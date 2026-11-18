Η ΑΕΚ κατάφερε να επιστρέψει από μία διαφορά 25 πόντων και να κερδίσει τη Φάλκο με σκορ 90-89, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στη Sunel Arena. Η αναμέτρηση κρίθηκε στις τελευταίες κατοχές, με τον Λαρεντζάκη να είναι ο παίκτης που έδωσε τη νίκη στην Ένωση, ολοκληρώνοντας μία εντυπωσιακή ανατροπή.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα για τη Φάλκο

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν δυναμικά τον αγώνα, με τον Γουίλαν να προσφέρει λύσεις στην ομάδα του. Η Φάλκο βρέθηκε γρήγορα σε θέση οδηγού, προηγούμενη με 2-7 στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει με τους Τζόζεφ και Μπάρτλεϊ, μειώνοντας σε 6-7 στο τέταρτο λεπτό.

Ωστόσο, οι Ούγγροι κατάφεραν να πάρουν τον έλεγχο του ρυθμού. Με τον Βάραντι να οργανώνει το παιχνίδι και τον Πάτον να ακολουθεί, έχτισαν μία διαφορά που έφτασε το 6-14 στο έκτο λεπτό. Οι Βάραντι και Περλ συνέχισαν να κυριαρχούν, ανεβάζοντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, φτάνοντας το 8-18 στο έβδομο λεπτό. Παρά τις προσπάθειες του Τζόζεφ να μειώσει, ο Περλ έβαλε τον επίλογο στο πρώτο δεκάλεπτο, διαμορφώνοντας το σκορ σε 10-21.

Η διαφορά εκτοξεύεται στο πρώτο ημίχρονο

Η Φάλκο συνέχισε να εφαρμόζει το πλάνο της και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Με τον Ρόσιτς να σκοράρει, η διαφορά έφτασε το 14-30 στο δωδέκατο λεπτό. Οι Λαρεντζάκης και Τσαλμπούρης προσπάθησαν να μειώσουν για την ΑΕΚ, φέρνοντας το σκορ στο 21-33 στο δέκατο τρίτο λεπτό.

Οι φιλοξενούμενοι, όμως, είχαν απαντήσεις σε κάθε προσπάθεια της Ένωσης. Ο Περλ ανέβασε εκ νέου τη διαφορά στο 21-40 στο δέκατο τέταρτο λεπτό, δείχνοντας την κυριαρχία της ομάδας του. Ο ρυθμός του αγώνα ήταν στα μέτρα των Ούγγρων, με τον Γκρέι να μπαίνει στην εξίσωση και τη διαφορά να ανεβαίνει στο 27-50 στο δέκατο έβδομο λεπτό. Ο Περλ συνέχισε να είναι καθοριστικός, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 29-54 στο δέκατο όγδοο λεπτό. Παρά τις προσπάθειες των Μπάρτλεϊ και Τζόζεφ, ο Μπόγκναρ σκόραρε για το 34-57, το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Περλ είχε σημειώσει 15 πόντους μέχρι το ημίχρονο, έχοντας σε προηγούμενους τρεις αγώνες εναντίον της ΑΕΚ 18+ πόντους κάθε φορά.

Η αντεπίθεση της ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ παρουσιάστηκε μεταμορφωμένη. Με τους Μπάρτλεϊ και Τζόζεφ να πρωταγωνιστούν, αλλά κυρίως χάρη στην ενισχυμένη άμυνα, η διαφορά άρχισε να μειώνεται. Το σκορ έφτασε στο 49-57 στο εικοστό τρίτο λεπτό, δείχνοντας τις προθέσεις της Ένωσης.

Η ΑΕΚ συνέχισε στο ίδιο τέμπο, με τον Ερτέλ να μοιράζει το παιχνίδι και τον Κατσίβελη να ροκανίζει ακόμα περισσότερο τη διαφορά, φέρνοντας το σκορ στο 55-60 στο εικοστό πέμπτο λεπτό. Η Φάλκο αντέδραξε προσωρινά με τον Μπόγκναρ, ο οποίος σκόραρε για το 55-65 στο εικοστό έκτο λεπτό. Ο Μπάρτλεϊ μείωσε ξανά σε 58-67 στο εικοστό έβδομο λεπτό, αλλά η Φάλκο απάντησε με τους Τράμελ και Περλ, ανεβάζοντας το σκορ στο 60-72 στο εικοστό ένατο λεπτό. Η ΑΕΚ, όμως, αντέδρασε εκ νέου και με τον Νόλεϊ να βάζει μαζεμένους πόντους, μείωσε σε 65-72, κλείνοντας τη τρίτη περίοδο με την ελπίδα της ανατροπής.

Δραματικό φινάλε και η νίκη του Λαρεντζάκη

Στην αρχή της τέταρτης περιόδου, ο Μπόγκναρ έγινε παράγοντας στην επίθεση της Φάλκο, με τη διαφορά να φτάνει εκ νέου σε διψήφια επίπεδα, στο 67-77 στο τριακοστό δεύτερο λεπτό. Η ΑΕΚ, όμως, έμεινε πιστή στο πλάνο της και με τους Μπάρτλεϊ και Τζόζεφ μείωσε σε 72-79 στο τριακοστό τρίτο λεπτό.

Η αντεπίθεση της ΑΕΚ συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση, με τον Μπάρτλεϊ να μειώνει σε 76-79 στο τριακοστό πέμπτο λεπτό. Η Ένωση συνέχισε να βγάζει ενέργεια στο παρκέ και ο Μπάρτλεϊ έδωσε το πρώτο προβάδισμα στην ομάδα του, διαμορφώνοντας το 81-79 στο τριακοστό έκτο λεπτό. Η Φάλκο αντέδραξε άμεσα και με τους Βάραντι και Περλ ανέκτησε το προβάδισμα, φτάνοντας το 85-87 στο τριακοστό όγδοο λεπτό.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο αγώνας εξελίχθηκε σε θρίλερ. Ο Μπάρτλεϊ αστόχησε, και στα 53,2 δευτερόλεπτα για το τέλος, ο Περλ με ατομική προσπάθεια έγραψε το 85-89. Μετά από τάιμ άουτ, ο Μπάρτλεϊ ευστόχησε σε τρίποντο, μειώνοντας σε 88-89. Η ΑΕΚ έπαιξε μία εξαιρετική άμυνα στην τελευταία κατοχή και με τον Λαρεντζάκη να αναλαμβάνει την τελευταία προσπάθεια, πήρε μία τεράστια νίκη με 90-89 σε ένα ματς που έμοιαζε χαμένο.

Με πληροφορίες από: Athletiko