Σημαντική ανακούφιση επικρατεί στις τάξεις του Ολυμπιακού αναφορικά με την κατάσταση του Γκουστάβο Πουέρτα, μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του στην αναμέτρηση της εθνικής Κολομβίας με τη Χιλή. Ο 23χρονος χαφ των «ερυθρόλευκων» φαίνεται πως απέφυγε τα χειρότερα, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για διάστρεμμα, ωστόσο η απουσία του υπολογίζεται σε αρκετές ημέρες.

Οι εικόνες του Κολομβιανού να αποχωρεί με φορείο και να ξεσπά σε κλάματα προκάλεσαν έντονη ανησυχία τόσο στους ανθρώπους της εθνικής ομάδας όσο και στον Ολυμπιακό. Πλέον, αναμένονται οι νέες εξετάσεις στην Ελλάδα για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.

Ο τραυματισμός στην αναμέτρηση της Κολομβίας

Ο Γκουστάβο Πουέρτα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της εθνικής Κολομβίας με τη Χιλή, ένα γεγονός που προκάλεσε άμεση ανησυχία. Ο 23χρονος χαφ του Ολυμπιακού έγινε αναγκαστική αλλαγή στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, και συγκεκριμένα στο 43ο λεπτό.

Ο τραυματισμός εντοπίστηκε στο αριστερό του γόνατο. Η εικόνα του Πουέρτα να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, εμφανώς πονεμένος και να ξεσπά σε κλάματα, ήταν ιδιαίτερα σοκαριστική και προκάλεσε μεγάλη ανησυχία σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Οι πρώτες εκτιμήσεις από την Κολομβία

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Κολομβία, οι αρχικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Γκουστάβο Πουέρτα δεν έδειξαν ρήξη συνδέσμων. Αυτό το εύρημα απομάκρυνε το ενδεχόμενο ενός ακόμη σοβαρότερου τραυματισμού, φέρνοντας μια σημαντική ανακούφιση.

Ωστόσο, ο Κολομβιανός χαφ φέρεται να έχει υποστεί διάστρεμμα στο αριστερό του γόνατο. Αυτή η διάγνωση, αν και όχι τόσο σοβαρή όσο μια ρήξη, απαιτεί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αποκατάστασης.

Το χρονικό διάστημα της απουσίας

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις από την Κολομβία, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη φυσική επούλωση του διαστρέμματος υπολογίζεται αρχικά στις 45 έως 60 ημέρες. Αυτό σημαίνει πως ο Γκουστάβο Πουέρτα θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα σημαντικό διάστημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο παίκτης θα πρέπει να είναι σε θέση να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους για τις αρχές του επόμενου έτους. Η εξέλιξη αυτή επιφέρει σημαντική ανακούφιση στις τάξεις του Ολυμπιακού, καθώς αποφεύχθηκε ένας μακροχρόνιος τραυματισμός.

Επιστροφή στην Ελλάδα για περαιτέρω εξετάσεις

Οι «ερυθρόλευκοι» περιμένουν τον Γκουστάβο Πουέρτα να επιστρέψει στην Ελλάδα, προκειμένου να υποβληθεί σε νέες, πιο εξειδικευμένες εξετάσεις. Αυτές οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας.

Μέσα από αυτές τις νέες εξετάσεις, θα διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο παίκτης. Επιπλέον, θα καθοριστεί με ακρίβεια το πρόγραμμα αποθεραπείας που θα ακολουθήσει ο Γκουστάβο Πουέρτα, ώστε να επιστρέψει πλήρως υγιής και δυνατός στους αγωνιστικούς χώρους.

Με πληροφορίες από: Athletiko