθμούς.

Η επιστροφή στις νίκες αποτελεί βασικό στόχο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος προέρχεται από το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όπου απέσπασε ισοπαλία με σκορ 1-1. Η ομάδα θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις, συνδυάζοντάς τις αυτή τη φορά με ένα νικηφόρο αποτέλεσμα.

Το αμετάβλητο ιατρικό δελτίο και οι απουσίες

Το ιατρικό δελτίο του ΠΑΟΚ δεν έχει διαφοροποιηθεί τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που σημαίνει ότι ο προπονητής Αλέσιο Λίσι θα στερηθεί τις υπηρεσίες πέντε ποδοσφαιριστών. Συγκεκριμένα, στο απουσιολόγιο του τεχνικού επιτελείου παραμένουν οι Πέλκας, Γιάκιτς, Μοναστηρλής, Τέιλορ και Τσάλοφ.

Από αυτούς, ο Γκρεγκ Τέιλορ, ο οποίος έχει υποστεί θλάση, συνέχισε τη θεραπεία του. Μαζί του στο πρόγραμμα θεραπείας συμμετείχαν και οι Πέλκας, Γιάκιτς και Μοναστηρλής. Ο Τσάλοφ, από την πλευρά του, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης στο γήπεδο, προσπαθώντας να επανέλθει σε πλήρη αγωνιστική δράση.

Επιστροφές σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων

Στον αντίποδα των απουσιών, υπάρχουν και θετικά νέα για το τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης έχει επανέλθει πλήρως και προπονείται πλέον κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Η παρουσία του προσθέτει μία ακόμη επιλογή στον προπονητή ενόψει των επερχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Παράλληλα, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έχει δείξει ότι είναι έτοιμος για τα επίσημα παιχνίδια. Ο ποδοσφαιριστής πήρε χρόνο συμμετοχής στο φιλικό παιχνίδι που έδωσε ο ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν, αποδεικνύοντας ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση και μπορεί να συνεισφέρει άμεσα στην ομάδα.

Το πρόγραμμα της απογευματινής προπόνησης

Η δουλειά για την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Το σημερινό πρόγραμμα για τους παίκτες του ΠΑΟΚ περιλάμβανε μία γεμάτη απογευματινή προπόνηση, η οποία διεξήχθη στο Αθλητικό Κέντρο της ομάδας. Οι προπονητές εφάρμοσαν ένα ολοκληρωμένο πλάνο για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της τακτικής.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, ώστε οι ποδοσφαιριστές να προετοιμάσουν το σώμα τους για την ένταση που θα ακολουθούσε. Στη συνέχεια, οι παίκτες συμμετείχαν σε ασκήσεις rondo, οι οποίες στοχεύουν στην κυκλοφορία της μπάλας και την ανάπτυξη της συνεργασίας. Ακολούθησαν ασκήσεις επιθετικής ανάπτυξης, με έμφαση στην οργάνωση των επιθέσεων και τη δημιουργία ευκαιριών.

Ένα σημαντικό κομμάτι της προπόνησης ήταν και οι ασκήσεις τακτικής τοποθέτησης της αμυντικής γραμμής, με τους παίκτες να δουλεύουν πάνω στην οργάνωση της άμυνας και την αντιμετώπιση των αντιπάλων. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με ένα παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, δίνοντας την ευκαιρία στους ποδοσφαιριστές να εφαρμόσουν όσα διδάχθηκαν σε συνθήκες αγώνα.

Οι επόμενες κινήσεις του «Δικεφάλου»

Οι Πέλκας, Γιάκιτς, Μοναστηρλής και Τέιλορ συνέχισαν για μία ακόμη μέρα το πρόγραμμα θεραπείας τους, ακολουθώντας τις οδηγίες του ιατρικού επιτελείου. Στόχος είναι η πλήρης αποκατάστασή τους το συντομότερο δυνατό. Ο Τσάλοφ, όπως αναφέρθηκε, συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα στο γήπεδο, με την ελπίδα να ενσωματωθεί σύντομα στις ομαδικές προπονήσεις.

Η προετοιμασία του «Δικεφάλου» θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 17:00 το απόγευμα. Η προπόνηση θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, όπου η ομάδα θα συνεχίσει την τακτική και φυσική της προετοιμασία ενόψει του κρίσιμου αγώνα με την Κηφισιά.

Με πληροφορίες από: Athletiko