Ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Γκουστάβο Πουέρτα για σημαντικό διάστημα, καθώς ο 23χρονος Κολομβιανός μέσος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα της εθνικής του ομάδας με τη Χιλή. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η απουσία του θα κυμανθεί από έναν έως δύο μήνες, κάτι που θα επιβεβαιωθεί μετά τις εξετάσεις από το ιατρικό τιμ των «ερυθρόλευκων». Η απουσία του Πουέρτα δημιουργεί προβλήματα στον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει ήδη πρόβλημα και με τον Σαντιάγκο Έσε.

Ο τραυματισμός και το διάστημα απουσίας

Ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο 23χρονος Κολομβιανός μέσος του Ολυμπιακού, υπέστη τραυματισμό κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα της εθνικής του ομάδας, της Κολομβίας, απέναντι στη Χιλή. Αυτό το γεγονός θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.

Οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία τουλάχιστον ενός μήνα, ενώ δεν αποκλείεται το διάστημα αυτό να φτάσει και τους δύο μήνες. Η ακριβής διάρκεια της απουσίας του αναμένεται να ξεκαθαρίσει πλήρως μετά τις εξετάσεις που θα πραγματοποιήσει ο παίκτης με το ιατρικό τιμ του Ολυμπιακού.

Σημαντικές απώλειες για τους «ερυθρόλευκους»

Η απουσία του Γκουστάβο Πουέρτα αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Κολομβιανός χαφ θεωρείται ένας σημαντικός παίκτης για την ομάδα. Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να διαχειριστούν αυτή την απώλεια σε μια περίοδο με αρκετά δύσκολα παιχνίδια.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, καθώς υπάρχει ήδη θέμα τραυματισμού και με τον Σαντιάγκο Έσε. Ο Αργεντινός χαφ αναμένεται να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, εντείνοντας τις ανησυχίες στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού.

Τα οκτώ παιχνίδια που χάνει ο Πουέρτα

Ο Γκουστάβο Πουέρτα θα απουσιάσει δεδομένα από οκτώ κρίσιμα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δύο ντέρμπι και δύο αναμετρήσεις για τη League Phase του Europa League, γεγονός που καθιστά την απουσία του ιδιαίτερα αισθητή.

Συγκεκριμένα, ο 23χρονος μέσος δεν θα αγωνιστεί σε δύο παιχνίδια πρωταθλήματος με ομάδες της Θεσσαλονίκης, τον Ηρακλή και τον Άρη. Θα χάσει επίσης το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο για το Κύπελλο Ελλάδας, καθώς και το ντέρμπι με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Επιπρόσθετα, ο Πουέρτα θα λείψει από τους δύο ευρωπαϊκούς αγώνες με τη Μίλαν εντός έδρας και την Τσέλιε εκτός έδρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων

Το πρόγραμμα των αγώνων από τους οποίους θα απουσιάσει ο Γκουστάβο Πουέρτα, βάσει των τωρινών εκτιμήσεων, είναι το εξής:

22/11: Ολυμπιακός – Ηρακλής (11η αγωνιστική Super League)

26/11: Ολυμπιακός – Μίλαν (5η αγωνιστική Europa League)

29/11: Άρης – Ολυμπιακός (12η αγωνιστική Super League)

02/12: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (4η αγωνιστική Κύπελλο Ελλάδας)

05/12: Ολυμπιακός – ΑΕΚ (13η αγωνιστική Super League)

10/12: Τσέλιε – Ολυμπιακός (6η αγωνιστική Europa League)

13/12: Ατρόμητος – Ολυμπιακός (14η αγωνιστική Super League)

20/12: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (15η αγωνιστική Super League)

Πιθανή παράταση απουσίας και επιπλέον αγώνες

Στην περίπτωση που το διάστημα απουσίας του Γκουστάβο Πουέρτα παραταθεί και φτάσει τους δύο μήνες, τότε ο Κολομβιανός μέσος θα χάσει επιπλέον σημαντικές αναμετρήσεις για τον Ολυμπιακό. Αυτό το σενάριο θα επηρεάσει ακόμα περισσότερο την αγωνιστική εικόνα της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο Πουέρτα δεν θα είναι διαθέσιμος για το δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με την Καλαμάτα στις 9 Ιανουαρίου 2027, για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Επίσης, θα απουσιάσει από το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στις 16 ή 17 Ιανουαρίου 2027, για τη 17η αγωνιστική της Super League. Τέλος, θα παραμείνει αμφίβολη η διαθεσιμότητά του για τον εντός έδρας αγώνα με τη Χόφενχαϊμ στις 21 Ιανουαρίου 2027, ο οποίος αφορά την 7η αγωνιστική του Europa League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta