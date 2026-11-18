Η ΑΕΚ κυριάρχησε πλήρως στην αναμέτρηση με τη ΧΑΝΘ, επικρατώντας με το ευρύ 46-27 στο κλειστό γυμναστήριο «Γ. Κασιμάτης». Αυτή η νίκη, για την 9η αγωνιστική της Handball Premier, έφερε την Ένωση στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα της Αθήνας ισοβαθμεί πλέον με τον Ολυμπιακό, ο οποίος ωστόσο έχει έναν αγώνα λιγότερο να δώσει.

Η κυριαρχική εμφάνιση των «κιτρινόμαυρων» ήταν εμφανής από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, με την ομάδα να επιδεικνύει αποτελεσματικότητα στην επίθεση και σταθερότητα στην αμυντική της λειτουργία. Η ΧΑΝΘ δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να απειλήσει ουσιαστικά, με την ΑΕΚ να θέτει από νωρίς τις βάσεις για μια άνετη επικράτηση.

Η κυριαρχική εμφάνιση της Ένωσης

Η ΑΕΚ ξεκίνησε τον αγώνα με σαφή διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό της, κάτι που κατάφερε από τα πρώτα πεντάλεπτα. Με αποτελεσματικότητα στο επιθετικό κομμάτι και μια σταθερή αμυντική λειτουργία, η ομάδα του Αλέξη Αλβανού κατάφερε να αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα. Αυτό το προβάδισμα δεν επέτρεψε στη ΧΑΝΘ να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από την αναμέτρηση, καθώς οι γηπεδούχοι έλεγχαν πλήρως τον ρυθμό.

Η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος προηγούμενη με 23-12, έχοντας ήδη δημιουργήσει μια ασφαλή απόσταση που προμήνυε την τελική της επικράτηση. Τα πεντάλεπτα του πρώτου ημιχρόνου ήταν ενδεικτικά της υπεροχής, με σκορ όπως 5-1, 9-2, 13-5, 16-7 και 20-9, πριν κλείσει το ημίχρονο.

Η εξέλιξη του δεύτερου μέρους

Στην επανάληψη, η εικόνα του αγώνα δεν διαφοροποιήθηκε καθόλου. Η ΑΕΚ διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο, συνεχίζοντας να βρίσκει λύσεις στο επιθετικό κομμάτι και διευρύνοντας σταδιακά την απόστασή της από τους φιλοξενούμενους. Η ΧΑΝΘ, από την πλευρά της, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον γρήγορο ρυθμό των γηπεδούχων, με αποτέλεσμα το υπόλοιπο της αναμέτρησης να λάβει έναν διαδικαστικό χαρακτήρα.

Το τελικό σκορ 46-27 επιβεβαίωσε την ανωτερότητα των «κιτρινόμαυρων» καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Η ομάδα του Αλέξη Αλβανού έδειξε για ακόμη μια φορά την αγωνιστική της ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητά της, φτάνοντας σε μια άνετη και εμφατική νίκη επί της ΧΑΝΘ.

Η βαθμολογική θέση και οι επόμενοι στόχοι

Με αυτή τη νίκη, η ΑΕΚ έφτασε τους 16 βαθμούς στο πρωτάθλημα, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση της Handball Premier. Η Ένωση ισοβαθμεί με τον Ολυμπιακό, ο οποίος όμως έχει δώσει ένα παιχνίδι λιγότερο. Η ομάδα έχει πλέον οκτώ νίκες μετά από εννέα αγωνιστικές, συνεχίζοντας το κυνήγι της κορυφής με σταθερά βήματα.

Αντίθετα, για τη ΧΑΝΘ, η κατάσταση παραμένει δύσκολη στη φετινή διοργάνωση. Μετά από εννέα αγωνιστικές, η ομάδα εξακολουθεί να αναζητά την πρώτη της νίκη, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις στη Handball Premier.

Πλέον, η ΑΕΚ στρέφει την προσοχή της στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, η ομάδα θα υποδεχθεί την PLER Βουδαπέστης, στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των «32» του EHF European Cup, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της στην Ευρώπη.

Αναλυτικά τα πεντάλεπτα και οι σκόρερ

Η εξέλιξη του σκορ ανά πεντάλεπτο ήταν: 5-1, 9-2, 13-5, 16-7, 20-9, 23-12 (ημίχρονο), 26-16, 30-17, 34-19, 38-21, 43-24, 46-27.

Για την ΑΕΚ, υπό τις οδηγίες του προπονητή Αλέξη Αλβανού, οι σκόρερ ήταν οι εξής: Αραμπατζής 2, Ματσουόκα 2, Μπατής 7, Παπαδιονυσίου 3, Μπάρος 4, Τοριάνι 5, Κουκουλάς 3, Σαφράνκο 2, Οκάνια 1, Χαριτωνίδης 6, Κόβασιτς 3, Βίστοροπ 1, Σικολά 1, Ζεναντί 6. Συμμετείχαν επίσης οι Βάρπε και Ματέους.

Από την πλευρά της ΧΑΝΘ, με προπονητή τον Κωνσταντίνο Τούτση, οι παίκτες που σκόραραν ήταν: Σκούφας 4, Σιώκας 1, Τσαγγάλης 1, Αγαθονίκος Α. 1, Αγαθονίκος Π. 3, Παναγιωτίδης 2, Μαμούρης 1, Ζακί 7, Δούκας 7. Στην αναμέτρηση αγωνίστηκαν επίσης οι Σλατιέλ, Τσιόλας, Μπαλτσιώτης, Γεωργιάδης, Κωνσταντινίδης και Κυριακίδης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta