Μια γερή παρτίδα πόκερ προβλέπεται να διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με επίκεντρο τα τηλεοπτικά δικαιώματα του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι ενδιαφερόμενοι «παίκτες» είναι έτοιμοι να ποντάρουν δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς το ποδόσφαιρο φαίνεται να κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στην αμερικανική αγορά.

Η επιτυχία του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, το οποίο φιλοξενήθηκε στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, έχει αλλάξει σημαντικά την προσέγγιση της αμερικανικής οικονομίας απέναντι σε ένα άθλημα που παραδοσιακά δεν ήταν ιδιαίτερα αγαπητό. Παρόλο που το ποδόσφαιρο δεν αποτελούσε ποτέ το πρώτο άθλημα στην κουλτούρα των Αμερικανών, η πρόσφατη διοργάνωση απέδειξε τις τεράστιες δυνατότητες για έσοδα.

Η άνοδος του ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ

Το ποδόσφαιρο, αν και δεν κατείχε την κορυφαία θέση στις προτιμήσεις των Αμερικανών, δείχνει να αποκτά σταδιακά μεγαλύτερη απήχηση και να ενσωματώνεται περισσότερο στην αθλητική κουλτούρα της χώρας. Η διοργάνωση του Μουντιάλ του 2026 λειτούργησε ως καταλύτης, αναδεικνύοντας το εμπορικό δυναμικό του αθλήματος.

Από τη στιγμή που το Παγκόσμιο Κύπελλο απέδειξε ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη ευκαιρία για τη δημιουργία γιγαντιαίων εσόδων, οι μεγαλύτεροι κολοσσοί στις ΗΠΑ έχουν στρέψει το βλέμμα τους προς τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Αυτό σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το ποδόσφαιρο στην αμερικανική ήπειρο, με τις οικονομικές προεκτάσεις να είναι πρωτοφανείς.

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ 2030

Ο επόμενος μεγάλος στόχος για τους αμερικανικούς κολοσσούς είναι τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030. Η διοργάνωση αυτή θα συνδιοργανωθεί από την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο, και αναμένεται να προσελκύσει ένα τεράστιο παγκόσμιο κοινό, συμπεριλαμβανομένης και της αμερικανικής αγοράς.

Οι εκτιμήσεις για το deal της διανομής των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ του 2030 είναι εντυπωσιακές. Υπολογίζεται ότι το ποσό θα μπορούσε να κυμανθεί από 1,5 έως 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για ένα ποσό που, αν επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει ρεκόρ στην ιστορία του αθλητισμού, υπογραμμίζοντας τον έντονο ανταγωνισμό που αναμένεται.

Τα έσοδα από το Μουντιάλ του 2026

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος των ποσών που διακυβεύονται, είναι ενδεικτικά τα στοιχεία από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Η FIFA, από τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, εξασφάλισε το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Αυτό το ποσό προήλθε από δύο βασικές συμφωνίες.

Συγκεκριμένα, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο FOX κατέβαλε 485 εκατομμύρια δολάρια για τα αγγλόφωνα δικαιώματα μετάδοσης. Παράλληλα, η Telemundo, θυγατρική της NBC Universal, πλήρωσε 600 εκατομμύρια δολάρια για τα ισπανόφωνα δικαιώματα. Τα ποσά αυτά αποτελούν μια ισχυρή ένδειξη της οικονομικής αξίας που προσδίδεται πλέον στο ποδόσφαιρο στην αμερικανική αγορά.

Ο σκληρός ανταγωνισμός των κολοσσών

Ο ανταγωνισμός για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του επόμενου Μουντιάλ αναμένεται να είναι σκληρός, με πολλούς μεγάλους παίκτες να διεκδικούν ένα μερίδιο. Το FOX, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τα δικαιώματα για το 2026, θα επιδιώξει να κλείσει και πάλι τη συμφωνία, όμως δεν θα είναι ο μόνος διεκδικητής.

Το Netflix έχει ήδη επικοινωνήσει την πρόθεσή του να καταθέσει επίσημη πρόταση πριν από τη λήξη της υφιστάμενης συμφωνίας. Αντίστοιχα, το ενδιαφέρον τους έχουν εκφράσει και άλλοι κολοσσοί του χώρου των μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι Apple TV, Disney, Amazon, YouTube, DAZN, ESPN, NBC Universal και Paramount Skydance. Ο μεγάλος αριθμός των ενδιαφερόμενων υπογραμμίζει την αξία που έχει αποκτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο για την αμερικανική αγορά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta