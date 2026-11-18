Ο Κέβιν Πάντερ, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast EuroInsiders, μοιράστηκε διάφορες ενδιαφέρουσες δηλώσεις. Το πιο αξιοσημείωτο σημείο της συζήτησης ήταν μια αποκάλυψη που έκανε ο ίδιος, αναφορικά με ένα περιστατικό που αφορούσε τον Ματίας Λεσόρ κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας στην Παρτίζαν. Ο «Πάνθηρας» έφερε στο φως μια στιγμή όπου ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σκέφτηκε πολύ σοβαρά την αποδέσμευση του Γάλλου σέντερ.

Η αποκάλυψη για τον Ματίας Λεσόρ

Ο Κέβιν Πάντερ αναφέρθηκε εκτενώς στην παρουσία του στην Παρτίζαν και τη συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο της παραμονής του Ματίας Λεσόρ στην ομάδα. Σύμφωνα με τον Πάντερ, ο ίδιος ο Λεσόρ θα επιβεβαιώσει ότι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, βρέθηκε πολύ κοντά στην αποδέσμευση. Ο προπονητής δεν ήταν ικανοποιημένος με την απόδοσή του.

Ο Ματίας Λεσόρ είχε ενταχθεί στην Παρτίζαν στα μέσα της πρώτης σεζόν του Πάντερ στην ομάδα. Ωστόσο, η προετοιμασία του για την Ευρωλίγκα δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, γεγονός που προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο προπονητής τον πίεσε σημαντικά, και εκείνη ακριβώς τη στιγμή, κάτι άλλαξε στον τρόπο σκέψης του παίκτη. Ο Πάντερ θυμάται χαρακτηριστικά ένα φιλικό παιχνίδι εναντίον της Μπαρτσελόνα, το οποίο αποτέλεσε το σημείο καμπής, καθώς τότε «άναψε μια σπίθα στο μυαλό του» Λεσόρ.

Η μεταμόρφωση του Γάλλου σέντερ

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, όπως περιέγραψε ο Κέβιν Πάντερ, ο Ματίας Λεσόρ μεταμορφώθηκε πλήρως, εξελισσόμενος στο «θηρίο» που είναι γνωστός σήμερα. Ο Αμερικανός γκαρντ τόνισε ότι όλα μπήκαν σε σωστή τροχιά σε πνευματικό επίπεδο. Ο Λεσόρ ήταν καλός παίκτης ακόμα και πριν από αυτό το περιστατικό, αλλά τότε ήταν που «πραγματικά κούμπωσε το πράγμα», βρίσκοντας τον ρυθμό και την ψυχική του ισορροπία.

Η σχέση με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Κέβιν Πάντερ μίλησε επίσης για την απίστευτη σχέση του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, χαρακτηρίζοντάς την «κάτι όμορφο». Ο ίδιος διετέλεσε αρχηγός της Παρτίζαν για δύο από τα τρία χρόνια που αγωνίστηκε στην ομάδα. Εξέφρασε τον μεγάλο του σεβασμό και την αγάπη του για τον Σέρβο προπονητή, αποκαλώντας τον «δικό μου άνθρωπο».

Το πάθος που επέδειξε ο Ομπράντοβιτς εκείνη την περίοδο ήταν, σύμφωνα με τον Πάντερ, απίστευτο. Η στάση του, η ενέργεια και η καθημερινή του προσπάθεια να βρει τρόπους για να εξελιχθεί, συνεχίζουν να τον συναρπάζουν. Ο Πάντερ αναγνώρισε ότι όλοι έχουν τις στιγμές τους, το ίδιο και ο προπονητής, αλλά αυτό που του άρεσε ιδιαίτερα ήταν η επιθυμία του Ομπράντοβιτς να γίνεται καλύτερος κάθε μέρα. Σε αυτό το σημείο, μάλιστα, ο Πάντερ αναγνώρισε τον εαυτό του και ταυτίστηκε πλήρως με τον προπονητή του.

Οι δυσκολίες και η ενότητα της ομάδας

Ο Κέβιν Πάντερ υπογράμμισε ότι είναι εύκολο να συνεργάζεσαι με κάποιον όταν όλα βαίνουν καλώς, αλλά δεν είναι εύκολο να περνάτε μαζί δύσκολες στιγμές και αποτυχίες. Εκείνη τη χρονιά, η Παρτίζαν ξεκίνησε άσχημα τη σεζόν, καταγράφοντας ένα ρεκόρ 4 νικών και 9 ηττών. Η ομάδα πέρασε πολλές δυσκολίες στην προσπάθειά της να βρει ξανά τον δρόμο της και να ανακάμψει.

Τότε, όπως περιέγραψε ο Πάντερ, ήρθε η στιγμή που όλα «έβγαλαν νόημα, σαν σε ταινία». Όσα έλεγε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, καθώς και η ανάλυση βίντεο, ξαφνικά ταίριαξαν απόλυτα. Η ομάδα έκανε τα πάντα μαζί, πηγαίνοντας ακόμα και για δείπνο. Ο Πάντερ σημείωσε ότι δεν είναι πολλοί οι παίκτες που περνούν χρόνο μαζί εκτός γηπέδου, αλλά στην περίπτωση της Παρτίζαν ήταν κάτι ξεχωριστό. Όποτε οργανωνόταν κάτι, στις εννέα από τις δέκα περιπτώσεις ήταν παρούσα ολόκληρη η ομάδα. Παρόλο που στην αρχή τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα, η ομάδα τελικά ένιωσε «σαν να πετούσε».

Με πληροφορίες από: Athletiko