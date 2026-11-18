Ο Ολυμπιακός συνέχισε την αήττητη πορεία του στην Water Polo League γυναικών, επικρατώντας της ΠΕΚΕΒ με 15-6 σε μια αναμέτρηση όπου κυριάρχησε από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτή ήταν η ένατη συνεχόμενη νίκη για τις «ερυθρόλευκες» σε ισάριθμους αγώνες, γεγονός που τις διατηρεί σταθερά στην κορυφή της βαθμολογίας. Την ίδια ώρα, η Βουλιαγμένη πέρασε άνετα από τη Λάρισα, κερδίζοντας την τοπική ομάδα με 21-5 και παραμένοντας σε τροχιά διεκδίκησης της πρωτιάς.

Ο θρίαμβος του Ολυμπιακού επί της ΠΕΚΕΒ

Η ομάδα του Πειραιά έδειξε τις διαθέσεις της από το πρώτο οκτάλεπτο, το οποίο αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη του αγώνα. Οι παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα δημιούργησαν μια διαφορά έξι τερμάτων, χωρίς να δεχθούν κανένα γκολ, θέτοντας τις βάσεις για την επικράτηση. Η επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού παρέμεινε εξαιρετικά αποτελεσματική και στη δεύτερη περίοδο, με την ΠΕΚΕΒ να αδυνατεί να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων.

Το ημίχρονο βρήκε τον Ολυμπιακό να προηγείται με 10-1, δίνοντας ουσιαστικά διαδικαστικό χαρακτήρα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης. Οι «ερυθρόλευκες» συνέχισαν να έχουν τον πρώτο λόγο και στην επανάληψη, αξιοποιώντας τις επιθετικές τους επιλογές και διατηρώντας τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού. Η διαφορά στο σκορ έφτασε σε πολύ υψηλά επίπεδα, αντικατοπτρίζοντας την ανωτερότητα των Πειραιωτισσών.

Οι πρωταγωνίστριες της αναμέτρησης

Στην επίθεση του Ολυμπιακού, ξεχώρισε η Σαλταμανίκα με τέσσερα τέρματα, ενώ οι Φούκου και Πλευρίτου σημείωσαν από τρία γκολ η καθεμία. Από δύο τέρματα πέτυχε η Κουρέτα, ενώ από ένα γκολ πρόσθεσαν οι Μπίκου, Τορνάρου και Χάιντου. Η σύνθεση του Ολυμπιακού, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Γιώργου Ντόσκα, περιλάμβανε επίσης τις Γιάγκα, Κουρτίδου, Νίνου, Τζωρακάκη και Νίγκρο.

Από την πλευρά της ΠΕΚΕΒ, η οποία αγωνίστηκε υπό τις οδηγίες του Κώστα Κωνσταντίνου, η Ράντονιτς και η Μπελέγρη ήταν οι πρώτες σκόρερ με δύο τέρματα η καθεμία. Από ένα γκολ σημείωσαν οι Φελλά και Αδάμη. Παρά την προσπάθεια της ΠΕΚΕΒ, η οποία βρήκε περισσότερες λύσεις στο τελευταίο οκτάλεπτο, το τελικό 15-6 σφράγισε μία ακόμη άνετη νίκη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος συνεχίζει χωρίς βαθμολογικές απώλειες.

Άνετη επικράτηση για τη Βουλιαγμένη στη Λάρισα

Στο άλλο παιχνίδι της αγωνιστικής, η Βουλιαγμένη έδειξε από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ότι δεν είχε διάθεση να αφήσει το παιχνίδι να αποκτήσει αμφίρροπη εξέλιξη. Η αμυντική της συνέπεια περιόρισε σημαντικά τις επιθετικές δυνατότητες της Λάρισας, ενώ στην απέναντι πλευρά της πισίνας οι φιλοξενούμενες έβρισκαν με ευκολία τον δρόμο προς τα δίχτυα. Το 0-6 της πρώτης περιόδου αποτέλεσε την καλύτερη αποτύπωση της εικόνας του αγώνα.

Η γηπεδούχος ομάδα κατάφερε στη συνέχεια να γίνει πιο απειλητική και να βρει ορισμένες επιθετικές λύσεις, όμως η Βουλιαγμένη δεν έχασε σε κανένα σημείο τη συγκέντρωσή της. Αντίθετα, συνέχισε να διευρύνει το προβάδισμά της, με την τρίτη περίοδο να αποδεικνύεται ιδιαίτερα παραγωγική και να ανεβάζει το σκορ στο 16-4. Το τελευταίο οκτάλεπτο είχε περισσότερο διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον ΝΟΒ να διατηρεί την επιθετική του διάθεση και να φτάνει τελικά στα 21 γκολ.

Η δυναμική των πρωτοπόρων

Η νίκη της Βουλιαγμένης με 21-5 επί της Λάρισας επιβεβαιώνει τη δυναμική της ομάδας και την κρατά σε τροχιά διεκδίκησης της κορυφής, ακολουθώντας τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία. Και οι δύο ομάδες έδειξαν την ανωτερότητά τους στις αναμετρήσεις τους, συνεχίζοντας την επιτυχημένη τους πορεία στο πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός, με εννέα νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, παραμένει αλώβητος στην πρώτη θέση, ενώ η Βουλιαγμένη διατηρεί τη δεύτερη θέση, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία των δύο κορυφαίων συλλόγων στην Water Polo League γυναικών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta