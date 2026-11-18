Το όνομα του Αντρέ Λουίζ της Κορίνθιανς επανήλθε στο προσκήνιο μέσω δημοσιεύματος από δημοσιογράφο της Τουρκίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Ολυμπιακός φέρεται να ενδιαφέρεται για τον νεαρό μέσο από τη Βραζιλία. Η περίπτωση του ποδοσφαιριστή δεν είναι νέα για τους «ερυθρόλευκους», καθώς είχε απασχολήσει την ομάδα και το περασμένο καλοκαίρι.

Οι φήμες από την Τουρκία

Οι πληροφορίες που έφεραν ξανά στην επιφάνεια το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Αντρέ Λουίζ προέρχονται από την Τουρκία. Ένας δημοσιογράφος από τη γειτονική χώρα ήταν αυτός που έγραψε για την πιθανή κίνηση των Πειραιωτών.

Στο δημοσίευμα αναφερόταν ρητά ότι ο Ολυμπιακός έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον μέσο της Κορίνθιανς. Αυτή η αναφορά επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από τον 20χρονο Βραζιλιάνο, ο οποίος φαίνεται να βρίσκεται σταθερά στο στόχαστρο της ελληνικής ομάδας.

Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού από το καλοκαίρι

Η περίπτωση του Αντρέ Λουίζ δεν είναι καινούργια για τον Ολυμπιακό, καθώς ο ποδοσφαιριστής είχε βρεθεί στα «ραντάρ» του προέδρου των Πειραιωτών, Βαγγέλη Μαρινάκη, από το περασμένο καλοκαίρι. Ο 20χρονος μέσος είχε προταθεί στον ισχυρό άντρα του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα, οι πρώτες επαφές για την απόκτησή του είχαν πραγματοποιηθεί στα μέσα προς τέλη Αυγούστου. Οι «ερυθρόλευκοι», μετά από παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη, είχαν ασχοληθεί ενεργά με την περίπτωσή του κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Το πλάνο απόκτησης και ο δανεισμός

Το αρχικό πλάνο του Ολυμπιακού για τον Αντρέ Λουίζ προέβλεπε την άμεση απόκτησή του από την Κορίνθιανς. Ωστόσο, η ιδέα ήταν ο νεαρός χαφ να παραμείνει στη Βραζιλία και να αγωνιστεί στην ομάδα του υπό τη μορφή δανεισμού.

Αυτή η προσέγγιση έδειχνε την πρόθεση των Πειραιωτών να εξασφαλίσουν τον παίκτη για το μέλλον, επιτρέποντάς του ταυτόχρονα να συνεχίσει την αγωνιστική του εξέλιξη στο γνώριμο περιβάλλον του. Η ομάδα του Πειραιά πίστευε στην αξία του ποδοσφαιριστή και ήθελε να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Οι διαπραγματεύσεις και το οικονομικό

Οι συζητήσεις μεταξύ του Ολυμπιακού και της Κορίνθιανς για την απόκτηση του Αντρέ Λουίζ είχαν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν φτάσει να προσφέρουν μέχρι και 15 εκατομμύρια ευρώ για τον 20χρονο μέσο.

Ωστόσο, η βραζιλιάνικη ομάδα είχε διαφορετικές απαιτήσεις, ζητώντας το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ για την παραχώρηση του παίκτη. Ο Ολυμπιακός, γνωρίζοντας την αξία του ποδοσφαιριστή, επιθυμούσε την απόκτησή του το καλοκαίρι, καθώς εκτιμούσε ότι η τιμή του θα ανέβαινε σημαντικά στο μέλλον.

Η σχέση με τον Γκουστάβο Πουέρτα και το μέλλον

Η υπόθεση του Αντρέ Λουίζ εξελισσόταν παράλληλα με εκείνη του Γκουστάβο Πουέρτα το περασμένο καλοκαίρι. Αν και αρχικά οι δύο υποθέσεις δεν είχαν άμεση σχέση, υπήρχε ένα πλάνο για το μέλλον που τις συνέδεε.

Ο στόχος ήταν, αν η αγωνιστική κατάσταση του Γκουστάβο Πουέρτα ήταν τέτοια που θα του άνοιγε τον δρόμο για τη Νότιγχαμ Φόρεστ το επόμενο καλοκαίρι, τότε ο Αντρέ Λουίζ να φορούσε τα ερυθρόλευκα ως αντικαταστάτης του Κολομβιανού. Επιπλέον, ο ίδιος μάνατζερ που ασχολήθηκε και ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Πουέρτα, είχε αναλάβει και τις επαφές με την Κορίνθιανς για τον Αντρέ Λουίζ.

Αυτή η σύνδεση δείχνει ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει βγάλει ποτέ τον Βραζιλιάνο από τη λίστα του. Στην ομάδα του Πειραιά πιστεύουν στις δυνατότητές του και θεωρούν ότι μπορεί να κάνει μια μεγάλη καριέρα, διατηρώντας το ενδιαφέρον τους για τον ποδοσφαιριστή.

Με πληροφορίες από: Athletiko