Η ΑΕΚ έκανε τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία του BCL για δεύτερη φορά

Η ΑΕΚ επιβεβαίωσε με τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο τον τίτλο της «βασίλισσας» των ανατροπών στο Basketball Champions League. Η ομάδα προσέφερε ακόμη μία βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των φιλάθλων της, καθώς γύρισε το παιχνίδι με τη Φάλκο από το -25 και πήρε μια μυθική νίκη με σκορ 90-89.

Αυτή η επική επιστροφή σηματοδοτεί τη δεύτερη φορά που οι «κιτρινόμαυροι» πετυχαίνουν μια τέτοια ανατροπή στην ιστορία της διοργάνωσης. Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΕΚ ισοφάρισε το απόλυτο ρεκόρ της μεγαλύτερης ανατροπής στο BCL, ένα επίτευγμα που πλέον της ανήκει εις διπλούν.

Η επική ανατροπή απέναντι στη Φάλκο

Η ομάδα της ΑΕΚ βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Φάλκο. Οι αντίπαλοι είχαν καταφέρει να αποκτήσουν ένα σημαντικό προβάδισμα, φτάνοντας ακόμη και τους 25 πόντους διαφοράς. Παρά το γεγονός ότι η «Ένωση» βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, οι παίκτες της αρνήθηκαν να παραδοθούν και να εγκαταλείψουν τον αγώνα.

Με μια συγκλονιστική αντεπίθεση, η ΑΕΚ κατάφερε να αλλάξει την εικόνα του αγώνα. Καθοριστικές λύσεις στο φινάλε του παιχνιδιού προσέφεραν οι Μπάρτλεϊ και Τζόζεφ, οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα στην προσπάθεια της ομάδας. Τελικά, η ΑΕΚ έφερε τούμπα το ματς, εξασφαλίζοντας μια μυθική νίκη με σκορ 90-89, χάρη σε ένα εύστοχο σουτ του Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Η «βασίλισσα» των ανατροπών στο BCL

Η ΑΕΚ θεωρείται δικαίως η «βασίλισσα» των ανατροπών στο Basketball Champions League, ένα προσωνύμιο που απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι της ανήκει. Η πρόσφατη νίκη επί της Φάλκο, όπου η ομάδα γύρισε το παιχνίδι από το -25, είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στην ιστορία της διοργάνωσης.

Αυτή η επική επιστροφή ισοφάρισε το απόλυτο ρεκόρ της μεγαλύτερης ανατροπής στην ιστορία του BCL. Πλέον, το επίτευγμα αυτό ανήκει στην ΑΕΚ εις διπλούν, υπογραμμίζοντας την ικανότητά της να ανατρέπει τα δεδομένα ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες.

Η πρώτη ιστορική ανατροπή της ΑΕΚ

Η πρώτη φορά που η ΑΕΚ είχε καταφέρει να γυρίσει ένα παιχνίδι από το -25 στο BCL ήταν τη σεζόν 2022-23. Συγκεκριμένα, η ιστορική αυτή ανατροπή έλαβε χώρα στις 21 Δεκεμβρίου του 2022, σε μια αναμέτρηση που έμεινε αξέχαστη στους φιλάθλους.

Ο αγώνας διεξήχθη στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, το οποίο τότε ήταν κεκλεισμένων των θυρών. Η ΑΕΚ αντιμετώπιζε την τουρκική Καρσίγιακα για την 6η αγωνιστική της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης. Στο πρώτο ημίχρονο, η «Ένωση» βρέθηκε να χάνει με διαφορά 25 πόντων, δείχνοντας ότι η κατάσταση ήταν εξαιρετικά δύσκολη.

Ο πρωταγωνιστής της πρώτης ανατροπής

Παρά το μεγάλο μειονέκτημα, η ΑΕΚ πραγματοποίησε ένα απίστευτο ξέσπασμα στο δεύτερο μέρος του παιχνιδιού. Με ηγέτη τον Ακίλ Μίτσελ, ο οποίος είχε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, η ομάδα κατάφερε να ανατρέψει πλήρως τα δεδομένα του αγώνα.

Ο Ακίλ Μίτσελ ξεχώρισε με την απόδοσή του, σημειώνοντας 25 πόντους και μαζεύοντας 14 ριμπάουντ. Επιπλέον, πρόσθεσε 1 ασίστ και 3 κλεψίματα στην στατιστική του, οδηγώντας την ΑΕΚ σε μια μεγάλη νίκη με τελικό σκορ 80-72, ολοκληρώνοντας μια ακόμη επική ανατροπή στην ιστορία της στο BCL.

Με πληροφορίες από: Athletiko