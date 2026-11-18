Ο διεθνής Εσθονός ποδοσφαιριστής Ιόαν Γιάκοβλεφ προσέφυγε στη FIFA κατά του Πανιωνίου, αναφέροντας μια σειρά από σοβαρές καταγγελίες εναντίον του συλλόγου της Νέας Σμύρνης. Ο 28χρονος εξτρέμ υποστήριξε ότι βρέθηκε ανασφάλιστος, πως δεν είχαν πληρωθεί οι φόροι του και ότι δέχτηκε πιέσεις να μην εκπροσωπεί την εθνική του ομάδα, με απειλές για μείωση των αποδοχών του.

Οι καταγγελίες του Γιάκοβλεφ και η προσφυγή στη FIFA

Ο Ιόαν Γιάκοβλεφ, ο οποίος εντάχθηκε στον Πανιώνιο στα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, ουσιαστικά αποτελεί πλέον παρελθόν για την ομάδα. Σε δηλώσεις του σε ιστοσελίδα της πατρίδας του, το soccernet.ee, ο Εσθονός παίκτης αποκάλυψε πως ανακάλυψε ότι ήταν ανασφάλιστος και ότι οι φόροι του δεν είχαν πληρωθεί. Αυτές οι αποκαλύψεις, σε συνδυασμό με άλλες πιέσεις, τον οδήγησαν στην απόφαση να προσφύγει στο ανώτατο ποδοσφαιρικό όργανο, τη FIFA.

Ο Γιάκοβλεφ, ο οποίος έχει καταγράψει 34 συμμετοχές και 2 γκολ με τη φανέλα του Πανιωνίου, καθώς και 14 αγώνες και 1 γκολ με την εθνική ομάδα της Εσθονίας, έδωσε λεπτομέρειες για τις συνθήκες που επικρατούσαν. Οι καταγγελίες του αφορούν άμεσα τη σχέση του με τον σύλλογο και τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθήθηκαν.

Πιέσεις για την εθνική ομάδα και η πρόταση μείωσης αποδοχών

Ένα από τα κεντρικά σημεία των καταγγελιών του Γιάκοβλεφ είναι οι πιέσεις που δέχτηκε από τον Πανιώνιο σχετικά με τη συμμετοχή του στην εθνική ομάδα της Εσθονίας. Ο ποδοσφαιριστής ανέφερε ότι, ενώ αρχικά είχε συμφωνήσει με τον πρόεδρο του συλλόγου για την παραμονή του, καθώς του είχε δηλωθεί ότι ήταν ένας από τους σημαντικότερους παίκτες και οι οπαδοί τον αγαπούσαν, η κατάσταση άλλαξε δραματικά.

Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο, όταν ξεκίνησε το τουρνουά της Βαλτικής με την εθνική ομάδα, τον κάλεσε τηλεφωνικά ο αντιπρόεδρος του Πανιωνίου αντί του προέδρου. Ο αντιπρόεδρος του εξήγησε ότι η επερχόμενη σεζόν ήταν πολύ σημαντική για τον σύλλογο, με πολλές επενδύσεις, και ότι δεν υπήρχαν διαλείμματα αγώνων λόγω της εθνικής ομάδας. Του ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμούσαν να εκπροσωπήσει την Εσθονία.

Ο Γιάκοβλεφ τόνισε ότι είχε θέσει ως όρο κατά την υπογραφή του συμβολαίου του ότι δεν θα υπέγραφε αν δεν μπορούσε να εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα της Εσθονίας. Για τον ίδιο, το να παίζει για την Εσθονία αποτελεί τιμή και είναι σημαντικό τόσο ως Εσθονός όσο και ως αθλητής, θεωρώντας την εθνική ομάδα ως ένα καλό εφαλτήριο για την καριέρα του.

Η αντίδραση του παίκτη και οι οικονομικές προεκτάσεις

Μετά τις αρχικές πιέσεις, ο αντιπρόεδρος του Πανιωνίου φέρεται να δήλωσε στον Γιάκοβλεφ ότι κατανοούσε την επιθυμία του να πάει στην εθνική ομάδα, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να μειωθεί ο μισθός του. Η προτεινόμενη μείωση περιγράφηκε ως «πολύ δραστική», φτάνοντας το 15% του συνολικού μισθού, ένα ποσό που ο παίκτης χαρακτήρισε ως «μεγάλο».

Ο Ιόαν Γιάκοβλεφ απάντησε ότι δεν συμφωνούσε καθόλου με αυτή την πρόταση. Επεσήμανε ότι αφιερώνει το 99,9% του χρόνου του στο ποδόσφαιρο και ότι πολλοί άνθρωποι εμπλέκονται στην καριέρα του, βοηθώντας τον στην προπόνηση, την αποκατάσταση και τη διατροφή. Τον Ιούνιο, ο παίκτης είχε ακόμα ενάμιση χρόνο στο συμβόλαιό του με τον Πανιώνιο.

Ο Εσθονός εξτρέμ είχε επίσης πολλές άλλες προσφορές πριν αποφασίσει να μείνει στον Πανιώνιο, όπως από τη ρουμανική ομάδα Μποτοσάνι, η οποία του είχε ήδη στείλει συμβόλαιο, ενώ υπήρχε ενδιαφέρον και από την Ταϊλάνδη, καθώς και από άλλα μέρη. Είχε μάλιστα συζητήσει το θέμα με τον Ματίας Κάιντι, ο οποίος έχει αγωνιστεί στη Ρουμανία. Η απόφασή του να παραμείνει στον Πανιώνιο βασίστηκε στις διαβεβαιώσεις του προέδρου για την εμπιστοσύνη του συλλόγου και την αγάπη των οπαδών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta