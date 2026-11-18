Ο Ολυμπιακός διατήρησε το απόλυτο των νικών του στη φάση των ομίλων του Water Polo Champions League ανδρών, καθώς ξεπέρασε και το εμπόδιο του Ανόβερου. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο Παπαστράτειο στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Α' ομίλου, έληξε με σκορ 13-12 υπέρ των «ερυθρολεύκων». Αυτή η νίκη αποτελεί την τέταρτη διαδοχική για την ελληνική ομάδα στη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της πορεία και τη δυναμική της.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο Παπαστράτειο

Η αναμέτρηση στο Παπαστράτειο αποδείχθηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με το Ανόβερο να διεκδικεί το θετικό αποτέλεσμα μέχρι τέλους. Στο πρώτο οκτάλεπτο, η γερμανική ομάδα κατάφερε να προηγηθεί με σκορ 4-3, δείχνοντας τις διαθέσεις της και αιφνιδιάζοντας τους γηπεδούχους.

Ωστόσο, ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου, δείχνοντας αποφασιστικότητα. Οι παίκτες του Έλβις Φάτοβιτς κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ και να πάνε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με προβάδισμα 8-6. Στο τρίτο οκτάλεπτο, οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν το προβάδισμά τους, φτάνοντας στο 12-10, χωρίς όμως να καταφέρουν να απομακρυνθούν περισσότερο από τους ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς αντιπάλους τους.

Οι πρωταγωνιστές της νίκης

Στην επίθεση, ξεχώρισε ο Δήμου, ο οποίος σημείωσε τέσσερα γκολ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του. Η αποτελεσματικότητά του ήταν σημαντική για να διατηρηθεί ο Ολυμπιακός σε θέση οδηγού στο σκορ, ειδικά σε στιγμές που η αναμέτρηση ήταν αμφίρροπη.

Παράλληλα, καθοριστική ήταν και η συμβολή του Ζερδεβά, ο οποίος πραγματοποίησε σημαντικές επεμβάσεις κάτω από τα δοκάρια. Οι αποκρούσεις του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμες στα τελευταία λεπτά του αγώνα, όταν η πίεση από την πλευρά του Ανόβερου ήταν έντονη και οι φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν να ισοφαρίσουν.

Δραματικό φινάλε

Η αναμέτρηση κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τον Ολυμπιακό να χρειάζεται να παλέψει μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα για να εξασφαλίσει τη νίκη απέναντι στην επίμονη γερμανική ομάδα. Ο Πούρος διαμόρφωσε το σκορ σε 13-11, εκμεταλλευόμενος έναν παίκτη παραπάνω, δίνοντας μια μικρή ανάσα στην ομάδα του σε ένα κρίσιμο σημείο.

Λίγο αργότερα, ο Κέπερς κατάφερε να μειώσει σε 13-12, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση και ανεβάζοντας την αγωνία στα ύψη. Ωστόσο, η άμυνα του Ολυμπιακού άντεξε στην τελική πίεση των Γερμανών. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να κρατήσουν το προβάδισμά τους μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, πανηγυρίζοντας έτσι μια δύσκολη αλλά σημαντική νίκη.

Βαθμολογική θέση και συνέχεια στον όμιλο

Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 11 βαθμούς στον Α' όμιλο του Champions League. Το αποτέλεσμα αυτό τον διατηρεί στην κορυφή του ομίλου, ενισχύοντας τη θέση του για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του.

Παρόλα αυτά, η πρόκριση στην επόμενη φάση δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμα μαθηματικά για τους «ερυθρόλευκους», παρά την κορυφή του ομίλου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι επικράτησε εκτός έδρας της Σαμπαντέλ με σκορ 11-10. Το αποτέλεσμα αυτό διατηρεί τις δικές της ελπίδες για πρόκριση, κρατώντας ανοιχτή τη μάχη στον όμιλο και απαιτώντας περαιτέρω προσπάθεια από τον Ολυμπιακό στις επόμενες αγωνιστικές.

Με πληροφορίες από: Athletiko