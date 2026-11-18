Η ήττα σε έναν αγώνα τένις στάθηκε αρκετή για να μετατρέψει την καθημερινότητα της 28χρονης Βρετανίδας τενίστριας Τζόντι Μπαράζ σε εφιάλτη. Η αθλήτρια, η οποία βρίσκεται στην 476η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, δέχθηκε δεκάδες υβριστικά μηνύματα και απειλές κατά της ζωής της μέσα σε λίγες ώρες. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το σκοτεινό πρόσωπο του στοιχηματισμού και τις σοβαρές επιπτώσεις του στον χώρο του αθλητισμού.

Η περίπτωση της Τζόντι Μπαράζ

Η Τζόντι Μπαράζ ηττήθηκε σε τρία σετ από την Ινδή Βαϊσνάβι Αντάκαρ, η οποία συμμετείχε με wild card στο Chennai Open. Αμέσως μετά την ήττα της, η Βρετανίδα τενίστρια βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα κύμα διαδικτυακής κακοποίησης στα προσωπικά της μηνύματα.

Μεταξύ των μηνυμάτων που έλαβε, υπήρχαν φράσεις όπως «Εύχομαι να πεθάνεις με τον χειρότερο τρόπο» και «ο Θεός θα σε τιμωρήσει». Πολλοί από τους αποστολείς την κατηγορούσαν μάλιστα πως είχε στήσει τον αγώνα για προσωπικό της όφελος. Η Μπαράζ επέλεξε να δημοσιοποιήσει τα μηνύματα αυτά, θέτοντας παράλληλα ένα κρίσιμο ερώτημα στην WTA: «Πότε θα γίνει κάτι επιτέλους».

Το φαινόμενο της διαδικτυακής κακοποίησης

Το περιστατικό με την Τζόντι Μπαράζ δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αθλητές του τένις. Σύμφωνα με έρευνα της Signify Group, η οποία επικαλείται η Daily Mail, το 59% των σοβαρών περιστατικών διαδικτυακής κακοποίησης που δέχθηκαν τενίστες το 2025 συνδεόταν άμεσα με τον στοιχηματισμό.

Η ίδια έρευνα αποκάλυψε πως ένα μικρό ποσοστό λογαριασμών, συγκεκριμένα το 9%, ήταν υπεύθυνο για το 87% των μηνυμάτων που χαρακτηρίζονται ως υψηλής επικινδυνότητας. Αυτό υποδηλώνει μια συγκεντρωμένη πηγή επιθέσεων, συχνά προερχόμενη από άτομα που έχουν οικονομικά συμφέροντα από τα αποτελέσματα των αγώνων.

Απειλές που ξεπερνούν τα όρια των social media

Οι απειλές κατά των τενιστών έχουν πλέον ξεπεράσει τα όρια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποκτώντας μια πιο προσωπική και ανησυχητική διάσταση. Ο Ματέο Μπερετίνι, για παράδειγμα, αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια του φετινού Roland Garros, άγνωστοι απείλησαν την οικογένειά του.

Οι απειλές περιλάμβαναν τη δολοφονία των συγγενών του αν ο ίδιος δεν έχανε τον αγώνα. Ο αδερφός του Μπερετίνι κατήγγειλε το περιστατικό στην ATP, με ιδιαίτερη ανησυχία να προκαλεί το γεγονός ότι οι αποστολείς είχαν καταφέρει να βρουν τα τηλέφωνα των συγγενών του αθλητή. Αυτό υπογραμμίζει την έκταση της παρακολούθησης και της στοχοποίησης των αθλητών και του περιβάλλοντός τους.

Ακόμη πιο σοκαριστική ήταν η εμπειρία της Ουγγαρέζας τενίστριας Πάνα Ούντβαρντι. Ένας άγνωστος, ο οποίος φέρεται να κατείχε προσωπικά στοιχεία της οικογένειάς της, απαίτησε να χάσει έναν αγώνα. Για να την εκφοβίσει, της έστειλε φωτογραφίες με μέλη της οικογένειάς της, λεπτομέρειες για τα αυτοκίνητά τους, καθώς και μια φωτογραφία όπλου, καθιστώντας την απειλή άμεση και τρομακτική.

Η αποχώρηση της Ντεστανί Αϊάβα

Το κλίμα αυτό έχει οδηγήσει ορισμένους αθλητές σε δραστικές αποφάσεις. Τον Φεβρουάριο, η Αυστραλή Ντεστανί Αϊάβα εγκατέλειψε το τένις σε ηλικία 25 ετών. Η ίδια κατήγγειλε τη ρατσιστική, μισογυνική και εχθρική κουλτούρα που επικρατεί στο άθλημα.

Η Αϊάβα έβαλε στο στόχαστρο όσους της έστελναν απειλητικά μηνύματα κάθε φορά που έχανε αγώνες, αναδεικνύοντας τις ψυχολογικές επιπτώσεις που έχουν τέτοιες συμπεριφορές στην καριέρα και την προσωπική ζωή των αθλητών.

Οι προσπάθειες προστασίας και η ανεπάρκειά τους

Οι οργανώσεις ATP και WTA επιχειρούν να προστατεύσουν τους αθλητές τους από το φαινόμενο αυτό. Η ATP εφαρμόζει το πρόγραμμα Safe Sport, το οποίο έχει ως στόχο οι παίκτες να μην βλέπουν καθόλου τα κακοποιητικά μηνύματα.

Από την πλευρά της, η WTA παρακολουθεί τις δημόσιες επιθέσεις, διερευνά τους λογαριασμούς που τις εξαπολύουν και διαβιβάζει τα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, η απάντηση στο ερώτημα αν αυτά τα μέτρα είναι αρκετά, εκ του αποτελέσματος, κρίνεται αρνητική, καθώς τα περιστατικά συνεχίζονται και μάλιστα εντείνονται.

Με πληροφορίες από: Athletiko