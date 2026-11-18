Η Telekom ενισχύει τη διαχρονική της δέσμευση στον ελληνικό αθλητισμό, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Χρυσού Χορηγού της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ). Η νέα αυτή συνεργασία καλύπτει την περίοδο από το 2026 έως το 2028, με βασικό στόχο τη στήριξη των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών στην προετοιμασία τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Παράλληλα, η χορηγία αποσκοπεί στη διάδοση των Ολυμπιακών αξιών στις νεότερες γενιές.

Η δέσμευση της Telekom στον ελληνικό αθλητισμό

Η Telekom, με αυτή την κίνηση, βρίσκεται στο πλευρό των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών, υποστηρίζοντας τη μεγάλη διαδρομή τους προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Η ανάληψη του ρόλου του Χρυσού Χορηγού για την ΕΟΕ και τη ΔΟΑ για την περίοδο 2026–2028 αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της διαχρονικής δέσμευσης της εταιρείας στον ελληνικό αθλητισμό.

Μέσα από τις δύο νέες συνεργασίες, η Telekom στοχεύει στην ενίσχυση της προσπάθειας των αθλητών και αθλητριών για την επίτευξη των στόχων τους. Επιπλέον, συμβάλλει ενεργά στη διάδοση των αξιών του Ολυμπισμού στις νέες γενιές, τόσο εντός της Ελλάδας όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Οι δηλώσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Ομίλου ΟΤΕ

Ο κ. Κώστας Νεμπής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε σχετικά με τη χορηγία: «Πίσω από κάθε μεγάλη αθλητική διάκριση υπάρχει ένα όνειρο. Και πίσω από κάθε όνειρο, χρόνια προσπάθειας, επιμονής και πίστης στις δυνατότητές μας. Στην Telekom πιστεύουμε ότι αξίζει να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που τολμούν να ονειρεύονται και αγωνίζονται καθημερινά για να ξεπεράσουν τα όριά τους.»

Ο κ. Νεμπής υπογράμμισε τη σταθερή στήριξη της Telekom στον ελληνικό αθλητισμό από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 μέχρι σήμερα. Τόνισε ότι η εταιρεία συνεχίζει αυτή τη διαδρομή, υποστηρίζοντας τόσο τους καταξιωμένους πρωταθλητές όσο και τους νέους αθλητές που διεκδικούν το δικό τους όνειρο στο Λος Άντζελες το 2028. Επίσης, ανέφερε ότι η Telekom συμβάλλει στη διάδοση των αξιών του Ολυμπισμού στις επόμενες γενιές, καθώς «κάθε αθλητής που ξεπερνά τον εαυτό του, κάθε νέος άνθρωπος που μαθαίνει να αγωνίζεται με σεβασμό και κάθε όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, είναι μια νίκη για όλους.»

Η στήριξη της ελληνικής ολυμπιακής επιτροπής

Από την πλευρά του, ο κ. Ισίδωρος Κούβελος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία. Όπως τόνισε, «Η συνεργασία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με την Telekom, η οποία αναλαμβάνει τον ρόλο του Χρυσού Χορηγού μας, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη και μια έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης στο έργο και το όραμά μας για τον ελληνικό αθλητισμό.»

Ο κ. Κούβελος επισήμανε ότι η στήριξη ενός κορυφαίου διεθνούς ομίλου, με ισχυρή παρουσία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας, ενισχύει τις προσπάθειες της ΕΟΕ. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία ακόμη καλύτερων προϋποθέσεων για τους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, καθώς και την προώθηση των Ολυμπιακών αξιών στη νέα γενιά.

Πορεία προς τους ολυμπιακούς αγώνες του Λος Άντζελες 2028

Στην πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή χρειάζεται ισχυρούς συμμάχους που συμμερίζονται τη φιλοσοφία της και πιστεύουν στις δυνατότητες του ελληνικού αθλητισμού. Ο κ. Κούβελος υπογράμμισε ότι η Telekom γίνεται ένας πολύτιμος συνοδοιπόρος σε αυτή την προσπάθεια.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ ευχαρίστησε θερμά την Telekom για την εμπιστοσύνη της, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι η συνεργασία τους «θα έχει ουσιαστικό αποτύπωμα και θα συμβάλει στην ενίσχυση της ελληνικής Ολυμπιακής κληρονομιάς.»

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis