Ο Άρης κατάφερε να επικρατήσει της Λε Μαν σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε «σκυλομαχία» διάρκειας 40 λεπτών. Η νίκη ήρθε με μια επική ρελάνς στο φινάλε, εξασφαλίζοντας ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα στη φάση των ομίλων του EuroCup. Στην επικράτηση αυτή καθοριστική ήταν η συμβολή του Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, ο οποίος μοίρασε 13 ασίστ, καθώς και η ασύλληπτη εμφάνιση του Ματ Μόργκαν με 23 πόντους.

Η επικράτηση του Άρη σε μια «σκυλομαχία»

Το παιχνίδι μεταξύ του Άρη και της Λε Μαν χαρακτηρίστηκε από την αρχή μέχρι το τέλος ως μια πραγματική «σκυλομαχία». Οι δύο ομάδες πάλεψαν σκληρά για 40 ολόκληρα λεπτά, με την αγωνία να παραμένει αμείωτη σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Η ένταση και η διεκδίκηση της νίκης ήταν εμφανείς σε κάθε φάση του αγώνα.

Τελικά, ο Άρης κατάφερε να βρει τις λύσεις στα τελευταία λεπτά και να πραγματοποιήσει μια επική ρελάνς. Αυτή η ανατροπή στο φινάλε ήταν αρκετή για να του χαρίσει τη νίκη, προσθέτοντας ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα στο ενεργητικό του στη φάση των ομίλων του EuroCup. Η επικράτηση αυτή ήταν σημαντική για την πορεία της ομάδας στη διοργάνωση.

Ο δημιουργικός οίστρος του Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς

Ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της νίκης του Άρη ήταν ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς. Ο περιφερειακός παίκτης βρέθηκε σε εξαιρετική δημιουργική κατάσταση, με τον «δημιουργικό του οίστρο» να χτυπάει «κόκκινο» καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Παρόλο που στο σκοράρισμα δεν ήταν ο «σταρ» της βραδιάς, η συμβολή του στην οργάνωση του παιχνιδιού ήταν ανεκτίμητη.

Ο «Νένο», όπως τον αποκαλούν, τελείωσε το παιχνίδι με μια κορυφαία επίδοση στις ασίστ. Συγκεκριμένα, μοίρασε 13 τελικές πάσες στους συμπαίκτες του, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για τον ίδιο. Αυτή η επίδοση τον κατατάσσει ανάμεσα στους κορυφαίους δημιουργούς στην ιστορία της διοργάνωσης, καθώς πραγματοποίησε μια από τις κορυφαίες δημιουργικά εμφανίσεις στο EuroCup.

Αν και το ρεκόρ των ασίστ ενός παίκτη σε μια αναμέτρηση του EuroCup είναι οι 16, οι 13 τελικές πάσες του Ντιμιτρίεβιτς αναδεικνύουν την εξαιρετική του ικανότητα να διαβάζει το παιχνίδι και να τροφοδοτεί τους συμπαίκτες του με ιδανικές πάσες. Η παρουσία του σε τέτοια κατάσταση κάνει κάθε παιχνίδι πιο απλό και πιο εύκολο για την ομάδα του.

Η κομβική συμβολή του Ματ Μόργκαν

Πέρα από τον Ντιμιτρίεβιτς, η νίκη του Άρη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην ασύλληπτη εμφάνιση του Ματ Μόργκαν. Ο Αμερικανός μπομπέρ έδειξε για ακόμα μια φορά φέτος την εκτελεστική του δεινότητα, φιλοδωρώντας το καλάθι της αντίπαλης ομάδας με σημαντικούς πόντους. Η επίδοσή του ήταν καθοριστική για την έκβαση του αγώνα.

Ο Μόργκαν σημείωσε συνολικά 23 πόντους, με τους περισσότερους και πιο κομβικούς εξ αυτών να έρχονται στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Η ικανότητά του να σκοράρει σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού αποδείχθηκε ζωτικής σημασίας για την ομάδα, ειδικά κατά τη διάρκεια της επικής ρελάνς που οδήγησε στην επικράτηση.

Η σημασία της απόδοσης για την πορεία του Άρη

Η συνολική απόδοση των παικτών, και ιδιαίτερα η δημιουργικότητα του Ντιμιτρίεβιτς και η εκτελεστική δεινότητα του Μόργκαν, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την πορεία του Άρη στο EuroCup. Όσο η ομάδα έχει τον Ντιμιτρίεβιτς σε αυτή την κατάσταση, κάθε παιχνίδι γίνεται πιο απλό και πιο εύκολο για τους «κιτρινόμαυρους».

Η νίκη αυτή, που ήρθε μέσα από μια σκληρή μάχη και μια δυναμική ανατροπή, δείχνει την αγωνιστική ποιότητα και το πνεύμα της ομάδας. Με τέτοιες εμφανίσεις, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αναμένεται να γίνεται όλο και καλύτερη, συνεχίζοντας την προσπάθειά της στη διοργάνωση του EuroCup.

Με πληροφορίες από: Athletiko