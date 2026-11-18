Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ, ο Γερμανός κεντρικός αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης, εξέφρασε ανοιχτά την απογοήτευσή του για την πορεία της ομάδας τις δύο τελευταίες σεζόν, κατά τις οποίες η «βασίλισσα» δεν κατάφερε να κατακτήσει κάποιον σημαντικό τίτλο. Μιλώντας σε συνέντευξή του στην «The Athletic», ο Ρούντιγκερ αναφέρθηκε εκτενώς στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύλλογος, στις αλλαγές στην τεχνική ηγεσία και σε διάφορα θέματα που αφορούν το εσωτερικό της ομάδας, υπογραμμίζοντας ότι τα «εγώ» στη Ρεάλ Μαδρίτης «δεν είναι απλώς ένας μύθος».

Η περίοδος χωρίς σημαντικούς τίτλους

Η Ρεάλ Μαδρίτης συμπλήρωσε δύο διαδοχικές σεζόν χωρίς να κατακτήσει κάποιον σημαντικό τίτλο, μια πορεία που δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε στο εσωτερικό της ομάδας. Έχοντας συνηθίσει να διεκδικεί και να κατακτά τρόπαια σχεδόν κάθε χρόνο, ο σύλλογος βρέθηκε τα τελευταία δύο χρόνια μακριά από τα υψηλά του στάνταρ.

Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ, ο οποίος βρίσκεται στη Μαδρίτη από το 2022 και έχει ζήσει τόσο τις μεγάλες επιτυχίες όσο και τις δυσκολίες των τελευταίων ετών, ήταν ιδιαίτερα ξεκάθαρος για την απουσία τίτλων. «Είναι φρικτό να περνούν δύο χρόνια χωρίς να κατακτάς τίποτα στη Ρεάλ Μαδρίτης», δήλωσε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή του.

Η νέα εποχή με τον Ζοσέ Μουρίνιο και τα «εγώ»

Πλέον, με τον Ζοσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία και βασικό στόχο την επιστροφή στην κορυφή, ο Ρούντιγκερ μίλησε για τη δύσκολη αυτή περίοδο. Στο πλαίσιο της συνέντευξης, συζητήθηκε και η ηγεσία του Ζοσέ Μουρίνιο, η οποία χαρακτηρίζεται ως «χωρίς αστεία».

Ο Γερμανός αμυντικός, γνωστός ως «El Loco» στη Ρεάλ Μαδρίτης, είναι ένας χαρακτήρας που αγαπιέται από τους συμπαίκτες του. Ωστόσο, ο ίδιος αναγνωρίζει ότι έχει «ξεπεράσει τη γραμμή» κάποιες φορές, γεγονός που ίσως συνδέεται με τα «εγώ» που, όπως δήλωσε, «δεν είναι απλώς ένας μύθος» στον σύλλογο.

Οι σχέσεις με τους προπονητές: Από τον Αλόνσο στον Αντσελότι

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνέντευξη ήταν και η αποχώρηση του Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος παρέμεινε στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης για λιγότερο από οκτώ μήνες. Ο Ρούντιγκερ του έστειλε μήνυμα την ημέρα της απόλυσής του, για να του ευχηθεί καλή συνέχεια, αν και έκτοτε δεν έχουν επικοινωνήσει. Ο Γερμανός αμυντικός χαρακτήρισε τον Αλόνσο ως «έναν νέο προπονητή, με ξεκάθαρη ποδοσφαιρική φιλοσοφία και υψηλές απαιτήσεις, κάτι που θεωρώ θετικό».

Σχετικά με την πορεία υπό τον Αλόνσο, ο Ρούντιγκερ ανέφερε: «Μέχρι τον Νοέμβριο πηγαίναμε εξαιρετικά, πραγματικά εξαιρετικά. Δυστυχώς, στα σημαντικά παιχνίδια δεν καταφέραμε να πάρουμε τα αποτελέσματα που ίσως αξίζαμε». Ιδιαίτερη ήταν, αντίθετα, η αναφορά του στον Κάρλο Αντσελότι, υπό τις οδηγίες του οποίου κατέκτησε με τη Ρεάλ ορισμένα από τα σημαντικότερα τρόπαια της καριέρας του. «Είναι ένας πραγματικός κύριος του ποδοσφαίρου, σαν πατρική φιγούρα. Όλοι μας τον σεβόμασταν πάρα πολύ και μαζί του ζήσαμε μεγάλες επιτυχίες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η υπεράσπιση του Κιλιάν Εμπαπέ και οι άλλες αποκαλύψεις

Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ έλαβε θέση και υπερασπίστηκε τον Κιλιάν Εμπαπέ απέναντι στις κριτικές για την αμυντική του δουλειά. «Πρέπει να πω σε έναν άνδρα που έχει σκοράρει περισσότερα από 80 ή 90 γκολ σε δύο χρόνια, ο οποίος πλέον μετράει 100 γκολ με τον σύλλογο, να κάνει τη δική μου δουλειά; Αυτό δεν έχει κανένα νόημα», δήλωσε ο Ρούντιγκερ, τονίζοντας την επιθετική συνεισφορά του Γάλλου.

Επιπλέον, στη συνέντευξη συζητήθηκαν και οι δυσκολίες του Βινίσιους Τζούνιορ. Ο Ρούντιγκερ έκανε επίσης και άλλες αποκαλύψεις, όπως το ότι έπαιρνε παυσίπονα για να ολοκληρώσει τις προπονήσεις, καθώς και ένα περιστατικό όπου έριξε πάγο σε έναν Ισπανό διαιτητή.

Με πληροφορίες από: Athletiko