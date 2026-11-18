Ο Παναγιώτης Φασούλας, ο οποίος έχει θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου, κατά τη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκε εκτενώς στα πεπραγμένα και το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. Ο κ. Φασούλας εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για διάφορες πτυχές της λειτουργίας της Ομοσπονδίας, προτείνοντας συγκεκριμένες αλλαγές για την αποκατάσταση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας στον χώρο.

Διοικητικά συμβούλια και καταγγελίες

Ο υποψήφιος πρόεδρος της ΕΟΚ έθιξε το ζήτημα της μη δημοσίευσης των πρακτικών των Διοικητικών Συμβουλίων στο διαδίκτυο, ένα γεγονός που, όπως ανέφερε, δημιουργεί προβλήματα διαφάνειας. Δήλωσε ότι δεν έχει τίποτα προσωπικό με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ωστόσο τον ενοχλεί το γεγονός ότι δεν παραιτήθηκαν όλοι την επόμενη μέρα, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η επόμενη διοίκηση.

Ο κ. Φασούλας περιέγραψε την εμπειρία του από τα Διοικητικά Συμβούλια, λέγοντας ότι στο τέταρτο ή πέμπτο Συμβούλιο κατάλαβε πως «μαζευόμασταν για να ακούμε τους δεκάρικους του κυρίου Λιόλιου». Στο πλαίσιο αυτό, γνωστοποίησε ότι προσέφυγε στον εισαγγελέα, ζητώντας να ανοίξουν οι διάλογοι του κυρίου Τσάπα με τον κύριο Λιόλιο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πλήρη διαλεύκανση.

Προτάσεις για τη διαιτησία

Σχετικά με τη διαιτησία, ο Παναγιώτης Φασούλας τόνισε ότι στους επόμενους 18 μήνες δεν μπορούν να γίνουν πολλά, αλλά είναι εφικτό να επιτευχθεί «η απόλυτη διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας της ελληνικής διαιτησίας». Στόχος, όπως είπε, είναι οι διαιτητές να «παίζουν για τον εαυτό τους», εννοώντας την ανεξαρτησία και την ακεραιότητά τους.

Οι προτάσεις του περιλαμβάνουν τη δημόσια και φανερή αξιολόγηση των διαιτητών το ίδιο βράδυ, καθώς και τη δημόσια γνωστοποίηση των ποινών ή των αποκλεισμών. Κατήγγειλε ότι σήμερα «ζούμε σε ένα καθεστώς σιωπηρών τιμωριών», όπου κανείς δεν γνωρίζει γιατί ένας διαιτητής τιμωρείται. Αυτό το καθεστώς, σύμφωνα με τον ίδιο, πρέπει να αλλάξει, και οι ίδιες αρχές διαφάνειας πρέπει να ισχύουν και για τους βιντεοπαρατηρητές.

Ο κ. Φασούλας αναφέρθηκε επίσης στην αναλογία 5% της GBL έναντι 95% των μικρότερων κατηγοριών, υποστηρίζοντας ότι η συνολική βαθμολογία πρέπει να βοηθά τους διαιτητές να διατηρούν τη θέση τους, όπως συμβαίνει με τους παίκτες και τους προπονητές. Επισήμανε ότι οι διαιτητές «πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω», με 150 διαιτητές στην Α1 να έχουν μόνο ανοδική πορεία. Κάλεσε τους διαιτητές να αναρωτηθούν γιατί δεν τους εμπιστεύεται κανείς για να τους καλέσει σε ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αναφέροντας ως μοναδική εξαίρεση τον κ. Πουρσανίδη. Ο διαιτητής, κατέληξε, πρέπει να προσπαθεί να πάρει καλό βαθμό ακόμη και από την ομάδα που χάνει.

Οικονομικά της ομοσπονδίας και καταγγελίες

Στο κομμάτι των οικονομικών της Ομοσπονδίας, ο Παναγιώτης Φασούλας εξέφρασε την αδυναμία κατανόησης του τρόπου διαχείρισης των χρημάτων. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι για ένα μπάτζετ 15 εκατομμυρίων, «κάποιοι πήγαν φυλακή». Εξέφρασε την ειλικρινή του ευχή να αθωωθούν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά τους παρακάλεσε να μην έχουν ξανά σχέση με τον χώρο του μπάσκετ.

Ο κ. Φασούλας κατήγγειλε επίσης ότι «έδιωξαν ανθρώπους από τον χώρο που δεν έπρεπε να φύγουν», ενώ η ΕΣΚΑΝΑ «παραλίγο να καταστραφεί» λόγω μη χορήγησης χρημάτων και δέσμευσης λογαριασμών. Τόνισε ότι αυτές οι καταστάσεις πρέπει να τελειώσουν, καθώς «αυτά είναι που με καταρρακώνουν όταν βλέπω να συμβαίνουν στο μπάσκετ». Κλείνοντας αυτή την ενότητα, ανέφερε ότι ο ίδιος, μαζί με τους Νίκο Λινάρδο και Παναγιώτη Γιαννάκη, «ό,τι φτιάξαμε το κάναμε μέσα από το μπάσκετ», ενώ άλλοι ασχολήθηκαν «επειδή ήταν η κονόμα τους».

Προπονητές εθνικών ομάδων και σχολικό πρωτάθλημα

Τέλος, ο Παναγιώτης Φασούλας αναφέρθηκε και στο ζήτημα των προπονητών των εθνικών ομάδων. Επεσήμανε την επιθυμία του να «τελειώσουμε με το καθεστώς στο οποίο ένας προπονητής εργάζεται ταυτόχρονα σε εθνικές ομάδες ή αναπτυξιακές εθνικές ομάδες και σε».

Με πληροφορίες από: Gazzetta