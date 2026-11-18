Ο Αμερικανός φόργουορντ ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ προχώρησε σε ένα δημόσιο ξέσπασμα μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα social media, στρέφοντας τα βέλη του κατά της ΚΑΕ ΑΕΚ. Ο πρώην παίκτης της ομάδας κατήγγειλε ότι δεν πληρώθηκε ποτέ για το δίμηνο πέρασμά του από τον σύλλογο. Μάλιστα, αποκάλυψε πως ο ατζέντης του έχει ήδη κινηθεί νομικά εναντίον της ΑΕΚ, ενώ παράλληλα έστειλε ένα σαφές μήνυμα προειδοποίησης σε έναν άλλο παίκτη σχετικά με τις οικονομικές πρακτικές του συλλόγου.

Το σύντομο πέρασμα του Πίνκνεϊ από την ΑΕΚ

Το πέρασμα του ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ από την ΑΕΚ ήταν ιδιαίτερα σύντομο, καθώς ο Αμερικανός φόργουορντ αγωνίστηκε μόλις σε τρία παιχνίδια με τα «κιτρινόμαυρα». Ο Πίνκνεϊ παρέμεινε στην ομάδα για δύο μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων, όπως ο ίδιος αναφέρει, δεν έκανε αισθητή την παρουσία του στους αγωνιστικούς χώρους.

Παρόλο που η θητεία του ήταν σύντομη και χωρίς ιδιαίτερο αγωνιστικό αποτύπωμα, ο Αμερικανός παίκτης δείχνει να μην έχει ξεχάσει το πέρασμά του από την Ελλάδα, επικαλούμενος άλλους λόγους που τον οδήγησαν να εκφραστεί δημόσια για την πρώην ομάδα του. Οι δηλώσεις του στα social media έφεραν στο φως πτυχές της συνεργασίας του με την ΚΑΕ ΑΕΚ.

Καταγγελίες για μη καταβολή δεδουλευμένων

Στην ανάρτησή του, ο ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ ήταν κατηγορηματικός σχετικά με τις οικονομικές του απολαβές. «Ήμουν εκεί για 2 μήνες και δεν με πλήρωσαν ποτέ», έγραψε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την απουσία πληρωμής για το διάστημα που αγωνίστηκε στην ομάδα. Η καταγγελία αυτή έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες νομικές ενέργειες.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, ο ατζέντης του έχει ήδη μηνύσει την ΚΑΕ ΑΕΚ από πέρυσι. Η συγκεκριμένη μήνυση αφορούσε και τον Άντονις Αρμς, έναν παίκτη που αγωνίστηκε την περασμένη αγωνιστική περίοδο στον Δικέφαλο και ο οποίος έχει τον ίδιο ατζέντη με τον Πίνκνεϊ. Σύμφωνα με τον ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ, ο Άρμς επίσης δεν έχει λάβει τα χρήματά του από την ΑΕΚ. Επιπλέον, ο ατζέντης του βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διαδικασία να μηνύσει την ομάδα και για τα χρήματα που οφείλονται στον ίδιο τον Πίνκνεϊ.

Σκληρές εκφράσεις και προειδοποιήσεις για άλλους παίκτες

Οι δηλώσεις του Αμερικανού φόργουορντ δεν περιορίστηκαν μόνο στην προσωπική του περίπτωση, αλλά επεκτάθηκαν σε γενικότερες κατηγορίες κατά του συλλόγου. «Όλοι λένε ψέματα και προσπαθούν να εξαπατήσουν», ανέφερε, εκφράζοντας την πλήρη απογοήτευσή του. Μάλιστα, σε μια ιδιαίτερα σκληρή δήλωση, τόνισε ότι «θα συνιστούσα αυτόν τον σύλλογο σε έναν άστεγο», χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «χάλια».

Ο Πίνκνεϊ προχώρησε και σε μια άμεση προειδοποίηση προς τον Τζον Μικς, έναν παίκτη που η Ένωση επιχείρησε να εντάξει στο δυναμικό της. «Να μην ξοδέψει καν το χρόνο του να πάει στην ΑΕΚ, χρωστάνε σε όλους τους παίκτες λεφτά», ήταν η ξεκάθαρη συμβουλή του. Η αρχική του ανάρτηση, η οποία αφορούσε τον Μικς, λειτούργησε ως αφορμή για το ευρύτερο ξέσπασμά του κατά της πρώην ομάδας του.

Η αναφορά στον προπονητή Σάκοτα

Μέσα στις γενικότερες επικρίσεις του, ο ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ έκανε μια ξεχωριστή αναφορά στον προπονητή της ομάδας, Σάκοτα. Εξέφρασε τη λύπη του για την κατάσταση που βιώνει ο προπονητής, δηλώνοντας: «Είναι χάλια που ο προπονητής πρέπει να υποφέρει». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια διάκριση μεταξύ της διοίκησης του συλλόγου και του προπονητικού επιτελείου.

Ο Αμερικανός φόργουορντ χαρακτήρισε τον Σάκοτα ως έναν «υπέροχο τύπο», δείχνοντας ότι οι προσωπικές του σχέσεις με τον προπονητή ήταν θετικές, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε με τον σύλλογο. Η αναφορά αυτή τονίζει την εκτίμηση που τρέφει για τον Σάκοτα, παρά τις συνολικές αρνητικές του εμπειρίες από την ΑΕΚ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko