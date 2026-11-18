Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε μία ακόμη νίκη στο ενεργητικό του στο Champions League πόλο ανδρών, καθώς επιβλήθηκε με 13-12 του Ανόβερου στον Πειραιά. Η αναμέτρηση διεξήχθη για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Water Polo Champions League. Παρά την επικράτησή του, η ομάδα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει από τώρα την πρόκρισή της στην προημιτελική φάση, καθώς το αποτέλεσμα σε άλλη αναμέτρηση του ομίλου ανέτρεψε τα αρχικά δεδομένα.

Η νίκη του Ολυμπιακού στον Πειραιά

Οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίστηκαν στην έδρα τους, στον Πειραιά, όπου και κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση του Ανόβερου. Το τελικό σκορ των 13-12 υπέρ του Ολυμπιακού επιβεβαίωσε την ανωτερότητα της ελληνικής ομάδας σε αυτή την αναμέτρηση. Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός διατήρησε το αήττητό του στη διοργάνωση, κάνοντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την προημιτελική φάση.

Έτσι, οι παίκτες του Ολυμπιακού έκαναν το καθήκον τους, εξασφαλίζοντας τους βαθμούς της νίκης, γεγονός που τους φέρνει πιο κοντά στον στόχο της πρόκρισης. Ωστόσο, η μαθηματική εξασφάλιση της παρουσίας τους στην οκτάδα δεν επετεύχθη άμεσα, καθώς απαιτούνταν και ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα σε άλλο παιχνίδι, το οποίο τελικά δεν ήρθε.

Το αποτέλεσμα που ανέτρεψε τα δεδομένα

Για να εξασφαλίσει την πρόκριση δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος των ομίλων, η ομάδα του Πειραιά χρειαζόταν, εκτός από τη δική της επικράτηση, και νίκη της Σαμπαντέλ απέναντι στη Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι. Αυτό το αποτέλεσμα θα έδινε στον Ολυμπιακό τη δυνατότητα να «κλειδώσει» την πρόκριση από την 4η αγωνιστική.

Ωστόσο, η εξέλιξη του αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων δεν ήταν αυτή που ευνοούσε τα ελληνικά συμφέροντα. Η ομάδα του Μαυροβουνίου, η Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι, ανέτρεψε τα δεδομένα, καθώς επικράτησε εκτός έδρας της Σαμπαντέλ με σκορ 11-10. Αυτό το αποτέλεσμα διατήρησε τη Γιαντράν «ζωντανή» στη διεκδίκηση ενός από τα δύο εισιτήρια του Α' ομίλου, αναβάλλοντας έτσι την πρόωρη πρόκριση του Ολυμπιακού.

Η βαθμολογία μετά την 4η αγωνιστική

Μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League, η βαθμολογική κατάσταση διαμορφώθηκε ως εξής: Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην κορυφή του Α' ομίλου, έχοντας συγκεντρώσει 11 βαθμούς. Η ελληνική ομάδα μετράει τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, εκ των οποίων η μία επιτεύχθηκε στη διαδικασία των πέναλτι.

Στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας ακολουθεί η Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι με επτά βαθμούς, ενώ η Σαμπαντέλ βρίσκεται στην τρίτη θέση με έξι βαθμούς. Το Ανόβερο, τέλος, παραμένει χωρίς βαθμό στον όμιλο, ολοκληρώνοντας την κατάταξη. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν δημιουργήσει μια διαφορά τεσσάρων βαθμών από τη δεύτερη θέση και πέντε από την τρίτη, γεγονός που τους δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει των επόμενων αναμετρήσεων.

Τα σενάρια πρόκρισης και οι επόμενες αναμετρήσεις

Παρά τη σημαντική βαθμολογική διαφορά που έχει δημιουργήσει ο Ολυμπιακός, απομένουν ακόμη δύο αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν συνολικά έξι διαθέσιμοι βαθμοί για κάθε ομάδα, κάτι που διατηρεί ανοιχτά τα σενάρια πρόκρισης για τις ομάδες που ακολουθούν τον Ολυμπιακό.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις του ομίλου. Ο Ολυμπιακός θα κληθεί να αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι και στη συνέχεια τη Σαμπαντέλ. Η πρόκριση βρίσκεται 100% στα χέρια των παικτών του Έλβις Φάτοβιτς. Μία νίκη στην κανονική διάρκεια απέναντι στη Γιαντράν στην επόμενη αγωνιστική θα εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρόκριση του Ολυμπιακού στα προημιτελικά της διοργάνωσης, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα αποτελέσματα των αγώνων στον όμιλο.

Με πληροφορίες από: Athletiko