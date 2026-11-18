Η ΑΕΚ υποδέχεται την ουγγρική Φάλκο για την 4η αγωνιστική του Basketball Champions League, επιδιώκοντας να κατακτήσει την τρίτη της νίκη στη διοργάνωση. Η «Ένωση» καλείται να αντιμετωπίσει τον αγώνα με ορισμένα σημαντικά προβλήματα στη σύνθεσή της, κυρίως όσον αφορά τη γραμμή των ψηλών παικτών. Παρά τις δυσκολίες αυτές, η ομάδα έχει μια σημαντική επιστροφή, καθώς ο Κισόν Φίζελ επανέρχεται στην αγωνιστική δράση.

Η επιστροφή του Κισόν Φίζελ μετά από πέντε μήνες

Ένα από τα πιο θετικά νέα για τη «Βασίλισσα» ενόψει της αναμέτρησης με τη Φάλκο είναι η επάνοδος του Κισόν Φίζελ στην 12άδα. Ο Αμερικανός φόργουορντ επιστρέφει στο παρκέ μετά από μία απουσία που ξεπέρασε τους πέντε μήνες. Ο τραυματισμός του, ο οποίος τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης για τόσο μεγάλο διάστημα, είχε συμβεί στις 25 Μαΐου, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα απέναντι στον Άρη.

Η επιστροφή του Φίζελ προσφέρει σημαντική ενίσχυση στον προπονητή Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος πλέον έχει στη διάθεσή του 12 ετοιμοπόλεμους παίκτες για τον αγώνα της 4ης αγωνιστικής του BCL. Η παρουσία του αναμένεται να δώσει λύσεις και να καλύψει μέρος των κενών που έχουν δημιουργηθεί, ειδικά στη γραμμή των ψηλών.

Προβλήματα και απουσίες στη γραμμή των ψηλών

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στη γραμμή των ψηλών, καθώς αρκετοί παίκτες παραμένουν εκτός αγωνιστικής δράσης. Συγκεκριμένα, δεν είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα με τη Φάλκο οι Μπράουν, Λεκαβίτσιους, Γουίλιαμς και Σκορδίλης. Ο Μπράουν, ειδικότερα, βρίσκεται εκτός λόγω ρήξης αχιλλείου, ενός σοβαρού τραυματισμού που απαιτεί μακρά αποκατάσταση.

Η απουσία τριών ψηλών παικτών, όπως αναφέρεται, δημιουργεί σοβαρά ζητήματα για την «Ένωση» και περιορίζει τις επιλογές του τεχνικού επιτελείου κάτω από τα καλάθια. Αυτή η κατάσταση καθιστά την επιστροφή του Κισόν Φίζελ ακόμα πιο κρίμη, καθώς η παρουσία του μπορεί να προσφέρει την απαραίτητη βοήθεια και να αναπληρώσει ένα μέρος των κενών που έχουν προκύψει.

Ο Δημήτρης Φλιώνης ετοιμοπόλεμος για την αναμέτρηση

Παρά το γεγονός ότι ο Δημήτρης Φλιώνης δεν προπονήθηκε την Τρίτη, ο Έλληνας γκαρντ είναι ετοιμοπόλεμος και θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα για τον αγώνα με τη Φάλκο. Η ετοιμότητά του είναι σημαντική για την ομάδα, καθώς προσθέτει βάθος και επιλογές στην περιφέρεια, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη σημασία.

Η παρουσία του Φλιώνη στην 12άδα διασφαλίζει ότι η ΑΕΚ θα έχει όλους τους διαθέσιμους παίκτες της περιφέρειας, ενισχύοντας την οργάνωση και την εκτέλεση του παιχνιδιού. Η ομάδα στοχεύει στην τρίτη της νίκη στο BCL, και η συμμετοχή του Φλιώνη κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η πλήρης 12άδα της ΑΕΚ για το BCL

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, έχει οριστικοποιήσει την 12άδα των παικτών που θα αγωνιστούν απέναντι στην ουγγρική Φάλκο. Η λίστα περιλαμβάνει τους εξής αθλητές, οι οποίοι θα διεκδικήσουν τη νίκη στην 4η αγωνιστική του Basketball Champions League: Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Φίζελ, Γυμνόπουλος, Χαρτώνας, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσάλμπουρης, Φίζελ και Ερτέλ.

Με αυτή τη σύνθεση, η ΑΕΚ θα παραταχθεί στο γήπεδο, έχοντας ως στόχο να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να προσθέσει δύο ακόμη βαθμούς στο ενεργητικό της. Η αναμέτρηση είναι κομβική για την πορεία της «Ένωσης» στον όμιλο, καθώς μια νίκη θα τη φέρει πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων της στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta