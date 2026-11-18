Ο Άρης επικράτησε της Λε Μαν με σκορ 96-86, σε μία αναμέτρηση που διεξήχθη στο Παλέ και χαρακτηρίστηκε από την αρχή μέχρι το τέλος ως παιχνίδι για γερά νεύρα. Η νίκη αυτή ήρθε για τους «κιτρινόμαυρους» στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του EuroCup, έπειτα από μια σκληρή μάχη σε όλα τα δεκάλεπτα. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, αν και υπέρ-φορμαρισμένη, βρήκε δυσκολίες απέναντι στους Γάλλους.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο Παλέ

Το παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και τη Λε Μαν στο Παλέ αποδείχθηκε ιδιαίτερα ζόρικο, με τις δύο ομάδες να ξεκινούν βρίσκοντας σκορ με σχετική ευκολία. Το βάρος έπεσε στις επιθέσεις και των δύο πλευρών, με αποτέλεσμα το σκορ να παραμένει κοντά στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Η γαλλική ομάδα δεν έδειξε καμία διάθεση να εγκαταλείψει το παιχνίδι σε κανένα σημείο της βραδιάς, γεγονός που κράτησε την αγωνία αμείωτη μέχρι το τέλος.

Ο Άρης, παρά την υπέρ-φόρμα του, δεν κατόρθωσε να «τελειώσει» το παιχνίδι νωρίτερα, όπως συνηθίζει. Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε μια «σκυλομαχία» σε όλα τα επίπεδα, με τους «κιτρινόμαυρους» να χρειάζονται να παλέψουν σκληρά για κάθε πόντο. Η νίκη με 96-86 ήρθε μετά από μια διαρκή μάχη, επιβεβαιώνοντας τον δύσκολο χαρακτήρα του αγώνα.

Η κυριαρχία του Μόργκαν και η αρχική ώθηση του Ρόμπινσον-Ερλ

Κορυφαίος για τους νικητές αναδείχθηκε ο Μόργκαν, ο οποίος αποδείχθηκε «clutch» και ολοκλήρωσε το ματς με 23 πόντους. Η εμφάνισή του ήταν ακόμα μια σούπερ βραδιά με τη φανέλα του Άρη, καθώς συνέβαλε καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας. Στη δεύτερη περίοδο, ο Μόργκαν χτύπησε εξ αποστάσεως, δίνοντας στους γηπεδούχους την απαραίτητη απόσταση μονομιάς.

Στην αρχή του αγώνα, αφηνιασμένος ξεκίνησε ο Ρόμπινσον-Ερλ για τους «κιτρινόμαυρους». Σε μόλις τρία λεπτά αγώνα, είχε ήδη 9 πόντους, ενώ έκλεισε την πρώτη περίοδο με 14. Ο απίστευτος Αμερικανός ήταν εκείνος που έδωσε άλλο αέρα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, προσφέροντάς της την ευκαιρία να αποκτήσει μια διαφορά ασφαλείας στα πρώτα στάδια του παιχνιδιού.

Η άμυνα του Άρη και η αντίδραση της Λε Μαν

Παρά την επιθετική του αποτελεσματικότητα, ο Άρης δεν εμφάνιζε την ίδια ένταση στην άμυνά του σε σχέση με τα άλλα παιχνίδια του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δεχθεί 26 πόντους στην πρώτη περίοδο, κάτι που επέτρεψε στη Λε Μαν να παραμείνει κοντά στο σκορ. Η γαλλική ομάδα, με τον Στούαρτ να αποτελεί τον κύριο επιθετικό της πυλώνα, έβρισκε συνεχώς λύσεις καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, μη επιτρέποντας στον Άρη να χτίσει μια μεγάλη διαφορά ούτε στο δεύτερο μέρος.

Στην τρίτη περίοδο, οι Γάλλοι εμφανίστηκαν με αρκετά μεγαλύτερη σοβαρότητα, διατηρώντας το παιχνίδι σε στενή απόσταση, με το σκορ να διαμορφώνεται στο 58-55 στο 24ο λεπτό. Σε αυτό το σημείο, η ελληνική ομάδα χρειάστηκε τα «ιδανικά» του Μοκόκα για να ξεκολλήσει και να βρει λύσεις σε ένα δύσκολο διάστημα του ματς, καθώς δεν αντιδρούσε ως συνηθίζει σε τέτοιες περιστάσεις.

Οι καθοριστικές συμβολές και οι τελικές πάσες

Στη δεύτερη περίοδο, ο Άρης εμφανίστηκε με ολοκληρωτικά διαφορετική νοοτροπία, ενισχύοντας την προσπάθειά του. Εκτός από τον Μόργκαν, ο Βασίλης Τολιόπουλος μπήκε επίσης στην εξίσωση με δύο τρίποντα, συμβάλλοντας στη διατήρηση μιας καλής απόστασης για τους «κιτρινόμαυρους», παρόλο που δεν έκαναν τη γνωστή τους «παρέλαση», με το σκορ να φτάνει στο 45-36 στο 14ο λεπτό.

Λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου, ο Μήτρου-Λονγκ έφερε την ομάδα του κόουτς Σπανούλη για πρώτη φορά στα διψήφια. Παράλληλα, ο Ντιμιτρίεβιτς είχε φτάσει ήδη τις 10 τελικές πάσες στους συμπαίκτες του μέχρι εκείνο το σημείο, αναδεικνύοντας την ικανότητά του στην οργάνωση του παιχνιδιού και τη δημιουργία ευκαιριών για τους συμπαίκτες του.

Με πληροφορίες από: Athletiko