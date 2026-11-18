Ο Τσους Μπουένο, ο ισχυρός άνδρας και CEO της EuroLeague, βρέθηκε στην Ισπανία για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Μανρέσα με τον ΠΑΟΚ. Ο αγώνας διεξήχθη στο πλαίσιο της όγδοης αγωνιστικής του EuroCup, με τις δύο ομάδες να έχουν αμφότερες ρεκόρ 5-2 στον βαθμολογικό πίνακα του ομίλου τους. Η παρουσία του Μπουένο στο Pavello Nou Congost προσέλκυσε το ενδιαφέρον, καθώς συνομίλησε με τον Γενικό Διευθυντή του ΠΑΟΚ, Γιώργο Τσιάρα, πριν το τζάμπολ.

Η παρουσία του CEO της Euroleague στην Ισπανία

Ο Τσους Μπουένο, ο οποίος κατέχει τη θέση του CEO της EuroLeague Basketball, ταξίδεψε στην Ισπανία για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση μεταξύ της Μανρέσα και του ΠΑΟΚ. Η παρουσία του στο γήπεδο της Μανρέσα, το Pavello Nou Congost, ήταν ένα από τα κεντρικά σημεία ενδιαφέροντος της βραδιάς.

Πριν την έναρξη του αγώνα, ο ισχυρός άνδρας της EuroLeague έκανε τον γύρο του παρκέ, επιθεωρώντας τον χώρο και δείχνοντας το ενδιαφέρον του για την αναμέτρηση. Η εμφάνισή του στο συγκεκριμένο παιχνίδι θεωρήθηκε σημαντική, δεδομένου του ρόλου του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση μπάσκετ.

Τετ α τετ με τον Γιώργο Τσιάρα

Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα που σημάδεψαν την παρουσία του Τσους Μπουένο στην Ισπανία ήταν η συνάντησή του με τον Γενικό Διευθυντή του ΠΑΟΚ, Γιώργο Τσιάρα. Οι δύο άνδρες είχαν ένα τετ α τετ πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης.

Η συνομιλία τους διήρκεσε για αρκετή ώρα, όπως αναφέρθηκε, και πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο. Αυτή η συνάντηση μεταξύ του CEO της EuroLeague και του GM του ΠΑΟΚ προσέδωσε επιπλέον βαρύτητα στην παρουσία του Μπουένο, ενισχύοντας το ενδιαφέρον γύρω από τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Σημαντικός συμβολισμός εν μέσω δημοσιευμάτων

Η παρουσία του Τσους Μπουένο στο παιχνίδι της Μανρέσα με τον ΠΑΟΚ είχε έναν μεγάλο και σημαντικό συμβολισμό, ειδικά στο τρέχον μομέντουμ. Αυτό οφείλεται στα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν σχετικά με την πιθανή παρουσία των «ασπρόμαυρων» στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης, την EuroLeague.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δημοσιεύματα αυτά αφορούν την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο και το στάτους που έχει ο ΠΑΟΚ στα «μπλοκάκια» των ισχυρών ανθρώπων του μπάσκετ στην Ήπειρο. Η παρουσία του CEO της EuroLeague σε έναν αγώνα του ΠΑΟΚ εν μέσω αυτών των συζητήσεων, προσέδωσε επιπλέον διάσταση στην επίσκεψή του.

Η κρίσιμη αναμέτρηση του EuroCup

Η αναμέτρηση στην οποία βρέθηκε ο Τσους Μπουένο ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη για την πορεία των δύο ομάδων στο EuroCup. Η Μανρέσα φιλοξένησε τον ΠΑΟΚ στην Ισπανία, στο πλαίσιο της όγδοης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Αμφότερες οι ομάδες είχαν ένα ρεκόρ 5-2 στον βαθμολογικό πίνακα του ομίλου τους, γεγονός που καθιστούσε τον αγώνα σημαντικό.

Το θετικό αποτέλεσμα σε αυτή την αναμέτρηση θα έδινε ξεκάθαρο προβάδισμα σε μία από τις δύο ομάδες, ενισχύοντας τις πιθανότητές τους για την περαιτέρω πορεία τους στη διοργάνωση. Η ισορροπία των δυνάμεων και το διακύβευμα του αγώνα προσέθεσαν στο ενδιαφέρον της βραδιάς.

Παρών και ο Ζόραν Σάβιτς

Εκτός από τον Τσους Μπουένο, στο Pavello Nou Congost βρέθηκε και ένα άλλο γνώριμο πρόσωπο του ελληνικού μπάσκετ, ο Ζόραν Σάβιτς. Ο Σάβιτς, παλιός αθλητής του ΠΑΟΚ, έδωσε επίσης το «παρών» στην αναμέτρηση.

Ο Ζόραν Σάβιτς παρακολούθησε το παιχνίδι από τα επίσημα καθίσματα του γηπέδου, καθισμένος δίπλα στον Τσους Μπουένο. Η παρουσία του προσέθεσε ένα ακόμα στοιχείο ενδιαφέροντος για τους φίλους του μπάσκετ, ειδικά για όσους έχουν παρακολουθήσει την πορεία του ΠΑΟΚ στο παρελθόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko