Ο Σάσα Βεζένκοβ σκόραρε πάνω από 30 πόντους μετά από σχεδόν δύο χρόνια

Ο Σάσα Βεζένκοβ πρωταγωνίστησε στην πρόσφατη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, σημειώνοντας πάνω από 30 πόντους για πρώτη φορά μετά από διάστημα σχεδόν δύο ετών. Ο Βούλγαρος φόργουορντ ήταν καθοριστικός για την ομάδα του, η οποία επικράτησε με 97-95 στην Κύπρο, στην 12η αγωνιστική της EuroLeague. Η εντυπωσιακή του εμφάνιση στο γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού προκάλεσε τον ενθουσιασμό των φίλων του Ολυμπιακού που βρέθηκαν εκεί.

Η επική αναμέτρηση στην Κύπρο

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, που διεξήχθη στην Κύπρο, είχε μια αδιανόητη έκβαση, κρατώντας τους φιλάθλους σε αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Οι πρωταθλητές Ευρώπης φιλοξενήθηκαν στη Λεμεσό, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague, σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στην παράταση.

Για να οδηγηθεί το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο, χρειάστηκε ένα buzzer beater από τον Βεζένκοβ, ο οποίος ισοφάρισε στο τέλος της κανονικής διάρκειας. Στην παράταση, ένα ακόμα buzzer beater, αυτή τη φορά από τον Τζόσεφ, εξασφάλισε τη μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό με τελικό σκορ 97-95.

Ο Σάσα Βεζένκοβ οδήγησε τον Ολυμπιακό στη νίκη

Ο Σάσα Βεζένκοβ αναδείχθηκε ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, με την εμφάνισή του να αποθεώνεται από τους φίλους του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στο «Σπύρος Κυπριανού». Ο Βούλγαρος σταρ αγωνίστηκε για 39 λεπτά, επιδεικνύοντας αντοχή και αποτελεσματικότητα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η συνολική του παρουσία αποτυπώθηκε στις 41 μονάδες που συγκέντρωσε στο σύστημα αξιολόγησης. Στους 37 πόντους που σημείωσε, είχε 7/8 βολές, 6/9 δίποντα και 6/10 τρίποντα, επιβεβαιώνοντας την ευστοχία του από όλες τις αποστάσεις.

Πέρα από το σκοράρισμα, ο Βεζένκοβ συνέβαλε και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού, καταγράφοντας 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Η ολοκληρωμένη αυτή εμφάνιση, με μόλις 1 λάθος, υπογράμμισε την αξία του για την ομάδα του Πειραιά.

Επιστροφή στις υψηλές επιδόσεις μετά από δύο χρόνια

Αυτή η εντυπωσιακή επίδοση, με τον Σάσα Βεζένκοβ να σκοράρει πάνω από 30 πόντους, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον παίκτη. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που πέτυχε κάτι τέτοιο φορώντας την «ερυθρόλευκη» φανέλα μετά από διάστημα σχεδόν δύο ετών, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στις πολύ υψηλές επιδόσεις.

Η τελευταία φορά που ο Βούλγαρος σταρ είχε ξεπεράσει το όριο των 30 πόντων ήταν τον Ιανουάριο του 2025. Τότε, ο Ολυμπιακός είχε υποδεχθεί την Μπάγερν Μονάχου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της EuroLeague, σε μια αναμέτρηση που είχε μείνει αξέχαστη για τον ίδιο και τους φιλάθλους.

Η ιστορική εμφάνιση του Ιανουαρίου του 2025

Στο πρώτο παιχνίδι για το νέο έτος στο σπίτι τους, οι Πειραιώτες είχαν κάνει... πάρτι, καθώς «διέλυσαν» την ομάδα του Μονάχου με το εντυπωσιακό σκορ 112-69. Ήταν μία αναμέτρηση που σίγουρα δεν πρόκειται να ξεχάσει ο Βεζένκοβ, καθώς πραγματοποίησε την κορυφαία του εμφάνιση σε πόντους και μονάδες αξιολόγησης μέχρι και σήμερα.

Ο Σάσα είχε πετύχει 45 πόντους σε εκείνο το παιχνίδι, συγκεντρώνοντας παράλληλα 52 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, επίδοση που αποτελεί προσωπικό του ρεκόρ. Ο κόσμος του Ολυμπιακού, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική του παρουσία, φώναζε ρυθμικά «MVP, MVP».

Σε εκείνο το παιχνίδι, ο Βεζένκοβ είχε μείνει στο παρκέ για 35 λεπτά και είχε 45 πόντους, με 1/1 βολές, 10/10 δίποντα και 8/10 τρίποντα, επιδεικνύοντας απίστευτη ευστοχία. Την επίδοσή του συμπλήρωσαν 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος, γράφοντας ιστορία με την «ερυθρόλευκη» φανέλα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta