Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε τη γενική είσοδο των 10 ευρώ για την επικείμενη αναμέτρηση με το Μαρούσι, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στις 17:30. Το παιχνίδι, που αποτελεί μέρος της 8ης αγωνιστικής του Stoiximan Greek Basketball League, θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Athens, με τους «πράσινους» να στοχεύουν στη διατήρηση του νικηφόρου τους σερί στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η αναμέτρηση και ο στόχος των «πράσινων»

Μετά την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην έδρα του για να υποδεχθεί το Μαρούσι. Ο αγώνας αυτός είναι κρίσιμος για τους «πράσινους», καθώς επιδιώκουν να συνεχίσουν την πορεία τους με νίκες εντός των εγχώριων διοργανώσεων. Η ομάδα θέλει να διατηρήσει την καλή της φόρμα και να ενισχύσει τη θέση της στο πρωτάθλημα.

Η αναμέτρηση με το Μαρούσι είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα του Σαββάτου, στις 17:30, προσφέροντας στους φιλάθλους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα. Το Telekom Center Athens θα είναι το «σπίτι» που θα φιλοξενήσει αυτή τη σημαντική αναμέτρηση, στην οποία ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να προσθέσει ακόμα μία νίκη στο ενεργητικό του.

Πρόσκληση στους φιλάθλους και δράσεις στο γήπεδο

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους φιλάθλους της να βρεθούν στο γήπεδο και να στηρίξουν την ομάδα. Η ανακοίνωση καλεί οικογένειες, μικρούς και μεγάλους φίλους του Παναθηναϊκού να συναντηθούν ξανά στο «σπίτι» τους, με σκοπό να γεμίσουν τις κερκίδες με χαμόγελα, ενθουσιασμό και αγάπη για τους «Πράσινους».

Για να γίνει το Σάββατο αυτό ακόμα πιο ξεχωριστό, έχουν προγραμματιστεί δράσεις και δραστηριότητες που περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο Telekom Center Athens. Οι εκδηλώσεις αυτές θα λάβουν χώρα σε κάθε επίπεδο του ανακαινισμένου γηπέδου, αλλά και μέσα στο γυάλινο δάπεδο, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία διασκέδασης και ψυχαγωγίας σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Απαραίτητη η συνδρομή για την αγορά εισιτηρίων

Για την αγορά ατομικού εισιτηρίου για τους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague και του Stoiximan GBL της σεζόν 2026/27, είναι απαραίτητη η απόκτηση της Συνδρομής της ίδιας σεζόν. Αυτή η προϋπόθεση ισχύει για όλους τους φιλάθλους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μεμονωμένα παιχνίδια της ομάδας, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόσβασή τους στις αναμετρήσεις.

Με την εξασφάλιση της Συνδρομής, οι οπαδοί της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δεν αποκτούν μόνο τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων, αλλά επωφελούνται και από μοναδικά προνόμια. Αυτά τα προνόμια εντάσσονται στο ανανεωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης, το Πρόγραμμα Πιστότητας του CLUB 1908, το οποίο αναμένεται να επιστρέψει σύντομα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναβάθμισής του.

Διαδικασία απόκτησης συνδρομής και αγοράς εισιτηρίων

Η σύνδεση με την ιδιότητα μέλους για την απόκτηση της Συνδρομής πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω εγγράφου ταυτοποίησης. Συγκεκριμένα, απαιτείται η χρήση του ΑΜΚΑ για τους Έλληνες φιλάθλους, ενώ για τους ξένους οπαδούς ή τους Έλληνες του εξωτερικού που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ, απαιτείται ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει την ορθή ταυτοποίηση των μελών.

Η αγορά μεμονωμένων εισιτηρίων πραγματοποιείται προσωρινά αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας more.com. Διευκρινίζεται επίσης ότι είναι δυνατή η αγορά της Συνδρομής για κάποιον άλλο, συμπεριλαμβανομένων και των ανήλικων. Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν στα αντίστοιχα πεδία τα μοναδικά στοιχεία του εκάστοτε κατόχου, όπως το Ονοματεπώνυμο, η Υπηκοότητα, το ΑΜΚΑ, το Έγγραφο Ταυτοποίησης, ο Αριθμός Ταυτότητας και η Ηλεκτρονική Διεύθυνση.

Ειδικές ρυθμίσεις για κατόχους διαρκείας και VIP ζώνες

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας έχουν ήδη εξασφαλίσει τις δυνατότητες και τα αποκλειστικά οφέλη που προσφέρει το CLUB1908. Για αυτούς τους φιλάθλους, διευκρινίζεται ότι δεν μπορούν να αγοράσουν μεμονωμένα εισιτήρια χρησιμοποιώντας τη Συνδρομή που αντιστοιχεί στο εισιτήριο διαρκείας τους, καθώς οι παροχές τους είναι ήδη ενεργές μέσω του διαρκείας.

Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην αγορά έως και πέντε (5) εισιτηρίων ανά παιχνίδι. Αυτό ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι κάτοχοι των εισιτηρίων έχουν αποκτήσει την αντίστοιχη Συνδρομή στα στοιχεία τους, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή πρόσβαση στο γήπεδο.

Για την αγορά εισιτηρίων στις VIP ζώνες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον σύλλογο ή να στείλουν email στη διεύθυνση tickets@paobc.gr. Τα αιτήματα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα στις συγκεκριμένες ζώνες είναι περιορισμένη. Επίσης, αναφέρεται ότι οι φίλαθλοι που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία μπορούν να απευθυνθούν στον σύλλογο για τις δικές τους ανάγκες, αν και οι λεπτομέρειες δεν αναλύονται πλήρως στην παρούσα ανακοίνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta