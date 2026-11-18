Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ένας από τους θρύλους του ελληνικού μπάσκετ, εξέφρασε την άποψή του για την τρέχουσα κατάσταση του αθλήματος, τονίζοντας ότι διανύει μια δύσκολη περίοδο. Ο Γιαννάκης αναφέρθηκε στις αλλαγές που κρίνονται απαραίτητες στο ελληνικό μπάσκετ, ειδικά μετά το σκάνδαλο με τα στημένα παιχνίδια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για θέσπιση κανόνων που θα αποτρέπουν την είσοδο ανθρώπων με παραβατικές διαθέσεις.

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ, ο Παναγιώτης Γιαννάκης ανέλυσε τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την αναγέννηση και την προστασία του αθλήματος. Η συνάντηση διοργανώθηκε από τον υποψήφιο νέο πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Παναγιώτη Φασούλα, με στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων και την εύρεση λύσεων για το μέλλον του μπάσκετ.

Η δύσκολη περίοδος και η εισχώρηση της παραβατικότητας

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης δήλωσε χαρακτηριστικά πως «όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι το μπάσκετ περνάει μια δύσκολη περίοδο». Ωστόσο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι μέσα από αυτές τις δυσκολίες, μπορεί να βρεθεί ο τρόπος για να βοηθηθεί το άθλημα. Τόνισε ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουν όλοι πως μια καινούργια προσπάθεια μπορεί να αναδείξει το ταλέντο των παιδιών και να προσελκύσει ανθρώπους που πραγματικά νοιάζονται και αγαπούν το παιχνίδι.

Ο θρύλος του μπάσκετ αναγνώρισε ότι το άθλημα έχει δείξει πως διαθέτει βάθος και ικανότητες. Εξήγησε ότι, επειδή έγινε πολύ δημοφιλές, υπήρξε πάρα πολύ φωτεινό και γνώρισε μεγάλες επιτυχίες, ήταν φυσιολογικό να εισχωρήσουν άνθρωποι με παραβατικότητα. Αυτό συνέβη, κατά τον ίδιο, από τη στιγμή που δεν υπήρχαν οι απαραίτητοι κανόνες που θα κρατούσαν μακριά άτομα με τέτοιες προθέσεις.

Η ανάγκη για κανόνες και δικαιοσύνη

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη να προσπαθήσουν όλοι μαζί, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, να θέσουν τις βάσεις. Στόχος είναι να μειωθούν οι πιθανότητες να υπάρχουν άνθρωποι που εισέρχονται στον χώρο με πρωταρχικό σκοπό την παραβατικότητα, αλλά και την προσωπική τους προβολή. Αυτή η προσπάθεια κρίνεται καθοριστική για την υγεία του αθλήματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αθλητές και οι προπονητές, οι οποίοι είναι οι βασικοί συντελεστές εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου, επιζητούν δικαιοσύνη. Αναζητούν ανθρώπους που θα προφυλάσσουν το αγωνιστικό αποτέλεσμα και θα διασφαλίζουν την ακεραιότητα του παιχνιδιού. Αυτή η απαίτηση αποτελεί θεμελιώδη λίθο για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο μπάσκετ.

Η νέα προσπάθεια και οι ξεκάθαροι ρόλοι

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης τόνισε ότι η νέα προσπάθεια που αναλαμβάνεται πρέπει να είναι δυναμική και να διαθέτει όλα τα εχέγγυα. Σκοπός της είναι να δώσει πραγματικά την ευκαιρία στο άθλημα να προχωρήσει μπροστά. Διευκρίνισε ότι η πρόοδος δεν θα επιτευχθεί μόνο με έναν άνθρωπο, αλλά μόνο όταν επιτευχθεί η ανάθεση των ρόλων στον καθένα που μπορεί να τους φέρει εις πέρας αποτελεσματικά.

Ο θρύλος του μπάσκετ αναφέρθηκε και στο παρελθόν, σημειώνοντας ότι στο προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια διοίκηση η οποία προσπαθούσε να τα κάνει όλα μόνη της. Αντίθετα, υποστήριξε ότι το παιχνίδι του μπάσκετ απαιτεί ο καθένας να εκτελεί τον ρόλο του όσο το δυνατόν καλύτερα: η διοίκηση να διοικεί, οι προπονητές να προπονούν και οι παίκτες να παίζουν. Αυτή η σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων θεωρείται κλειδί για την εύρυθμη λειτουργία.

Προσδοκίες για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Παναγιώτης Γιαννάκης εξέφρασε την ελπίδα ότι μέσα από τέτοιες συναντήσεις και συζητήσεις, θα μπορέσει να βρεθεί το κατάλληλο μείγμα. Αυτό το μείγμα θα επιτρέψει στο μπάσκετ να ξαναβρεί τον δρόμο του, έναν δρόμο που στο παρελθόν έχει χαρίσει στον κόσμο πολύ μεγάλες επιτυχίες και στιγμές δόξας. Η νέα αυτή πορεία αναμένεται να επαναφέρει το άθλημα στην κορυφή.

Με πληροφορίες από: Newsit