Ένα δυναμικό restart ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι για την ΑΕΛ Novibet, υπό τη διοίκηση του Ζήση Στυλιανού. Η νέα αυτή προσπάθεια δεν αφορά μόνο το παρόν της ομάδας, αλλά και το μέλλον της, με έμφαση στην αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού που προέρχεται από τη Λάρισα και τον ευρύτερο νομό. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ομάδας που θα ξαναγίνει πρωταγωνίστρια και σημείο αναφοράς στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αναβιώνοντας μνήμες από το ένδοξο παρελθόν.

Η ιστορική διαδρομή της «βυσσινί» ομάδας

Η δεκαετία του '80 υπήρξε μια χρυσή εποχή για τη Λάρισα, καθώς η ομάδα πραγματοποίησε ένα μεγάλο «μπαμ» στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το «βυσσινί» ταμείο εμπλουτίστηκε με την κατάκτηση του ιστορικού πρωταθλήματος του 1988, ενός άθλου που έφεραν στο Αλκαζάρ παίκτες όπως ο αείμνηστος Μητσιμπόνας, ο Καραπιάλης, ο Γκαλίτσιος, ο Ζιώγας και άλλα παιδιά του Κάμπου.

Εκτός από το πρωτάθλημα, η ΑΕΛ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος το 1985, νικώντας τον ΠΑΟΚ στον τελικό του ΟΑΚΑ. Συμμετείχε επίσης σε έναν ακόμη τελικό Κυπέλλου το 1982, όπου ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό. Αργότερα, τα τρόπαια «τρίτωσαν» με ένα ακόμη Κύπελλο Ελλάδος, έπειτα από νίκη 2-1 επί του «Τριφυλλιού» στο Πανθεσσαλικό. Όλες αυτές οι επιτυχίες, σε συνδυασμό με τις παρουσίες της ομάδας σε Κύπελλα Ευρώπης, καθιστούν την ΑΕΛ Novibet, και όχι άδικα, τη μακράν πιο επιτυχημένη επαρχιακή ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το δυναμικό restart της διοίκησης Στυλιανού

Στην ΑΕΛ Novibet γνωρίζουν ότι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει και είναι δύσκολο πλέον στον επαγγελματικό αθλητισμό μια ομάδα να στηρίζεται αποκλειστικά σε παίκτες της περιοχής της. Ωστόσο, η διοίκηση του Ζήση Στυλιανού, από το περασμένο καλοκαίρι, αποφάσισε να προχωρήσει σε ένα δυναμικό restart με συγκεκριμένο πρώτο ζητούμενο: να τεθούν οι βάσεις για μια ομάδα που θα επιστρέψει στην πρωταγωνιστική σκηνή.

Ο στόχος είναι η ΑΕΛ να ξαναγίνει σημείο αναφοράς στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δημιουργώντας παράλληλα μεγάλες προσδοκίες για το μέλλον. Το πλάνο που έχει τεθεί είναι μακροπρόθεσμο και απαιτεί πιστή τήρηση, με προσεκτικές και ποδοσφαιρικές κινήσεις. Η προσπάθεια αυτή γίνεται βήμα-βήμα, σε στέρεο έδαφος, αποφεύγοντας τις «σαθρές βάσεις» που είχαν μετατρέψει τον σύλλογο σε «ασανσέρ» τα προηγούμενα χρόνια.

Η σημασία των «δικών μας παιδιών»

Ένα από τα βασικά στοιχεία του νέου πλάνου είναι η κατηγορία «τα δικά μας παιδιά». Ο Κάμπος, η περιοχή της Λάρισας, φημίζεται για το ταλέντο που βρίθει, και αυτή τη φορά στην ομάδα δεν θέλουν να χαθεί η ευκαιρία για την αξιοποίησή του. Η φιλοσοφία αυτή συνάδει με το έντονο «άρωμα Λάρισας» που χαρακτήριζε τους προηγούμενους άθλους της ομάδας, με τις επιτυχίες να φέρουν κυρίως τη «σφραγίδα των δικών της παιδιών».

Αν και ο άθλος του '88 με το πρωτάθλημα που κατέκτησαν οι ντόπιοι παίκτες φαντάζει αξεπέραστος, η σημερινή προσπάθεια επιδιώκει να αναδείξει νέα «διαμαντάκια» από την περιοχή. Αυτά τα νέα ταλέντα εντάσσονται στο δυναμικό της ομάδας, συνδυάζοντας την παρουσία τους με την εμπειρία που έφεραν οι στοχευμένες μεταγραφές που πραγματοποιήθηκαν στο AEL FC Arena.

Στοχευμένες κινήσεις και πλάνο για το μέλλον

Οι μεταγραφικές κινήσεις του περασμένου καλοκαιριού, αν και έγιναν σε μικρό χρονικό διάστημα λόγω πίεσης, ήταν στοχευμένες και έφεραν στην ομάδα την απαραίτητη εμπειρία. Η παρουσία των Σωτήρη Κυργιάκου και Μάκη Μπελεβώνη ήταν καταλυτική σε αυτή τη διαδικασία, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του ρόστερ.

Στο πλαίσιο αυτού του πλάνου, η άνοδος στην ανώτερη κατηγορία στους πρώτους μήνες της «νέας εποχής» θα ήταν φυσικά καλοδεχούμενη. Ωστόσο, η διοίκηση τονίζει ότι κανείς δεν θα «στραβώσει» αν αυτή δεν έρθει άμεσα. Το βασικό είναι η πιστή τήρηση του πλάνου, η οικοδόμηση σε στέρεες βάσεις και η δημιουργία μιας ομάδας με προοπτική, που θα ξαναφέρει τη Λάρισα στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta