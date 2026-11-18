Ο Σιλβέν Φρανσίσκο μετά την ήττα του Παναθηναϊκού: «Όταν κάνεις το σωστό ο κόσμος δεν θυμάται»

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα του στη Euroleague, καθώς δεν κατάφερε να επικρατήσει της Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 84-79. Αυτό το αποτέλεσμα οδήγησε την ομάδα να υποχωρήσει από την κορυφή της βαθμολογίας, καταγράφοντας πλέον ρεκόρ 8-4 μετά από 12 αγωνιστικές. Μία ημέρα μετά τον αγώνα, ο γκαρντ των «πράσινων», Σιλβέν Φρανσίσκο, επέλεξε να εκφράσει τις σκέψεις του μέσω ανάρτησης στα social media, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον της αγωνιστικής περιόδου.

Η ήττα στην Μπολόνια και οι επιπτώσεις στη βαθμολογία

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τη Βίρτους Μπολόνια σε έναν δύσκολο αγώνα που διεξήχθη στην Ιταλία. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με την ήττα του «τριφυλλιού» με σκορ 84-79, ένα αποτέλεσμα που σήμανε τη δεύτερη διαδοχική αρνητική έκβαση για την ελληνική ομάδα στη Euroleague. Η συγκεκριμένη ήττα είχε άμεσες επιπτώσεις στην κατάταξη του Παναθηναϊκού στον βαθμολογικό πίνακα της διοργάνωσης.

Μετά το πέρας της 12ης αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός υποχώρησε από την κορυφή της βαθμολογίας, όπου βρισκόταν προηγουμένως. Το ρεκόρ της ομάδας διαμορφώθηκε πλέον σε οκτώ νίκες και τέσσερις ήττες (8-4), γεγονός που την απομάκρυνε από την πρώτη θέση, αν και παραμένει σε υψηλές θέσεις της κατάταξης.

Το μήνυμα του Σιλβέν Φρανσίσκο στα social media

Μία ημέρα μετά την ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια, ο Γάλλος γκαρντ του Παναθηναϊκού, Σιλβέν Φρανσίσκο, προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Μέσω ενός story, ο παίκτης θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα, το οποίο αφορούσε τόσο την πρόσφατη αγωνιστική περίοδο της ομάδας όσο και την προσωπική του απόδοση.

Συγκεκριμένα, ο Σιλβέν Φρανσίσκο έγραψε: «Όταν κάνεις το σωστό ο κόσμος δεν θυμάται. Όταν κάνεις λάθος κανένας δεν ξεχνάει. Απλά ένας μαραθώνιος». Με αυτή τη φράση, ο Γάλλος παίκτης έδωσε το στίγμα της σκέψης του, τονίζοντας την ανάγκη για ψυχραιμία και μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των προσπαθειών.

Η ερμηνεία πίσω από τις λέξεις του Γάλλου γκαρντ

Η ανάρτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια να τονίσει τη σημασία της συνολικής πορείας σε έναν μαραθώνιο, όπως είναι η αγωνιστική περίοδος της Euroleague. Μέσα από τις λέξεις του, ο Γάλλος γκαρντ εξέπρασε την άποψη ότι η κρίση των αθλητών και των ομάδων θα πρέπει να γίνεται στο τέλος της διαδρομής και όχι με βάση μία μόνο κακή στιγμή ή μία συγκεκριμένη περίοδο αρνητικών αποτελεσμάτων.

Το μήνυμα αυτό υπογραμμίζει την πίεση που ενδεχομένως βιώνουν οι αθλητές και την ανάγκη να διατηρούν την προοπτική τους, εστιάζοντας στον μακροπρόθεσμο στόχο. Ο Φρανσίσκο, με την τοποθέτησή του, έδειξε ότι το βλέμμα της ομάδας και των παικτών της είναι στραμμένο στη συνέχεια των υποχρεώσεων, αφήνοντας πίσω τις πρόσφατες ήττες.

Η απόδοση του Φρανσίσκο στον αγώνα με τη Βίρτους

Στον αγώνα κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, ο Σιλβέν Φρανσίσκο είχε συγκεκριμένη συνεισφορά στατιστικά, η οποία πιθανώς να αποτέλεσε και ένα από τα ερεθίσματα για την ανάρτησή του. Ο Γάλλος γκαρντ αγωνίστηκε για 21 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα, καταγράφοντας 10 πόντους στην προσωπική του στατιστική.

Πιο αναλυτικά, η επίδοσή του περιλάμβανε 3/5 ελεύθερες βολές, 2/3 δίποντα και 1/7 τρίποντα. Επιπλέον, πρόσθεσε 2 ριμπάουντ και μοίρασε 7 ασίστ, ενώ υπέπεσε και σε 3 λάθη κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο παρκέ. Η ανάρτησή του, όπως αναφέρθηκε, πήρε θέση και με αφορμή τη δική του απόδοση, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της συνέχειας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko