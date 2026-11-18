Ένα δυσάρεστο περιστατικό σημειώθηκε στο γήπεδο του Μετς, κατά τη διάρκεια της 6ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών. Η αναμέτρηση μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΑΟ Θήρας σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό της Πένυς Ρόγκα, της λίμπερο των «πρασίνων». Η αθλήτρια αποχώρησε υποβασταζόμενη από το τάραφλεξ, εμφανίζοντας έντονο πόνο στο πόδι.

Η εξέλιξη του αγώνα και ο τραυματισμός

Ο αγώνας, ο οποίος διεξαγόταν στο Μετς, βρισκόταν στην 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος Volley League Γυναικών. Η Πένυ Ρόγκα, βασική λίμπερο του Παναθηναϊκού, βίωσε μια άτυχη στιγμή εν μέσω της αναμέτρησης. Ο τραυματισμός της προκάλεσε την άμεση διακοπή του πόντου και την ανησυχία όλων των παρευρισκομένων.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα κρίσιμο σημείο του πρώτου σετ, όταν το σκορ ήταν 22-20 υπέρ του Παναθηναϊκού. Η λίμπερο των «πρασίνων» χτύπησε το πόδι της, γεγονός που την ανάγκασε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο. Η ατυχής αυτή στιγμή επηρέασε την εξέλιξη του σετ και την ψυχολογία της ομάδας.

Η στιγμή του ατυχήματος

Η ακριβής στιγμή του τραυματισμού περιγράφεται ως εξής: η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, συναθλήτρια της Ρόγκα, έβγαλε μια άμυνα σε επίθεση της ομάδας της Θήρας, δίνοντας ύψος στην μπάλα, και στη συνέχεια έπεσε στο έδαφος. Η Πένυ Ρόγκα, έχοντας το βλέμμα της στραμμένο στην μπάλα, κατάφερε να δώσει πάσα για να βγει η επίθεση της ομάδας της.

Ωστόσο, στην προσπάθειά της αυτή, δεν είδε τη Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, με αποτέλεσμα να μπερδευτεί στα πόδια της συναθλήτριάς της. Η ατυχής αυτή σύγκρουση οδήγησε την Πένυ Ρόγκα να πέσει άτσαλα στο τάραφλεξ. Η πτώση της ήταν τέτοια που αμέσως φάνηκε να πονάει πολύ, παραμένοντας στο έδαφος.

Η άμεση αντίδραση και η αποχώρηση

Αμέσως μετά την πτώση της, η Πένυ Ρόγκα παρέμεινε στο έδαφος, δείχνοντας να πονάει έντονα. Ο διαιτητής του αγώνα διέκοψε άμεσα τον πόντο, αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης. Το ιατρικό επιτελείο έσπευσε κοντά της για να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να εκτιμήσει την κατάσταση του τραυματισμού της.

Λίγο αργότερα, η αθλήτρια αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Η Πένυ Ρόγκα έκανε κουτσό στο ένα πόδι και χρειάστηκε να υποβασταχθεί, γεγονός που υποδηλώνει την έκταση του πόνου και την αδυναμία της να συνεχίσει. Η εικόνα της προκάλεσε ανησυχία για τη σοβαρότητα του τραυματισμού της.

Η αντικατάσταση και οι απουσίες

Μετά την αποχώρηση της Πένυς Ρόγκα, τη θέση της λίμπερο στην ομάδα του Παναθηναϊκού ανέλαβε η Μάρα Ράπτη. Η αλλαγή αυτή ήταν αναγκαία, καθώς η ομάδα έπρεπε να συνεχίσει τον αγώνα χωρίς τη βασική της λίμπερο. Η Μάρα Ράπτη κλήθηκε να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε από τον τραυματισμό της συναθλήτριάς της.

Η κατάσταση περιπλέχθηκε περαιτέρω από την απουσία της δεύτερης λίμπερο των «πρασίνων», Γεωργίνας Αντωνακάκη, η οποία δεν ήταν παρούσα στην αναμέτρηση. Έτσι, η ομάδα βρέθηκε με περιορισμένες επιλογές στη συγκεκριμένη θέση, αναγκάζοντας την άμεση προσαρμογή των πλάνων της.

Με πληροφορίες από: Athletiko