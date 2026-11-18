Ο πρόεδρος της Superbet League 2, Πέτρος Μαρτσούκος, προανήγγειλε την άμεση τηλεοπτική κάλυψη όλων των αγώνων της κατηγορίας, απαντώντας έτσι σε ένα πάγιο αίτημα των φιλάθλων. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου το πρωτάθλημα έχει ήδη διανύσει το ένα τρίτο της διαδρομής του, με την αλλαγή του φορμάτ και την επιστροφή στον έναν όμιλο να έχουν συμβάλει στην αύξηση του ανταγωνισμού. Ο κ. Μαρτσούκος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Clasico» του ραδιοφωνικού σταθμού ΒΟΛΟΣ 98,6 FM, όπου και έδωσε διευκρινίσεις για τα θέματα που απασχολούν τη διοργάνωση.

Πλήρης τηλεοπτική κάλυψη: Από τα παράπονα στην επίλυση

Ένα από τα βασικά παράπονα των φιλάθλων της Superbet League 2 αφορούσε την ελλιπή τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα, η ΕΡΤ καλύπτει τρία παιχνίδια κάθε αγωνιστική, ενώ η ίδια η διοργανώτρια αρχή μεταδίδει ακόμα δύο αναμετρήσεις. Ωστότε, τρεις αγώνες παρέμεναν χωρίς τηλεοπτική μετάδοση, παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί πριν την έναρξη της χρονιάς για το αντίθετο.

Ο Πέτρος Μαρτσούκος, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σε αυτό δεν μπορώ να κρυφτώ, έχουν απόλυτο δίκιο». Εξήγησε ότι η καθυστέρηση οφειλόταν σε διαδικαστικά ζητήματα με τον πάροχο και την ΕΡΤ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το πρόβλημα θα λυθεί άμεσα. Στην ερώτηση για το αν η πλήρης κάλυψη είναι στα σχέδια της λίγκας, απάντησε θετικά, τονίζοντας ότι «είναι στα σχέδια, εννοείται» και πως απομένουν «τα τυπικά» για την υλοποίησή της.

Η πορεία του πρωταθλήματος και ο αυξημένος ανταγωνισμός

Το πρωτάθλημα της Superbet League 2 έχει ήδη ολοκληρώσει το ένα τρίτο της πορείας του, με τις αλλαγές που εφαρμόστηκαν να έχουν θετικό αντίκτυπο στον ανταγωνισμό. Η επιστροφή στον έναν όμιλο και η αλλαγή του φορμάτ έχουν συμβάλει στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος και της αγωνιστικής δράσης.

Ο πρόεδρος της λίγκας εκτίμησε ότι η μάχη τόσο για την άνοδο όσο και για την αποφυγή του υποβιβασμού θα παραμείνει αμφίρροπη και θα κριθεί στην τελευταία αγωνιστική. Αυτή η πρόβλεψη υπογραμμίζει την ένταση και την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την τρέχουσα σεζόν, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων μέχρι το τέλος.

Το ζήτημα της διαιτησίας και η απουσία VAR

Σχετικά με το επίπεδο της διαιτησίας στο πρωτάθλημα, ο Πέτρος Μαρτσούκος εξέφρασε την ικανοποίησή του, σημειώνοντας ότι «μέχρι τώρα πάει καλά, όπως πήγαινε και πέρυσι». Αναγνώρισε την ύπαρξη λαθών, τα οποία απέδωσε στον ανθρώπινο παράγοντα, δεδομένης της απουσίας της τεχνολογίας του VAR στη Super League 2.

Ο κ. Μαρτσούκος τόνισε ότι από την πρώτη ημέρα έχει εκφράσει την επιθυμία για εφαρμογή του VAR, ωστόσο αυτό δεν είναι εφικτό λόγω έλλειψης χρημάτων και επειδή τα γήπεδα δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Χθες το ήθελα εγώ το VAR. Μακάρι να το έβαζα χθες, όχι αύριο», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για την εν λόγω τεχνολογία.

Αυξημένα έσοδα για τις ομάδες και το περιστατικό με τα στιγμιότυπα

Αναφορικά με τα οικονομικά των ομάδων, ο πρόεδρος της Superbet League 2 προανήγγειλε σημαντικές αυξήσεις στα έσοδα για την τρέχουσα σεζόν. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «φέτος οι ομάδες θα πάρουν πολύ περισσότερα χρήματα», προβλέποντας αυξήσεις τόσο στη φορολογία του στοιχήματος όσο και στο τηλεοπτικό συμβόλαιο. Για την επόμενη χρονιά, εξέφρασε τη δέσμευση να προσπαθήσουν για «ακόμη περισσότερα έσοδα για τις ομάδες».

Τέλος, ο Πέτρος Μαρτσούκος αναφέρθηκε και στο περιστατικό με την απόσυρση των στιγμιότυπων από τον αγώνα Αναγέννηση Καρδίτσας - Μαρκό. Εξήγησε ότι η επιλογή των παιχνιδιών που καλύπτονται τηλεοπτικά είναι θέμα του παρόχου και όχι της διοργανώτριας. Για την απόσυρση των στιγμιότυπων, διευκρίνισε ότι «τα στιγμιότυπα "ανέβηκαν" και "κατέβηκαν", διότι αυτός ο οποίος τα είχε ανεβάσει μάλλον δεν είχε άδεια. Αν είχε ενημερώσει τη διοργανώτρια και είχε πάρει κανονικά άδεια, δεν νομίζω να υπήρχε κάποιο πρόβλημα».

Με πληροφορίες από: Athletiko